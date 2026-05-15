Новини
Авто »
Honda се отказва от плановете за изцяло електрическа гама до 2040-та

Honda се отказва от плановете за изцяло електрическа гама до 2040-та

15 Май, 2026 10:17 769 4

  • honda-
  • двигатели-
  • електрификация-
  • европа

Въпреки това, компанията се стреми към въглеродна неутралност до 2050-та

Honda се отказва от плановете за изцяло електрическа гама до 2040-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мечтата на Honda за изцяло електрическо бъдеще се сблъска с суровата реалност, след като на пресконференция на 15 май, главният изпълнителен директор Тошихиро Мибе официално отмени поетия от компанията ангажимент за премахване на двигателите с вътрешно горене до 2040 година. Признавайки, че целта вече не е реалистична, предвид нестабилния глобален бизнес климат и променящите се потребителски предпочитания, обявлението на Мибе бележи решаващ стратегически отстъп за японския гигант. Въпреки че Honda все още се стреми към корпоративна въглеродна неутралност до 2050 година, пътят към тази цел вече ще бъде проправен с високоефективни бензиново-електрически задвижващи системи, а не само с чиста батерийна мощност.

За да подкрепи този обрат, Honda мобилизира зашеметяваща инвестиция от 4,4 трилиона йени в ново поколение хибридна технология. В центъра на тази пътна карта е разработването на свръхефективни четири- и шестцилиндрови хибридни задвижващи системи. За по-големите автомобили е планирано дебютът на нова V6 хибридна конфигурация в края на 2028 година, която обещава 30-процентно увеличение на ефективността и 10-процентно подобрение на ускорението в сравнение с настоящите модели с двигатели с вътрешно горене. По-малките четирицилиндрови хибриди ще се появят на пазара още по-рано, като се започне от 2027 година, като част от амбициозен план за пускане на 15 нови хибридни модела в световен мащаб до края на десетилетието.

Промяната е свързана както с инженерството, така и с икономиката. Предстоящата платформа от „ново поколение“ на Honda се проектира така, че да намали, като същевременно се максимизира общата част на компонентите. Чрез споделяне на повече от 60 процента от компонентите между различните модели Honda се надява да намали производствените разходи и да смекчи „несигурността“, която тормози сектора на електромобилите.

Honda далеч не е единствената, която прави тази крачка назад. Този ход следва подобни отстъпки от страна на гиганти в индустрията като Mercedes-Benz, General Motors и Ford, като всички са намалили амбициозните си графици за преминаване изцяло към електромобили в полза на диверсифицирани гами от задвижващи системи.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй шъй

    2 3 Отговор
    И тия много, много се изложиха като мечтаха за масова електрификация. Простичко е, да гледат какво прави Тойота и ще са добре.

    10:39 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги

    2 2 Отговор
    ей голям зор да спрат това ДВГ! Само за к а п у т и н се напинят повече.

    11:22 15.05.2026

  • 4 Реалист

    4 2 Отговор
    Електрическите коли - най-голямата шашма в историята и опасен капан за масите!

    11:25 15.05.2026