Карадимова: България трябва да бъде активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия

Нашата амбиция трябва да бъде ясна – България да не бъде само участник, а активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия. Това каза заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването на Индустриалния форум, проведен в рамките на Международното изложение на отбранителната индустрия „ХЕМУС 2026“.

По време на форума зам.-министър Карадимова подчерта колко е важно активното участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии и стратегически партньорства.

По думите ѝ българската отбранителна индустрия разполага с утвърдени традиции, значителна експертиза и реален производствен потенциал, а предприятията в сектора успешно се адаптират към новите технологични и пазарни реалности и участват във важни международни вериги за доставки.

Заместник-министър Карадимова отбеляза, че през 2025 г. стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига близо 2,5 млрд. евро, като се запазва нивото на стокообмена с чуждестранни контрагенти спрямо 2024 г. Тя подчерта и значението на отбранителната технологична и индустриална база за националната икономика. „В сектора са заети над 70 хил. души, а редица предприятия са структуроопределящи за развитието на цели региони в страната“, допълни зам.-министърът.

Според Карадимова европейските инициативи и механизми за подкрепа на отбранителната индустрия създават нови възможности пред българските предприятия, научни организации и иновативни компании. Сред тях са Европейският фонд за отбрана, инициативата ReArm Europe / „Готовност 2030“, механизмът SAFE и Програмата за европейска отбранителна индустрия (EDIP).

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от активно участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии, ноу-хау, стратегически партньорства и интеграция в бъдещите европейски индустриални вериги.

Карадимова подчерта още, че сътрудничеството в рамките на НАТО остава ключов фактор за развитието на отбранителните способности и индустриалното коопериране, като съвместимостта на способностите и технологичната интеграция придобиват все по-голямо значение.

„Убедена съм, че България има потенциала да бъде по-активен и по-добре интегриран участник в европейската и съюзническата отбранителна екосистема. Разполагаме с индустриална основа и значителен научен потенциал. Следващата стъпка е тези предимства да бъдат превърнати в реални партньорства, проекти и инвестиции“, посочи заместник-министър Карадимова.