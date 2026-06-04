Тайван призова Европа към по-активна подкрепа срещу натиска от Китай

Представителят на Тайван в Съединените щати Александър Юй призова европейските държави да окажат по-активна подкрепа за Тайван по време на форум на Atlantic Council, проведен във вторник.

Според Юй Тайван и Китай са фундаментално различни общества, поради което сътрудничеството между държавите със сходни ценности е от ключово значение.

Той подчерта, че това партньорство не трябва да се ограничава само до политическата сфера, а трябва да обхваща и производството, технологиите и икономиката.

По думите му изграждането на вериги за доставки, независими от Китай, е съществено условие за избягване на икономическа принуда, включително в стратегически области като доставките на редкоземни минерали.

Коментирайки възможностите за по-тясна интеграция между демократичните държави от Индо-Тихоокеанския регион и Европа в областта на сигурността, Юй заяви, че най-важната стъпка е европейските партньори открито да подкрепят Тайван и да посещават страната.

Според него подобни визити изпращат ясно послание към международната общественост, че Тайван не е изолиран и разполага с приятели и партньори, готови да се противопоставят на натиска от страна на Китай.

„Това показва на хората в Тайван, че не са сами, и демонстрира подкрепата на нашите международни партньори“, подчерта той.

Юй определи Тайван като утвърдена демокрация и една от водещите технологични икономики в света.

Той отбеляза, че островът е четвъртият по големина търговски партньор на САЩ и дом на петия по големина фондов пазар в света.

Представителят на Тайван посочи още, че страната живее под постоянен натиск от страна на Китай в продължение на десетилетия, включително под заплахи за националната ѝ сигурност и опити за международна изолация.

„Докато Китай ставаше все по-силен и по-богат, Тайван често беше изключван от международната сцена“, заяви той.

Юй предупреди, че амбициите на Пекин не се ограничават единствено до Тайван, а засягат и други държави в региона, включително Япония, Филипините и Австралия.