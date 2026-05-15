Honda се отказва от плановете за изцяло електрическа гама до 2040-та

Мечтата на Honda за изцяло електрическо бъдеще се сблъска с суровата реалност, след като на пресконференция на 15 май, главният изпълнителен директор Тошихиро Мибе официално отмени поетия от компанията ангажимент за премахване на двигателите с вътрешно горене до 2040 година. Признавайки, че целта вече не е реалистична, предвид нестабилния глобален бизнес климат и променящите се потребителски предпочитания, обявлението на Мибе бележи решаващ стратегически отстъп за японския гигант. Въпреки че Honda все още се стреми към корпоративна въглеродна неутралност до 2050 година, пътят към тази цел вече ще бъде проправен с високоефективни бензиново-електрически задвижващи системи, а не само с чиста батерийна мощност.

За да подкрепи този обрат, Honda мобилизира зашеметяваща инвестиция от 4,4 трилиона йени в ново поколение хибридна технология. В центъра на тази пътна карта е разработването на свръхефективни четири- и шестцилиндрови хибридни задвижващи системи. За по-големите автомобили е планирано дебютът на нова V6 хибридна конфигурация в края на 2028 година, която обещава 30-процентно увеличение на ефективността и 10-процентно подобрение на ускорението в сравнение с настоящите модели с двигатели с вътрешно горене. По-малките четирицилиндрови хибриди ще се появят на пазара още по-рано, като се започне от 2027 година, като част от амбициозен план за пускане на 15 нови хибридни модела в световен мащаб до края на десетилетието.

Промяната е свързана както с инженерството, така и с икономиката. Предстоящата платформа от „ново поколение“ на Honda се проектира така, че да намали, като същевременно се максимизира общата част на компонентите. Чрез споделяне на повече от 60 процента от компонентите между различните модели Honda се надява да намали производствените разходи и да смекчи „несигурността“, която тормози сектора на електромобилите.

Honda далеч не е единствената, която прави тази крачка назад. Този ход следва подобни отстъпки от страна на гиганти в индустрията като Mercedes-Benz, General Motors и Ford, като всички са намалили амбициозните си графици за преминаване изцяло към електромобили в полза на диверсифицирани гами от задвижващи системи.