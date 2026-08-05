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Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

5 Август, 2026 16:20 1 140 8

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Рядък екземпляр от иконата на 90-те години се продава във Великобритания за над 140 хиляди евро

Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британската платформа Classic Driver стана арена на поредното забележително събитие в света на колекционерските автомобили — обявяването за продажба на легендарния Lotus Carlton от 1993 година. В Континентална Европа този суперседан остана известен под името Opel Omega Lotus и до днес вълнува почитателите на високите скорости със своя рядък статут и брутална инженерна концепция. Колата е изминала скромните 35 000 мили (около 56 300 км), а обявената ѝ цена от близо 140 000 евро разпали сериозни дискусии сред ценителите.

Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

Предлаганата машина носи производствен номер 886 от едва 950 сглобени екземпляра в целия свят. Представителят на ексклузивната серия е с десен волан, четири врати, класическо задно задвижване и шестстепенна ръчна предавателна кутия. Външният вид е подчинен на емблематичния за модела перлен тъмнозелен нюанс Imperial Green, докато в интериора доминира висок клас антрацитна кожа Connolly. Салонът предлага завидни за епохата удобства като спортни седалки с ръчно регулиране и подгряване, климатик, електропакет за стъклата и огледалата, шибедах, аналогов часовник, аудиосистема Becker Traffic Pro и защитна система VECTA.

Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

Под предния капак на този спортен седан се крие 3,6-литров редови шестцилиндров агрегат с два турбокомпресора Garrett T25, генериращ мощност от 383 к.с. (282 kW). Силовата линия се допълва от издръжливата шестстепенна ръчна кутия ZF, заимствана директно от Chevrolet Corvette ZR-1, както и от диференциал с ограничено приплъзване. За стабилността на пътя и спирачната динамика отговарят многораменно задно окачване и 330-милиметрови вентилирани дискове с четирибутални апарати AP Racing. Спирачната система е преминала през обслужване от специализирания сервиз Robsport International през ноември 2020 г., като оттогава автомобилът е изминал по-малко от 483 км.

Продава се 33-годишен Opel Omega. Цената е безумна, но... има защо

Първата регистрация на седана датира от 1 август 1993 г., като през годините той е бил грижливо съхраняван в гаражите на едва двама колекционери. Пълната заводска документация, оригиналната сервизна книжка с шест печата и резервният ключ завършват профила на този уникален екземпляр, който продължава да бъде преследвана цел за ценителите на неокласиката.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    6 6 Отговор
    кажете му и 500 евра нема вземе

    16:23 05.08.2026

  • 2 1488

    1 6 Отговор
    100 лева

    16:24 05.08.2026

  • 3 Край

    4 4 Отговор
    Това трябва да е на Пеевски първия опел.

    16:25 05.08.2026

  • 4 Тцъ!

    0 4 Отговор
    Ама Опел, мани го,бе!!!

    16:34 05.08.2026

  • 5 Кола

    4 0 Отговор
    за любители и ценители.Може да е Опел, ама освен името, нямя нищо опелско там. Абсолютна скрита лимонка, която може да засрами доста "спротисти". Дори парите които и търсят, не са много като цяло.

    До Е-феновете, които биха му "скъсали шортите" - да, ще го направите. ама от Е-еднодневките, никоя нямя да ти даде такова усещане за КОЛА, да не говорим че надали някой дори би я помнил 30г по късно и да цъка с език.

    16:38 05.08.2026

  • 6 Еми, това

    0 1 Отговор
    ще се окаже най- скъпият Опел в момента.

    16:46 05.08.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор
    Драскачите, образовайте се бе...

    Тази кола АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ Е НОСИЛА ИМЕТО "Опел"... Това е ЛОТУС ОМЕГА и нищо друго...

    16:48 05.08.2026

  • 8 Помня ги тия

    1 0 Отговор
    Ако прекара три зими извън гаража, пиши го бегал. Изключително лоша ламарина. Иначе стоеше добре на пътя.

    17:08 05.08.2026