Honda отчита загуба за първи път от 70 години

Японският автомобилен производител Honda приключи фискалната си година с безпрецедентен финансов дефицит, записвайки първата си нетна загуба от седемдесет години насам. Според официалния годишен финансов отчет на компанията (обхващащ периода до 31 март 2026 година), крайната равносметка показва сериозно отстъпление, което изненада пазарите, но анализаторите определят по-скоро като еднократен и контролиран стратегически рестарт.

Нетните финансови резултати на корпорацията за отчетния период се оказаха отрицателни, отчитайки чиста загуба в размер на 423,9 милиарда йени (приблизително 2,52 милиарда евро). Това представлява драстичен спад от над 150% спрямо предходната фискална година, когато марката все още генерираше стабилни положителни потоци. Парадоксалното в случая е, че общите приходи на Honda всъщност отчитат лек ръст от 0,5%, достигайки колосалните 21,80 трилиона йени (около 129,7 милиарда евро). Подобно разминаване между нарастващи обороти и рекордно дъно в печалбата се случва за първи път от листването на компанията на фондовата борса в Токио през далечната 1957 година.

Основният виновник за финансовия шок се оказа пълното преструктуриране на дългосрочната стратегия на бранда в областта на електрическата мобилност. Ръководството на Honda взе радикалното решение да отпише огромни счетоводни суми, прекратявайки или замразявайки редица амбициозни проекти за батерийни превозни средства, включително планове за нови заводи в Канада и съвместни разработки с партньори. Общите еднократни разходи и провизии по пренастройването на производствените линии възлизат на внушителните 1,57 трилиона йени (близо 9,35 милиарда евро).

Сериозно влияние върху негативния резултат оказаха и геополитическите фактори отвъд Океана. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприе мащабно свиване на държавните субсидии за покупка на електромобили и блокира редица екологични регулации, което доведе до рязък спад в търсенето на батерийни модели в Северна Америка. Новите вносни мита върху автомобили и компоненти допълнително натовариха сметката на Honda с още 346,9 милиарда йени (около 2,06 милиарда евро). На всичкото отгоре марката продължава да губи позиции и на ключовия пазар в Китай под натиска на местните производители.

Спасителният пояс за баланса на компанията дойде от нейното легендарно подразделение за двуколесни машини. Бизнесът с мотоциклети регистрира исторически рекорд, реализирайки 22,1 милиона продажби в глобален мащаб, движен от силно търсене в Индия и Бразилия. Това донесе оперативна печалба от 731,9 милиарда йени (около 4,36 милиарда евро), която помогна на концерна да запази стабилни нива на ликвидност.

Въпреки сериозния удар, изпълнителният директор на Honda, Тошихиро Мибе, категорично отказа да подаде оставка и обяви нов план за възстановяване. Марката официално се отказва от целта си за пълна електрификация до 2040 година и пренасочва основните си инвестиции към хибридните технологии (HEV) и класическите двигатели с вътрешно горене, където пазарът в момента отчита сериозен глад. Прогнозите за следващата фискална година са оптимистични, като ръководството очаква бързо завръщане на зелена територия с прогнозирана нетна печалба от 260 милиарда йени (приблизително 1,55 милиарда евро).