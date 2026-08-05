Новата Honda Prelude не изненада с поведението си на "лосовия тест" (ВИДЕО)

Прословутият „лосов тест“ е свалил от пиедестала много способни автомобили през последните десетилетия, превръщайки внезапните маневри за избягване в драматични ситуации, причинени от прехвърляне на тежестта. И все пак, когато испанският автомобилен канал km77 подложи новата Honda Prelude e:HEV на своето характерно изпитание с двойна смяна на лентата, прероденото хибридно купе се справи с конусите с абсолютна небрежност.

Наследяването на компонентите на предното окачване и геометрията на шасито от агресивния Civic Type R дава на Prelude незабавно конструктивно предимство. Благодарение на ниския си център на тежестта, двуосовата предна конфигурация и кормилното управление с променливо съотношение, автомобилът остава впечатляващо неутрален при резки преходи от една страна на друга. Активирането на спортния режим затяга адаптивните амортисьори, ограничавайки страничното накланяне на каросерията и поддържайки шасито забележително стабилно.

Резултатът е входна скорост от 80 километра в час (50 мили в час), без да се докосне нито един конус или да се задействат агресивни електронни интервенции за стабилност – еталон, който поставя Prelude в горния ешелон на съвременните серийни автомобили, тествани на пистата. Когато беше изтласкан отвъд тази граница, предните гуми допуснаха предвидимо подвижване, вместо да се завъртят настрани. Това потвърждава и нашето мнение от теста ни на писта, където колата се представи повече от добре.