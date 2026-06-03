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300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

3 Юни, 2026 15:30 739 8

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  • grmn

С този наточен модел японците изпращат актуалното поколение на своя бестселър

300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският производител Toyota реши да изпрати актуалното поколение на своя бестселър с наточен модел. Подразделението Gazoo Racing свали покривалото от бруталната Toyota GRMN Corolla, която официално стъпва на сцената като най-дивата, сурова и безкомпромисна версия на модела, създавана някога. Този пистов хищник е замислен като специално сбогуване с генерацията и ще се появи по шосетата през 2027 година, носейки личния почерк и одобрение на легендарния председател на борда Акио Тойода, чийто автограф гордо краси интериора.

300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

Инженерите буквално са превърнали стандартния хотхеч в чистокръвна състезателна машина за обществени пътища, шлифована до съвършенство на „Зеления ад“ в Нюрбургринг. Сърцето на автомобила остава познатият 1,6-литров трицилиндров турбомотор, който продължава да генерира внушителните 300 конски сили, но въртящият момент е надут до 415 Нм. За да бъде удоволствието от шофирането абсолютно аналогово и чисто, мощността се предава към четирите колела посредством рафинирана 6-степенна механична скоростна кутия. Сложната система за двойно задвижване е прекалибрирана, кормилната рейка реагира с хирургическа точност, а изцяло новите амортисьори в окачването гарантират, че колата ще стои като залепена за асфалта.

300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

Визуално тази екстремна Toyota GRMN Corolla крещи за пистов капацитет от всеки ъгъл. Няма как да я сбъркате благодарение на масивния аеродинамичен бодикит, огромното задно антикрило и зашеметяващите 18-инчови ковани джанти в бронзов цвят, обути в лепкави гуми Michelin Pilot Sport Cup 2. Голямата магия обаче се крие в безмилостната диета. Хечбекът е олекотен с цели 40 килограма, спирайки кантара на 1440 кг. Този резултат е постигнат чрез замяна на стандартния покрив и преден капак с панели от истински въглеродни влакна, както и чрез бруталното изхвърляне на задния диван.

300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

Вътрешното пространство е подчинено изцяло на пилотското изживяване. Мястото на задните седалки сега е празно пространство, а отпред водачът и неговият спътник са заклещени в радикални спортни „корита“, проектирани да издържат на огромни странични претоварвания. Воланът е облечен в дебела алкантара, осигуряваща перфектен захват в завоите, а дигиталният кокпит пред очите на шофьора е получил специфични графики, фокусирани върху телеметрията на автомобила. С тази лимитирана серия японският гигант доказва, че бензиновата страст все още гори с пълна сила в сърцето на марката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 антрашпиц

    12 1 Отговор
    Ммм браво браво...ама ще чакам следващото поколение дет ша бъде със половин цилиндър и 600 коня и 999 Нм .....

    15:34 03.06.2026

  • 2 Хи-хи

    9 1 Отговор
    Не Кола а самолет , скоро ще ги пускат и без двигатели с по 500 коня! Фантазиите са безплатни!

    15:41 03.06.2026

  • 3 Три цилиндъра

    10 0 Отговор
    Триста коня и пробег под 40 000 км Макс.
    Еднодневки.

    15:48 03.06.2026

  • 4 Питанчев

    3 0 Отговор
    Това ще изкара ли 20к километра?И разбира се двигателя не подлежи на ремонт.Хвърляй и нов.Кола за баровци.Взимат и душата за две обиколки на БГ и я шиткат на балъков да си я ремонтира дакато мърда.

    16:00 03.06.2026

  • 5 Механик

    3 2 Отговор
    Представяте си следната ситуация:
    Младо момче с ампутирана ръка и тежащо едва 45 кила, носи разтоварва торби цимент на разтоварището. Хубаво ама шефа го държи под око и не му дава почивка. А за да му вдигне КПД-то го зоби със стероиди и допинг. И лапето блъска яко. Няма секунда почивка. Шефа е доволен, но колко дни ще изкара момчето???
    п.п.
    А 3 и 5 цилиндрови машини ще призная когато видя, че Природата е създала живо същество 3 или 5 крака.

    Коментиран от #7

    16:01 03.06.2026

  • 6 косачка с турбина

    3 0 Отговор
    А гаранцията им ще е до портала на фирмата.

    16:02 03.06.2026

  • 7 Сър Мастър Бейтс

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Заповядай да ти покажа 5-цилиндров италиански дизел на 300к километра как ръмжи и върви. 5таците са едни от най-добре звучащите двигатели правени някога - важи и за дизел и бензин.

    16:24 03.06.2026

  • 8 Милен

    1 0 Отговор
    20 х км и в кофата

    16:30 03.06.2026