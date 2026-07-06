Това е върховата модификация Audi Q9 Horch, чиято еднинствена мисия е да стъжни живота на Mercedes-Maybach GLS

Инголщат настъпва с тежката артилерия при суперлуксозните SUV-та, а дългоочакваният флагман на германците най-после се появи на пътя. Германският гигант Audi финализира подготовката за пазарния дебют на грандиозния Q9 – най-колосалния, скъп и разточителен модел с висока проходимост в цялата история на бранда. По време на финалните изпитания на предпроизводствените прототипи, бдителни папараци хванаха в крачка върховата модификация Horch, чиято еднинствена мисия е да стъжни живота на Mercedes-Maybach GLS.

Пресните папарашки кадри сложиха край на спекулациите, доказвайки, че внушителната предна решетка с отвесни хромирани ламели е съвсем реален детайл от фабричния дизайн, а не поредният трик от камуфлажа на инженерите. Точно тази предница ще бъде голямата разграничителна линия между аристократичното изпълнение Horch и по-стандартните модификации в гамата. Макар визуално да напомня за силуета на наскоро обновения братовчед Q7, новият Q9 ще го засенчи сериозно с габаритите си. Дължината на каросерията уверено прескача границата от пет метра, а разстоянието между двете оси е далеч над три метра, което гарантира невиждан кралски простор в премиум сегмента.

Вътре в салона шофьорът ще бъде посрещнат от последната дума на дигиталната еволюция на Audi, доминирана от огромен извит стъклен панел с дисплеи. Интересното е, че дори при този ултралуксозен флагман, допълнителният екран за пасажера до водача ще се предлага само като платена опция. Базовата архитектура ще залага на три реда седалки с общо 7 места, но за по-взискателните клиенти са предвидени конфигурации с 6 кресла (с капитански седалки на втория ред), както и максимално изолираните версии с 4 или 5 места. На втория ред пътниците ще се радват на истински спа салон – индивидуални кресла с пълно електрическо регулиране, обдухване, подгряване и сложни програми за масаж. От Инголщат без скромност заявяват, че комфортът отзад ще засенчи дори лимузината А8.

Под огромния преден капак ще боботят добре познати класически мотори – 3.0-литровият шестцилиндров дизелов TDI и могъщият 4.0-литров битурбо V8 бензинов звяр. Естествено, тягата ще се предава към четирите колела чрез емблематичното задвижване quattro и 8-степенна автоматична скоростна кутия. Любопитното е, че по време на тестовете до момента никъде не са засечени plug-in хибридни версии с кабел, макар че появата им за екологично настроения европейски пазар остава напълно възможна. В момента тестовите мулета преминават през адски изпитания в жегите на Южна Европа, където инженерите изстискват докрай електрониката, шумоизолацията и окачването. Голямата световна премиера е въпрос на броени седмици, а стартовата цена на този сухопътен крайцер ще закове над 120 000 евро.