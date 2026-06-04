Управляващата партия в Тайван осъди Пекин на годишнината от събитията на площад Тянанмън

Управляващата в Тайван Демократическа прогресивна партия (ДПП) разкритикува остро Китайската комунистическа партия в изявление, публикувано по повод 37-ата годишнина от събитията на площад Тянанмън.

Според партията на този исторически ден хиляди китайски граждани и студенти са излезли по улиците в различни части на страната в стремеж към демократични свободи и политически реформи.

Вместо да отговори на техните искания, китайското правителство е използвало военна сила, за да потуши протестното движение.

„Тридесет и седем години по-късно Китайската комунистическа партия все още не е дала отговор за случилото се“, се казва в изявлението.

От партията определят като „дълбоко съжаление“ факта, че китайските власти не само отказват да признаят историческата си отговорност, но и продължават да засилват авторитарния контрол и наблюдението над собственото си население.

Според ДПП цензурата и системите за наблюдение, прилагани от Пекин, са довели до „влошаваща се ситуация с човешките права в Китай“.

Като пример партията посочва случая на хонконгския медиен магнат Джими Лай, който беше осъден на 20 години затвор.

В изявлението се обръща внимание и на използването на законите за националната сигурност и други инструменти за контрол в Хонконг, Тибет и Синдзян.

Според ДПП тези механизми се използват за потискане на демократичните движения, нарушаване на човешките права, всеобхватно наблюдение на населението и политики на принудителна асимилация.

От партията заявяват, че подобни действия противоречат на универсалните ценности и представляват „сериозно посегателство срещу световната цивилизация“.

В заключение ДПП подчертава, че на фона на засилващия се авторитаризъм на Китай Тайван трябва твърдо да защитава своите демократични свободи и да се противопоставя на стратегията на Пекин за т.нар. „мирно обединение“.

Партията заявява, че Тайпе ще продължи да защитава своята идентичност и няма да допусне „демократичен Тайван“ едностранно да бъде превърнат в „китайски Тайван“.