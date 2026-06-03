300 коня от трицилиндров мотор за Toyota GRMN Corolla

Японският производител Toyota реши да изпрати актуалното поколение на своя бестселър с наточен модел. Подразделението Gazoo Racing свали покривалото от бруталната Toyota GRMN Corolla, която официално стъпва на сцената като най-дивата, сурова и безкомпромисна версия на модела, създавана някога. Този пистов хищник е замислен като специално сбогуване с генерацията и ще се появи по шосетата през 2027 година, носейки личния почерк и одобрение на легендарния председател на борда Акио Тойода, чийто автограф гордо краси интериора.
Инженерите буквално са превърнали стандартния хотхеч в чистокръвна състезателна машина за обществени пътища, шлифована до съвършенство на „Зеления ад“ в Нюрбургринг. Сърцето на автомобила остава познатият 1,6-литров трицилиндров турбомотор, който продължава да генерира внушителните 300 конски сили, но въртящият момент е надут до 415 Нм. За да бъде удоволствието от шофирането абсолютно аналогово и чисто, мощността се предава към четирите колела посредством рафинирана 6-степенна механична скоростна кутия. Сложната система за двойно задвижване е прекалибрирана, кормилната рейка реагира с хирургическа точност, а изцяло новите амортисьори в окачването гарантират, че колата ще стои като залепена за асфалта.
Визуално тази екстремна Toyota GRMN Corolla крещи за пистов капацитет от всеки ъгъл. Няма как да я сбъркате благодарение на масивния аеродинамичен бодикит, огромното задно антикрило и зашеметяващите 18-инчови ковани джанти в бронзов цвят, обути в лепкави гуми Michelin Pilot Sport Cup 2. Голямата магия обаче се крие в безмилостната диета. Хечбекът е олекотен с цели 40 килограма, спирайки кантара на 1440 кг. Този резултат е постигнат чрез замяна на стандартния покрив и преден капак с панели от истински въглеродни влакна, както и чрез бруталното изхвърляне на задния диван.
Вътрешното пространство е подчинено изцяло на пилотското изживяване. Мястото на задните седалки сега е празно пространство, а отпред водачът и неговият спътник са заклещени в радикални спортни „корита“, проектирани да издържат на огромни странични претоварвания. Воланът е облечен в дебела алкантара, осигуряваща перфектен захват в завоите, а дигиталният кокпит пред очите на шофьора е получил специфични графики, фокусирани върху телеметрията на автомобила. С тази лимитирана серия японският гигант доказва, че бензиновата страст все още гори с пълна сила в сърцето на марката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 антрашпиц
15:34 03.06.2026
2 Хи-хи
15:41 03.06.2026
3 Три цилиндъра
Еднодневки.
15:48 03.06.2026
4 Питанчев
16:00 03.06.2026
5 Механик
Младо момче с ампутирана ръка и тежащо едва 45 кила, носи разтоварва торби цимент на разтоварището. Хубаво ама шефа го държи под око и не му дава почивка. А за да му вдигне КПД-то го зоби със стероиди и допинг. И лапето блъска яко. Няма секунда почивка. Шефа е доволен, но колко дни ще изкара момчето???
п.п.
А 3 и 5 цилиндрови машини ще призная когато видя, че Природата е създала живо същество 3 или 5 крака.
Коментиран от #7
16:01 03.06.2026
6 косачка с турбина
16:02 03.06.2026
7 Сър Мастър Бейтс
До коментар #5 от "Механик":Заповядай да ти покажа 5-цилиндров италиански дизел на 300к километра как ръмжи и върви. 5таците са едни от най-добре звучащите двигатели правени някога - важи и за дизел и бензин.
16:24 03.06.2026
8 Милен
16:30 03.06.2026