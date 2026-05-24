BMW иска да „накаже“ собствениците на хибриди за рядко зареждане

Собствениците на баварски plug-in хибриди, които рядко използват кабел за зареждане, са заплашени от неочаквани санкции директно от производителя. Германският премиум гигант обмисля сериозна стратегия за промяна на навиците на своите клиенти, които пренебрегват електрическия компонент в автомобилите си. Най-сериозната мярка в случая предвижда компютърът на превозното средство софтуерно да ограничава мощността на двигателя, ако тяговата батерия не се свързва редовно към зарядната мрежа.

Тази радикална идея беше озвучена от председателя на Надзорния съвет на марката Николас Петер в негово интервю за германското авторитетно издание Die Zeit. Топ мениджърът определи нежеланието за редовно пускане на автомобила в контакта като поведенчески проблем, който сериозно компрометира смисъла на технологията. Според него, от техническа гледна точка е напълно възможно да се проследи историята на захранване и софтуерът дистанционно да ограничи динамиката на пътя за шофьорите, които разчитат единствено на бензин.

Причината за подобно драстично решение е свързана с финансовите регулации и екологичните стандарти. Модерните plug-in хибриди (PHEV) са проектирани да съчетават електрическо придвижване в градска среда и конвенционално гориво за дълги дестинации. Когато обаче акумулаторът стои празен, колата не само изразходва повече ресурс заради по-високото си тегло, но и проваля екологичните разчети на самия концерн.

Ситуацията се усложнява от факта, че от 2022 година насам всяко ново возило в Европейския съюз задължително напуска завода с вградена система за строг мониторинг на реалния разход (OBFCM). Този цифров модул събира детайлни данни за изразходеното гориво и енергия, като отчита точно колко километра са изминати само на ток. Впоследствие тези параметри се изпращат към европейските регулатори, за да се изчислят средните емисии на марката. Ако данните покажат липса на екологичен ефект, автомобилният производител е заплашен от умопомрачителни по размер финансови глоби.

Подобни намерения за дистанционен контрол и принудително орязване на производителността веднага предизвикаха сериозни дебати в автомобилния свят. Мнозина потребители виждат в това грубо прекрачване на границата по отношение на поверителността на личните данни и опит за налагане на пълен контрол върху начина на експлоатация на личната собственост. Предстои да се види дали тази спорна стъпка ще бъде официално въведена в действие или ще принуди купувачите да се насочат към конкурентни марки.