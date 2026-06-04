Тайван призова Европа към по-активна подкрепа срещу натиска от Китай

Представителят на Тайван в Съединените щати Александър Юй призова европейските държави да окажат по-активна подкрепа за Тайван по време на форум на Atlantic Council, проведен във вторник.
Според Юй Тайван и Китай са фундаментално различни общества, поради което сътрудничеството между държавите със сходни ценности е от ключово значение.
Той подчерта, че това партньорство не трябва да се ограничава само до политическата сфера, а трябва да обхваща и производството, технологиите и икономиката.
По думите му изграждането на вериги за доставки, независими от Китай, е съществено условие за избягване на икономическа принуда, включително в стратегически области като доставките на редкоземни минерали.
Коментирайки възможностите за по-тясна интеграция между демократичните държави от Индо-Тихоокеанския регион и Европа в областта на сигурността, Юй заяви, че най-важната стъпка е европейските партньори открито да подкрепят Тайван и да посещават страната.
Според него подобни визити изпращат ясно послание към международната общественост, че Тайван не е изолиран и разполага с приятели и партньори, готови да се противопоставят на натиска от страна на Китай.
„Това показва на хората в Тайван, че не са сами, и демонстрира подкрепата на нашите международни партньори“, подчерта той.
Юй определи Тайван като утвърдена демокрация и една от водещите технологични икономики в света.
Той отбеляза, че островът е четвъртият по големина търговски партньор на САЩ и дом на петия по големина фондов пазар в света.
Представителят на Тайван посочи още, че страната живее под постоянен натиск от страна на Китай в продължение на десетилетия, включително под заплахи за националната ѝ сигурност и опити за международна изолация.
„Докато Китай ставаше все по-силен и по-богат, Тайван често беше изключван от международната сцена“, заяви той.
Юй предупреди, че амбициите на Пекин не се ограничават единствено до Тайван, а засягат и други държави в региона, включително Япония, Филипините и Австралия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
12:52 04.06.2026
2 Българин 🇧🇬
До коментар #1 от "честен ционист":Ние сме от първите полезни идиоти на запада , които признават такива територии като Косово , Украйна , Тайван ,измислени от Натото за да подкопават по-големите си съседи (Сърбия , Русия , Китай ) . А и Северна Македония , и нея България Първа я призна за държава .
13:02 04.06.2026
3 604
13:09 04.06.2026
4 8888
13:25 04.06.2026
5 Атлантида
14:15 04.06.2026