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Докато Bugatti “убива“ W16 двигателя си, богати клиенти продължават да го „съживяват“

Докато Bugatti “убива“ W16 двигателя си, богати клиенти продължават да го „съживяват“

5 Август, 2026 17:00 616 1

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Очакваме още един модел от Programme Solitaire

Докато Bugatti “убива“ W16 двигателя си, богати клиенти продължават да го „съживяват“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Bugatti отказва да остави легендарния си 8,0-литров W16 с четири турбокомпресора да си отиде. Публикувани в социалните мрежи тийзъри потвърждават, че марката от Молсхайм се готви да представи третия си шедьовър, създаден по поръчка в рамките на ултраексклузивното подразделение „Programme Solitaire“, като публичният дебют е насрочен за събитието „The Quail“ по време на „Monterey Car Week“.

Докато Bugatti “убива“ W16 двигателя си, богати клиенти продължават да го „съживяват“

Предстоящият уникален модел следва стъпките на предишните две творения на дивизията: миналогодишния Brouillard в матовозелено и по-скорошния FKP Hommage. Подобно на предшествениците си, новата машина използва доказаното шаси от въглеродни влакна на Chiron и версията на двигателя W16 с мощност 1 600 конски сили. Дизайнът обаче прави смела промяна. Кратки тийзър клипове подчертават значително по-широката и по-ниска решетка във формата на подкова, напомняща за Tourbillon, наред с визуални елементи, заимствани от Bolide. Слуховете сочат, че дизайнът ще включва осветителни елементи във формата на „Х“ и екстремни аеродинамични компоненти, които размиват границата между пистовите чудовища на Bugatti и най-новите ѝ пътни автомобили.

Докато програмата „Solitaire“ дава на колекционерите с дълбоки джобове последна възможност да поръчат модели с W16 с каросерия, изработена по поръчка, Bugatti едновременно с това се готви да затвори главата за семейството двигатели от ерата на Volkswagen. Доставките на изцяло новия Tourbillon трябва да започнат скоро, което сигнализира за официалния преход към атмосферния 8,3-литров V16 на Cosworth и неговата хибридна задвижваща система с три двигателя.


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  • 1 Бай Ганьо

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