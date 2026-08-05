Германците залагат на сигурно. Mercedes-Benz GLC запазва познатия облик и връща шестте цилиндъра

Mercedes-Benz подготвя козметично обновление за един от най-търсените си модели на пазара. Популярният GLC скоро ще се появи в преобразен вид, но тези, които очакват радикален визуален скок, вероятно ще останат изненадани. В Щутгарт са решили да не поемат излишни рискове с дизайна на автомобил, който носи сериозни приходи на марката. Вместо това инженерният екип е насочил вниманието си почти изцяло към това, което се крие под ламарините.

Първите неофициални изображения на GLC 2027 разкриват доста консервативен подход. Интересен факт е, че германският производител избира да не уеднаквява визията на стандартния кросоувър с тази на наскоро дебютиралия изцяло електрически GLC с EQ Technology. Моделът с вътрешно горене, чието настоящо поколение се произвежда от 2022 година, запазва разпознаваемия си силует, като промените се изразяват главно в по-голяма радиаторна решетка, леко преработени брони и нови светлинни елементи. LED фаровете и стоповете вече интегрират емблематичния мотив с трилъчевата звезда.

Сдържаният екстериорен фейслифт е пряко следствие от обратната връзка на клиентите, които продължават да харесват сегашната пропорция и излъчване на всъдехода. Тяхното удовлетворение дава възможност на инженерите да концентрират ресурсите си върху силовата гама. Всички налични двигатели преминават през сериозна модернизация, за да покрият строгите екологични норми Euro 7. Линията ще продължи да залага на меки и plug-in хибридни системи, включително и при дизеловите модификации.

Най-съществената новина обаче засяга спортното подразделение AMG. След хладната реакция от страна на купувачите спрямо 2.0-литровите четирицилиндрови агрегати в GLC 43 и GLC 63, Mercedes-Benz прави крачка назад. Плановете предвиждат завръщане на шестцилиндровите редови мотори. Новата концепция ще доведе до промяна в индексацията, като една от версиите ще носи означението GLC 53. Флагманът GLC 63 също ще разчита на шестцилиндров бензинов двигател в комбинация с мощна хибридна система, въпреки че завръщането на легендарния V8 мотор остава извън дневния ред.

Относно интериорното пространство, германският бранд все още пази детайлите в тайна. Въпреки това източници от бранша загатват за възможна интеграция на впечатляващия MBUX Hyperscreen. Тази технология превръща цялото арматурно табло в непрекъсната стъклена повърхност с диагонал от близо един метър. Очаква се повече подробности за купето да бъдат разкрити с наближаването на официалната премиера, която най-вероятно ще се състои в края на тази година.