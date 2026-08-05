Докато Bugatti “убива“ W16 двигателя си, богати клиенти продължават да го „съживяват“

Bugatti отказва да остави легендарния си 8,0-литров W16 с четири турбокомпресора да си отиде. Публикувани в социалните мрежи тийзъри потвърждават, че марката от Молсхайм се готви да представи третия си шедьовър, създаден по поръчка в рамките на ултраексклузивното подразделение „Programme Solitaire“, като публичният дебют е насрочен за събитието „The Quail“ по време на „Monterey Car Week“.

Предстоящият уникален модел следва стъпките на предишните две творения на дивизията: миналогодишния Brouillard в матовозелено и по-скорошния FKP Hommage. Подобно на предшествениците си, новата машина използва доказаното шаси от въглеродни влакна на Chiron и версията на двигателя W16 с мощност 1 600 конски сили. Дизайнът обаче прави смела промяна. Кратки тийзър клипове подчертават значително по-широката и по-ниска решетка във формата на подкова, напомняща за Tourbillon, наред с визуални елементи, заимствани от Bolide. Слуховете сочат, че дизайнът ще включва осветителни елементи във формата на „Х“ и екстремни аеродинамични компоненти, които размиват границата между пистовите чудовища на Bugatti и най-новите ѝ пътни автомобили.

Докато програмата „Solitaire“ дава на колекционерите с дълбоки джобове последна възможност да поръчат модели с W16 с каросерия, изработена по поръчка, Bugatti едновременно с това се готви да затвори главата за семейството двигатели от ерата на Volkswagen. Доставките на изцяло новия Tourbillon трябва да започнат скоро, което сигнализира за официалния преход към атмосферния 8,3-литров V16 на Cosworth и неговата хибридна задвижваща система с три двигателя.