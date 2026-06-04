BYD се насочва към Maserati и други европейски марки, но анализаторите са скептични по отношение на сделките

В автомобилния свят плановете на китайския гигант BYD за мащабна експанзия в Европа все по-често започват да изглеждат по-скоро като прибързано размахване на мускули, отколкото като премислена бизнес стратегия. Стремежът на концерна да изкупи празни или слабо натоварени фабрики на Стария континент, включително проявеният апетит към закъсалата, но емблематична марка Maserati, се посреща от пазарните експерти с огромна доза скептицизъм. Анализ на Automotive News Europe обаче показва, че вместо да респектира, този агресивен подход по-скоро издава сериозно притеснение пред лицето на тежките наказателни мита, наложени от Европейския съюз върху вносните електромобили от Китай.

​Вицепрезидентът на BYD, Стела Ли, побърза да потвърди, че компанията активно търси заводи, които да управлява изцяло самостоятелно, за да избегне сложните и неудобни за нея съвместни предприятия. Фокусът върху италианската гордост Maserati, собственост на Stellantis, обаче повдига редица неудобни въпроси. Анализаторите в бранша са единодушни, че придобиването на производител на екзотични спортни коли няма никакъв икономически смисъл за марка като BYD, която е специализирана в масовото производство и все още се бори да изгради премиум имидж в очите на капризния европейски купувач. Подобна сделка изглежда по-скоро като скъп PR ход, целящ да купи история и легитимност, каквито на китайския производител просто му липсват.

​В същото време Stellantis е в процес на мащабно свиване на разходите на стойност 60 милиарда евро и се концентрира върху четирите си основни стълба – Fiat, Jeep, Peugeot и Ram, което логично поставя по-малките брандове под лупа. От Maserati побързаха официално да отрекат слуховете за продажба, заявявайки, че марката не е на пазара и търси единствено технологични партньорства. На заден план обаче остава усещането, че BYD се опитва да се възползва от момента на слабост в европейската индустрия, макар че управлението на легенда с традиции като италианската изисква много повече от финансова мощ и капацитет за сглобяване на батерии – нещо, което тепърва предстои да разберем дали китайската компания изобщо притежава.