300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

Японският производител Toyota реши да изпрати актуалното поколение на своя бестселър с наточен модел. Подразделението Gazoo Racing свали покривалото от бруталната Toyota GRMN Corolla, която официално стъпва на сцената като най-дивата, сурова и безкомпромисна версия на модела, създавана някога. Този пистов хищник е замислен като специално сбогуване с генерацията и ще се появи по шосетата през 2027 година, носейки личния почерк и одобрение на легендарния председател на борда Акио Тойода, чийто автограф гордо краси интериора.

Инженерите буквално са превърнали стандартния хотхеч в чистокръвна състезателна машина за обществени пътища, шлифована до съвършенство на „Зеления ад“ в Нюрбургринг. Сърцето на автомобила остава познатият 1,6-литров трицилиндров турбомотор, който продължава да генерира внушителните 300 конски сили, но въртящият момент е надут до 415 Нм. За да бъде удоволствието от шофирането абсолютно аналогово и чисто, мощността се предава към четирите колела посредством рафинирана 6-степенна механична скоростна кутия. Сложната система за двойно задвижване е прекалибрирана, кормилната рейка реагира с хирургическа точност, а изцяло новите амортисьори в окачването гарантират, че колата ще стои като залепена за асфалта.

Визуално тази екстремна Toyota GRMN Corolla крещи за пистов капацитет от всеки ъгъл. Няма как да я сбъркате благодарение на масивния аеродинамичен бодикит, огромното задно антикрило и зашеметяващите 18-инчови ковани джанти в бронзов цвят, обути в лепкави гуми Michelin Pilot Sport Cup 2. Голямата магия обаче се крие в безмилостната диета. Хечбекът е олекотен с цели 40 килограма, спирайки кантара на 1440 кг. Този резултат е постигнат чрез замяна на стандартния покрив и преден капак с панели от истински въглеродни влакна, както и чрез бруталното изхвърляне на задния диван.

Вътрешното пространство е подчинено изцяло на пилотското изживяване. Мястото на задните седалки сега е празно пространство, а отпред водачът и неговият спътник са заклещени в радикални спортни „корита“, проектирани да издържат на огромни странични претоварвания. Воланът е облечен в дебела алкантара, осигуряваща перфектен захват в завоите, а дигиталният кокпит пред очите на шофьора е получил специфични графики, фокусирани върху телеметрията на автомобила. С тази лимитирана серия японският гигант доказва, че бензиновата страст все още гори с пълна сила в сърцето на марката.