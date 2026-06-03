Honda Passport е обявена за най-надеждния нов SUV от Consumer Reports

Противно на масовите очаквания на пазара, на най-високото стъпало в престижната класация на Consumer Reports се изкачи напълно обновената Honda Passport. Японският боец буквално отнесе конкуренцията, завоювайки феноменалната прогнозна оценка от 97 точки от общо 100 възможни – резултат, който я изстреля в небесата не само в собствения му пазарен сегмент, но и сред всички тествани нови возила.

Подобно постижение граничи с чудо, тъй като дълбоката модернизация на един модел обикновено е синоним на главоболия. Новите платформи и капризният софтуер по традиция носят със себе си купища досадни „детски болести“, с които купувачите се борят в първите години от производството. Конструкторите от Honda обаче са си написали домашното отлично и са успели да филтрират всеки възможен дефект още в зародиш. Трябва да отбележим, че присъдата на Consumer Reports тежи изключително много, тъй като организацията купува колите тайно със собствени средства и анализира 17 критични зони на дефекти въз основа на реални клиентски отзиви.

Големият жокер на новата Honda Passport, която еволюира сериозно от възраждането си през 2019 година насам, се крие в нейното коренно преработено и подсилено шаси. Моделът предлага и по-корава, подготвена за тежки терени модификация TrailSport. Но истинският триумф на инженерната мисъл е решението на компанията да заложи на сигурно, вместо да открива топлата вода. Под капака се монтира изпитаният 3,5-литров атмосферен V6 бензинов мотор. Родословното му дърво се простира чак до края на миналия век, но днес той е рафиниран до неузнаваемост с два разпределителни вала в главата и модерна система за разпределение на фазите, генерирайки мощност от 285 к.с. и въртящ момент от 355 Нм.

Докато съперниците сляпо се впуснаха в даунсайзинг и монтиране на крехки турбокомпресори, Honda запази хладнокръвие. Тази вярност към доказаната механика, съчетана с прецизни иновации, се оказа печелившата карта за дълговечността на всъдехода. Нещо повече – японците са изчистили до блясък старите грехове. Проблемната 9-степенна трансмисия и мудната електроника от миналото са изхвърлени в историята. На тяхно място блести перфектно калибриран 10-степенен автомат и изцяло нова мултимедия, които издигат удоволствието от шофирането на ново ниво.

Собствениците буквално засипват модела с хвалебствия заради огромния му багажник, кралския комфорт на втория ред седалки и цялостната практичност. И макар автомобилът да не парадира с излишен лукс или космически технологии, неговият чар е в перфектния баланс между издръжливост и функционалност.

На този фон останалите играчи в сектора изглеждат като бледи сенки. Наскоро дебютиралата Toyota Crown Signia успя да додрапа едва до 77 точки, губейки катастрофално лидерската позиция. Положението при американските и европейските конкуренти пък е направо плачевно. Chevrolet Blazer се срина до 43 точки заради лош монтаж, а Volkswagen Atlas Cross Sport се задоволи с незавидните 42 пункта. На дъното на таблицата, срамно спотайвайки се в ъгъла, останаха Nissan Murano с 41 точки и Mazda CX-70, която е на дъното с отчайващите 32 точки заради софтуерни кошмари.