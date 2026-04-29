Запознаваме ви с Mercedes-Benz GLC L EV

29 Април, 2026 16:30 611 4

Германският бестселър вече е електрически и порасна с още един ред седалки

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Електрическата ера в Щутгарт навлиза в нов етап с премиерата на Mercedes-Benz GLC L EV. По време на автомобилното изложение в Пекин, германският гигант показа, че знае как да задоволи глада за пространство, представяйки удължена версия на своя популярен кросоувър. Това не е просто козметична промяна, а пълноценна трансформация, която превръща GLC в истински семеен автомобил с три реда седалки.

Визуално GLC L EV запазва аристократичната линия на стандартния модел, но под "кожата" нещата са сериозно променени. Инженерите са разтегнали междуосието с 55 мм, а общата дължина е набъбнала със 104 мм, достигайки близо 5 метра. Тези допълнителни сантиметри не са само за престиж – те позволяват на Mercedes да предложи конфигурация с шест места, осигурявайки кралски комфорт за пътниците на втория ред и практичност на третия.

Размери на новия GLC L EV:

Дължина: 4933 мм
Широчина: 1902 мм
Височина: 1710 мм
Междуосие: 3027 мм


В купето ни посреща познатият, но все така впечатляващ дигитален свят на Mercedes. Огромният MBUX екран доминира предния панел, а списъкът с екстри звучи като меню в петзвезден хотел: салон от фина кожа, панорамен покрив с интелигентно затъмняване, Burmester озвучаване и седалки, които не само ви топлят, но и ви масажират по време на път. За комфортното возене се грижи въздушно окачване, заимствано директно от флагмана S-Class.

Под капака (или по-точно в пода) се крие 89 kWh батерия, която работи в синхрон с двойна електромоторна система. С мощност от 421 к.с. и 800 Нм въртящ момент, този кросоувър ускорява с лекотата на спортна кола. Най-хубавото? Благодарение на 800V архитектура, пробегът достига 700 км (CLTC), а ако бързате, само 10 минути на зарядната станция ще ви добавят нови 260 км автономия.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    2 0 Отговор
    Личи му отдалеч, че е Мейд ин Чайна.

    16:35 29.04.2026

  • 2 Прометей

    0 0 Отговор
    ,,Визуално GLC L EV запазва аристократичната линия..."
    ----
    Мда,ние си закрихме лева,докато Мерцедес го запази в аристократичната си линия !

    16:42 29.04.2026

  • 3 Конана

    0 0 Отговор
    Донг фенг или каквото там китайче

    16:46 29.04.2026

  • 4 .....

    0 0 Отговор
    Къв е тоя автобус😂😂

    16:53 29.04.2026