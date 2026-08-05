Нови подробности за предстоящото Mitsubishi Pajero

Японският автомобилен производител Mitsubishi постепенно повдига завесата около дългоочакваното ново поколение на легендарния си всъдеход Pajero. Броени седмици преди официалната си световна премиера, насрочена за 2 септември, моделът разкри ключови детайли от своята архитектура чрез поредица от официални тийзъри.

Най-значимата новина за почитателите на истинските офроуд машини е завръщането към класическата рамкова конструкция. След като между 1982 и 1999 г. първите две поколения разчитаха на рама, следващите издания преминаха към самоносеща каросерия с интегрирана подрама. Бъдещият Mitsubishi Pajero от моделна година 2027 обаче отново залага на доказаната носеща рама, заимствана директно от новото поколение на пикапа L200, с което практически ще наследи и досегашния Pajero Sport.

Под предния капак на всъдехода ще заеме място познатият от пикапа 2,8-литров турбодизелов двигател с мощност от 204 конски сили. Сцеплението и високото ниво на проходимост са поверени на усъвършенстваната система за задвижване на четирите колела Super-All Wheel Control (S-AWC), разполагаща с централен диференциал, понижаващи предавки (бързи и бавни) и специализирани режими за движение върху чакъл, скали, пясък, кал и сняг.

Първите официални изображения загатват и за интериорни детайли, ориентирани към сериозни експедиции. Инструменталното табло на новия Pajero ще включва класически за офроуд културата уреди като алтиметър и инклинометър за измерване на страничния наклон, подчертавайки безкомпромисния му характер за тежки терени.