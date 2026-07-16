Nissan спира производството на 11 модела

Японският автомобилен производител Nissan предприема радикални мерки за оптимизация на своето портфолио, които ще доведат до съкращаването на цели 11 модела на глобално ниво. Мащабната реорганизация е продиктувана от новата стратегическа визия на бранда, насочена към повишаване на ефективността и пренасочване на ключови ресурси към по-перспективни и технологични направления. Решението предвижда свиване на продуктовата гама с близо една пета, като под ударите на оптимизацията попадат както утвърдени класически седани, така и популярни кросоувъри.

Първите жертви на тази структурна промяна вече са известни, като сред тях се открояват емблематичният седан Altima, познат на много пазари извън Северна Америка под името Teana, както и plug-in хибридната модификация на Rogue, която европейските потребители свързват с X-Trail. Дългогодишният пазарен стълб Altima, който в продължение на повече от три десетилетия диктуваше правилата в средния сегмент, постепенно губи своите позиции под натиска на променящите се потребителски нагласи. Ролята на основен седан в гамата на марката ще бъде изцяло поета от по-компактния, но вече достатъчно зрял модел Sentra, който успешно се конкурира в своя клас.

Статистиката за продажбите ясно очертава тенденцията за спад в интереса към по-големия седан. Докато преди няколко години продажбите на Altima на американския пазар лесно надхвърляха границата от 200 000 екземпляра годишно, то през настоящата година се очаква обемът да не достигне дори половината от тези стойности. На този фон Sentra демонстрира значително по-стабилно присъствие на пазара и се очертава като единствения оцелял представител на класическите триобемни каросерии на марката, след като по-рано беше потвърдено и спирането на компактния Versa.

При кросоувърите ситуацията също търпи сериозна промяна. Отпадането на досегашния plug-in хибриден Rogue/X-Trail, който споделяше технологии с Mitsubishi Outlander PHEV, всъщност отваря път за собствените технологични разработки на компанията. На негово място японският производител ще наложи своята патентована система e-Power. Новата модификация ще разчита на високоефективен 1,5-литров турбодвигател, работещ единствено като генератор за захранване на електрическия мотор, осигурявайки мощност от над 200 конски сили и впечатляващ пробег с едно зареждане.