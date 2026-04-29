Запознаваме ви с Mercedes-Benz GLC L EV

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Електрическата ера в Щутгарт навлиза в нов етап с премиерата на Mercedes-Benz GLC L EV. По време на автомобилното изложение в Пекин, германският гигант показа, че знае как да задоволи глада за пространство, представяйки удължена версия на своя популярен кросоувър. Това не е просто козметична промяна, а пълноценна трансформация, която превръща GLC в истински семеен автомобил с три реда седалки.

Визуално GLC L EV запазва аристократичната линия на стандартния модел, но под "кожата" нещата са сериозно променени. Инженерите са разтегнали междуосието с 55 мм, а общата дължина е набъбнала със 104 мм, достигайки близо 5 метра. Тези допълнителни сантиметри не са само за престиж – те позволяват на Mercedes да предложи конфигурация с шест места, осигурявайки кралски комфорт за пътниците на втория ред и практичност на третия.

Размери на новия GLC L EV:

Дължина: 4933 мм

Широчина: 1902 мм

Височина: 1710 мм

Междуосие: 3027 мм



В купето ни посреща познатият, но все така впечатляващ дигитален свят на Mercedes. Огромният MBUX екран доминира предния панел, а списъкът с екстри звучи като меню в петзвезден хотел: салон от фина кожа, панорамен покрив с интелигентно затъмняване, Burmester озвучаване и седалки, които не само ви топлят, но и ви масажират по време на път. За комфортното возене се грижи въздушно окачване, заимствано директно от флагмана S-Class.

Под капака (или по-точно в пода) се крие 89 kWh батерия, която работи в синхрон с двойна електромоторна система. С мощност от 421 к.с. и 800 Нм въртящ момент, този кросоувър ускорява с лекотата на спортна кола. Най-хубавото? Благодарение на 800V архитектура, пробегът достига 700 км (CLTC), а ако бързате, само 10 минути на зарядната станция ще ви добавят нови 260 км автономия.