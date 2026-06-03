Toyota вече не е най-ценната компания в Япония

На японската фондова борса се случи нещо немислимо през последните двадесет и три години. Автомобилният колос Toyota, който от далечната 2003-а неизменно държеше короната на най-скъпата и влиятелна корпорация в Страната на изгряващото слънце, бе свален от технологичния трон. Новият пазарен хегемон на Токийската фондова борса се нарича SoftBank, след като инвестиционният гигант реализира феноменален пазарен спринт, задвижван от безпрецедентната глобална истерия по технологиите за изкуствен интелект.

Впечатляващата рокада, детайлно анализирана от Financial Times, се подготвяше тихомълком по етажите на борсата, за да избухне с пълна сила в началото на тази седмица. Докато консервативният подход на Toyota претърпя лек трус и акциите на автомобилния производител се свиха с 4,5 на сто в рамките на един ден, SoftBank буквално изстреля стойността си в орбита с дневен скок от над осем процента. Така пазарната капитализация на визионерския холдинг прехвърли умопомрачителните 46 трилиона йени, оставяйки зад гърба си досегашния автомобилен лидер.

Едва ли има изненадани, че в основата на този исторически обрат стои стратегическото прегрупиране на капиталите в световен мащаб. Инвеститорите на борсата в Токио вече не търсят сигурността на постепенното и методично усъвършенстване, с което Toyota е пословична, а са готови да рискуват в името на мащабни иновации. SoftBank се оказа идеалното убежище за тези смели капитали благодарение на сериозния си дял в OpenAI и агресивната си експанзия на Стария континент, където планира да изгради мащабна мрежа от компютърни клъстери за изкуствен интелект във Франция на стойност 75 милиарда евро.

Това тектонично сътресение на пазара изтласка водещия японски борсов индекс Nikkei 225 до исторически висини, преминавайки зашеметяващата граница от 67 000 пункта с близо 30% ръст само за няколко месеца. За последно Toyota заемаше втората позиция по времето, когато я изпревари телекома NTT Docomo. Днес обаче бизнес реалността изглежда напълно променена. Смелото и харизматично управление на високотехнологичните активи се оказа по-примамливо за пазарните играчи от перфектно балансираните финансови отчети на традиционната автомобилна индустрия.