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Карадимова: България трябва да бъде активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия

Карадимова: България трябва да бъде активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия

4 Юни, 2026 12:51 575 21

  • михаела карадимова-
  • нато-
  • отбрана

По думите ѝ българската отбранителна индустрия разполага с утвърдени традиции, значителна експертиза и реален производствен потенциал

Карадимова: България трябва да бъде активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нашата амбиция трябва да бъде ясна – България да не бъде само участник, а активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия. Това каза заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването на Индустриалния форум, проведен в рамките на Международното изложение на отбранителната индустрия „ХЕМУС 2026“.

По време на форума зам.-министър Карадимова подчерта колко е важно активното участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии и стратегически партньорства.

По думите ѝ българската отбранителна индустрия разполага с утвърдени традиции, значителна експертиза и реален производствен потенциал, а предприятията в сектора успешно се адаптират към новите технологични и пазарни реалности и участват във важни международни вериги за доставки.

Заместник-министър Карадимова отбеляза, че през 2025 г. стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига близо 2,5 млрд. евро, като се запазва нивото на стокообмена с чуждестранни контрагенти спрямо 2024 г. Тя подчерта и значението на отбранителната технологична и индустриална база за националната икономика. „В сектора са заети над 70 хил. души, а редица предприятия са структуроопределящи за развитието на цели региони в страната“, допълни зам.-министърът.

Според Карадимова европейските инициативи и механизми за подкрепа на отбранителната индустрия създават нови възможности пред българските предприятия, научни организации и иновативни компании. Сред тях са Европейският фонд за отбрана, инициативата ReArm Europe / „Готовност 2030“, механизмът SAFE и Програмата за европейска отбранителна индустрия (EDIP).

Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от активно участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии, ноу-хау, стратегически партньорства и интеграция в бъдещите европейски индустриални вериги.

Карадимова подчерта още, че сътрудничеството в рамките на НАТО остава ключов фактор за развитието на отбранителните способности и индустриалното коопериране, като съвместимостта на способностите и технологичната интеграция придобиват все по-голямо значение.

„Убедена съм, че България има потенциала да бъде по-активен и по-добре интегриран участник в европейската и съюзническата отбранителна екосистема. Разполагаме с индустриална основа и значителен научен потенциал. Следващата стъпка е тези предимства да бъдат превърнати в реални партньорства, проекти и инвестиции“, посочи заместник-министър Карадимова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.

    12:53 04.06.2026

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    всичко у 404 е сделяньо у Арсенал Казанлък
    даже дроновете и мините по сльнчака

    12:53 04.06.2026

  • 3 честен ционист

    4 6 Отговор
    Бих се записал и в редиците на Българската армия, само ако половината от наличният състав има чара на зам-министърката.

    12:55 04.06.2026

  • 4 Унгарският премиер

    12 0 Отговор
    Каза, че не може да се откаже от руски енергийни ресурси
    Захарова заяви, че са готови за конструктивни решения и работа с Унгария

    Радев и поглед не обръща към Русия!!!!!

    12:55 04.06.2026

  • 5 Сандо

    11 1 Отговор
    Никоя държава не е просперирала,залагайки на военната индустрия.Краткотрайни ефекти има,но вероятно колонията България ще бъде лишена и от тях.Но облъчването на затъпялото от евроатлантизъм стадо продължава.

    12:56 04.06.2026

  • 6 Никой от Европа

    4 2 Отговор
    Не дава повече от 5% за превъоръжаване на НАТО

    Само Радев сам предложи 10%

    Коментиран от #8

    12:57 04.06.2026

  • 7 старшината

    7 1 Отговор
    Какво разбира Карадимова от пушки и наряди?

    12:58 04.06.2026

  • 8 Да....

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никой от Европа":

    С уточнение
    Пак сме натегачи ,жпърви
    Дават 2%
    България дава 5%

    12:59 04.06.2026

  • 9 От перхидролка

    6 0 Отговор
    извира голям акъл , бе ! Да потънеш в земята от срам ! От кого ще се отбранява ?

    13:00 04.06.2026

  • 10 Всеки

    6 0 Отговор
    министър с по - 4 - 5 министри ! А държавата си е буквално пред фалит !

    Коментиран от #16

    13:02 04.06.2026

  • 11 мамник

    5 0 Отговор
    Карадимова явно обича оръдията! Вервайте ми!!!😶‍🌫️

    13:02 04.06.2026

  • 12 Руса фея в бяло костюмче

    4 0 Отговор
    Подставеното лице е трето лице, което формално участва в сделка, но реално правата и задълженията се пораждат за друго лице, прикриващо действителния интерес.

    13:07 04.06.2026

  • 13 перхидрол

    4 0 Отговор
    Като думнат утре гъбите,ще видите за каква ,,отбранителна,,промишленост се пените.

    13:11 04.06.2026

  • 14 Леле, какви министърка, ужас

    5 0 Отговор
    Каква е тази войнолюбка? Не случайно е русокоса, обяснява бълнуванията.

    13:11 04.06.2026

  • 15 Синджирмарка

    4 0 Отговор
    Тая каква е на Росен Карадимов?

    13:14 04.06.2026

  • 16 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всеки":

    И с политически кабинет.А демократите ни така плюеха и продължават да храчат по партийните секретари!

    13:20 04.06.2026

  • 17 НИЕ ВЕЧЕ СМЕ РАЗПОЗНАВАЕМИ

    3 0 Отговор
    ПУТИН НАЙ-ВЕРОЯТНО Е РАЗПОЗНАЛ ТАНКОВЕТЕ НИ,КОИТО НАВЕДЕНИТЕ НИ ДУПЕТАТНИЦИ ХАРИЗАХА НА ФАШИСТА НАРКОМА.

    13:20 04.06.2026

  • 18 Тома

    3 0 Отговор
    Като например завода за барут.Понеже ако гръмне нищо няма да остане от града

    13:23 04.06.2026

  • 19 Факт

    2 0 Отговор
    Дрън-дрън....

    13:29 04.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 най бедните ,най първи и предвидими

    2 0 Отговор
    Абе всичко хубаво на приказки, ама тока ни е много по скъп от европейския и водата ни по скъпа ,та как да сме първеници у европейската военна индустрия,като нашите пушки и бомби за Украина са най скъпи,от съкпи най скъпи.

    13:53 04.06.2026

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