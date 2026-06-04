Управляващата партия в Тайван осъди Пекин на годишнината от събитията на площад Тянанмън

Управляващата в Тайван Демократическа прогресивна партия (ДПП) разкритикува остро Китайската комунистическа партия в изявление, публикувано по повод 37-ата годишнина от събитията на площад Тянанмън.
Според партията на този исторически ден хиляди китайски граждани и студенти са излезли по улиците в различни части на страната в стремеж към демократични свободи и политически реформи.
Вместо да отговори на техните искания, китайското правителство е използвало военна сила, за да потуши протестното движение.
„Тридесет и седем години по-късно Китайската комунистическа партия все още не е дала отговор за случилото се“, се казва в изявлението.
От партията определят като „дълбоко съжаление“ факта, че китайските власти не само отказват да признаят историческата си отговорност, но и продължават да засилват авторитарния контрол и наблюдението над собственото си население.
Според ДПП цензурата и системите за наблюдение, прилагани от Пекин, са довели до „влошаваща се ситуация с човешките права в Китай“.
Като пример партията посочва случая на хонконгския медиен магнат Джими Лай, който беше осъден на 20 години затвор.
В изявлението се обръща внимание и на използването на законите за националната сигурност и други инструменти за контрол в Хонконг, Тибет и Синдзян.
Според ДПП тези механизми се използват за потискане на демократичните движения, нарушаване на човешките права, всеобхватно наблюдение на населението и политики на принудителна асимилация.
От партията заявяват, че подобни действия противоречат на универсалните ценности и представляват „сериозно посегателство срещу световната цивилизация“.
В заключение ДПП подчертава, че на фона на засилващия се авторитаризъм на Китай Тайван трябва твърдо да защитава своите демократични свободи и да се противопоставя на стратегията на Пекин за т.нар. „мирно обединение“.
Партията заявява, че Тайпе ще продължи да защитава своята идентичност и няма да допусне „демократичен Тайван“ едностранно да бъде превърнат в „китайски Тайван“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
12:44 04.06.2026
2 Само питам
Що не осъдят положението в га .за , в Ливан ...
12:46 04.06.2026
3 Да, да
12:52 04.06.2026
4 Сандо
12:58 04.06.2026
5 Мухаа ха!
13:01 04.06.2026
6 Точен
13:35 04.06.2026