Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

Британската платформа Classic Driver стана арена на поредното забележително събитие в света на колекционерските автомобили — обявяването за продажба на легендарния Lotus Carlton от 1993 година. В Континентална Европа този суперседан остана известен под името Opel Omega Lotus и до днес вълнува почитателите на високите скорости със своя рядък статут и брутална инженерна концепция. Колата е изминала скромните 35 000 мили (около 56 300 км), а обявената ѝ цена от близо 140 000 евро разпали сериозни дискусии сред ценителите.

Предлаганата машина носи производствен номер 886 от едва 950 сглобени екземпляра в целия свят. Представителят на ексклузивната серия е с десен волан, четири врати, класическо задно задвижване и шестстепенна ръчна предавателна кутия. Външният вид е подчинен на емблематичния за модела перлен тъмнозелен нюанс Imperial Green, докато в интериора доминира висок клас антрацитна кожа Connolly. Салонът предлага завидни за епохата удобства като спортни седалки с ръчно регулиране и подгряване, климатик, електропакет за стъклата и огледалата, шибедах, аналогов часовник, аудиосистема Becker Traffic Pro и защитна система VECTA.

Под предния капак на този спортен седан се крие 3,6-литров редови шестцилиндров агрегат с два турбокомпресора Garrett T25, генериращ мощност от 383 к.с. (282 kW). Силовата линия се допълва от издръжливата шестстепенна ръчна кутия ZF, заимствана директно от Chevrolet Corvette ZR-1, както и от диференциал с ограничено приплъзване. За стабилността на пътя и спирачната динамика отговарят многораменно задно окачване и 330-милиметрови вентилирани дискове с четирибутални апарати AP Racing. Спирачната система е преминала през обслужване от специализирания сервиз Robsport International през ноември 2020 г., като оттогава автомобилът е изминал по-малко от 483 км.

Първата регистрация на седана датира от 1 август 1993 г., като през годините той е бил грижливо съхраняван в гаражите на едва двама колекционери. Пълната заводска документация, оригиналната сервизна книжка с шест печата и резервният ключ завършват профила на този уникален екземпляр, който продължава да бъде преследвана цел за ценителите на неокласиката.