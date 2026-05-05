BMW Group отбеляза важно постижение

BMW Group отбелязва важен етап в своята стратегия за електромобилност, като произведе своя двумилионен изцяло електрически автомобил. Автомобилът, който отбелязва този важен момент, е седан BMW i5 M60 xDrive с висока спецификация, в цвят Tansanit Blue, който наскоро слезе от производствената линия в завода в Динголфинг, Германия, и в момента е напът към новия си собственик в Испания. Това постижение подчертава бързото нарастване на производството на електромобили на компанията, което се е удвоило, след като премина границата от един милион бройки в началото на 2024 година.

Под капака, или по-скоро под изваяните пропорции на този представителен седан, два двигателя развиват 593 конски сили. Използвайки батерия с капацитет 82 kWh, този вариант със задвижване на четирите колела ускорява от до 100км/ч за 3,7 секунди, достигайки електронно ограничена максимална скорост от 230 км/ч. На родния си пазар в Германия i5 M60 се предлага на стартова цена от 100 200 евро.

Заводът в Динголфинг е играл ключова роля в този успех от началото на серийното производство на електрически модели през 2021 година с модела iX. Заводът вече произвежда широка гама от превозни средства с нулеви емисии, включително iX, i5 Sedan и Touring, както и луксозния флагман i7. От 2021 година насам в германския завод са сглобени над 320 000 изцяло електрически автомобила, което означава, че почти всеки шести електромобил, произведен от групата, е произведен именно тук. Впечатляващо е, че през 2025 година над една четвърт от общия брой автомобили, произведени в Динголфинг.

С поглед към бъдещето, BMW Group се подготвя за следващата фаза от своята електрическа трансформация, като въвежда дизайнерския език Neue Klasse в предстоящите модели. Сред най-очакваните новости в продуктовата гама е първият изцяло електрически M3, който обещава да предложи висока динамика на шофиране, различаваща се от тази на своя събрат с двигател с вътрешно горене, като същевременно запазва конкурентни цени и усъвършенствана основа.