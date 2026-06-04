Карадимова: България трябва да бъде активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия

Нашата амбиция трябва да бъде ясна – България да не бъде само участник, а активен и разпознаваем партньор в европейската отбранителна индустрия. Това каза заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването на Индустриалния форум, проведен в рамките на Международното изложение на отбранителната индустрия „ХЕМУС 2026“.
По време на форума зам.-министър Карадимова подчерта колко е важно активното участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии и стратегически партньорства.
По думите ѝ българската отбранителна индустрия разполага с утвърдени традиции, значителна експертиза и реален производствен потенциал, а предприятията в сектора успешно се адаптират към новите технологични и пазарни реалности и участват във важни международни вериги за доставки.
Заместник-министър Карадимова отбеляза, че през 2025 г. стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига близо 2,5 млрд. евро, като се запазва нивото на стокообмена с чуждестранни контрагенти спрямо 2024 г. Тя подчерта и значението на отбранителната технологична и индустриална база за националната икономика. „В сектора са заети над 70 хил. души, а редица предприятия са структуроопределящи за развитието на цели региони в страната“, допълни зам.-министърът.
Според Карадимова европейските инициативи и механизми за подкрепа на отбранителната индустрия създават нови възможности пред българските предприятия, научни организации и иновативни компании. Сред тях са Европейският фонд за отбрана, инициативата ReArm Europe / „Готовност 2030“, механизмът SAFE и Програмата за европейска отбранителна индустрия (EDIP).
Заместник-министърът акцентира върху необходимостта от активно участие на българските предприятия в европейските консорциуми и програми, което осигурява не само достъп до финансиране, но и до нови технологии, ноу-хау, стратегически партньорства и интеграция в бъдещите европейски индустриални вериги.
Карадимова подчерта още, че сътрудничеството в рамките на НАТО остава ключов фактор за развитието на отбранителните способности и индустриалното коопериране, като съвместимостта на способностите и технологичната интеграция придобиват все по-голямо значение.
„Убедена съм, че България има потенциала да бъде по-активен и по-добре интегриран участник в европейската и съюзническата отбранителна екосистема. Разполагаме с индустриална основа и значителен научен потенциал. Следващата стъпка е тези предимства да бъдат превърнати в реални партньорства, проекти и инвестиции“, посочи заместник-министър Карадимова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:53 04.06.2026
2 1488
даже дроновете и мините по сльнчака
12:53 04.06.2026
3 честен ционист
12:55 04.06.2026
4 Унгарският премиер
Захарова заяви, че са готови за конструктивни решения и работа с Унгария
Радев и поглед не обръща към Русия!!!!!
12:55 04.06.2026
5 Сандо
12:56 04.06.2026
6 Никой от Европа
Само Радев сам предложи 10%
Коментиран от #8
12:57 04.06.2026
7 старшината
12:58 04.06.2026
8 Да....
До коментар #6 от "Никой от Европа":С уточнение
Пак сме натегачи ,жпърви
Дават 2%
България дава 5%
12:59 04.06.2026
9 От перхидролка
13:00 04.06.2026
10 Всеки
Коментиран от #16
13:02 04.06.2026
11 мамник
13:02 04.06.2026
12 Руса фея в бяло костюмче
13:07 04.06.2026
13 перхидрол
13:11 04.06.2026
14 Леле, какви министърка, ужас
13:11 04.06.2026
15 Синджирмарка
13:14 04.06.2026
16 Сандо
До коментар #10 от "Всеки":И с политически кабинет.А демократите ни така плюеха и продължават да храчат по партийните секретари!
13:20 04.06.2026
17 НИЕ ВЕЧЕ СМЕ РАЗПОЗНАВАЕМИ
13:20 04.06.2026
18 Тома
13:23 04.06.2026
19 Факт
13:29 04.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 най бедните ,най първи и предвидими
13:53 04.06.2026