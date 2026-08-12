Dodge възражда духа на Viper с радикалното "мускулесто" купе Copperhead

Американската марка Dodge подготвя нов безкомпромисен спортен модел, с който цели да запълни сериозната празнина, останала след пенсионирането на легендарния Viper. Бъдещото купе ще носи името Copperhead и ще заеме позицията на върхов флагман в гамата на бранда и възроденото му високопроизводително подразделение SRT. Макар конструкторите да избегват определяне на автомобила като пряк наследник на иконата с V10 агрегат, новата машина се очертава като най-близкият съвременен идеен последовател на тази сурова американска концепция.

Названието е директна препратка към концептуалния Dodge Copperhead от 1997 година, но визията на серийната версия няма да има нищо общо с познатия прототип от миналото. Мащабен модел на автомобила вече бе демонстриран зад затворени врати по време на специализирана конференция на Stellantis за инвеститори, а официалната пазарна премиера се очаква да стане реалност преди настъпването на 2030 година.

Основната цел пред инженерите е да върнат Dodge в пряката пистова надпревара с високоскоростните оръжия на Chevrolet и Ford. Досегашният Charger несъмнено разполага с колосална табунна мощ, ала неговите физически размери и солидно тегло сериозно ограничават потенциала му на затворени писти с множество завои. Новият Copperhead залага на значительно по-компактен силует, по-ниска каросерия и авангардни технологии, като основните ресурси при развойната дейност са насочени към аеродинамичната ефективност и прецизното управление.

Ръководителят на американските брандове в Stellantis Тим Кунискис изрично потвърди, че купето няма да ползва архитектурата на Charger. По неговите думи проектът ще се възползва от вече готови инженерни решения на други марки от международния концерн. В тази връзка автомобилното издание Car and Driver определя като твърде възможна базата на италианското купе Maserati GranTurismo, което би осигурило идеални пропорции, нисък център на тежестта и значително спестяване на разходи за разработка, макар тази информация все още да остава в сферата на медийните предположения.

Показаният пред инвеститорите макет се отличава с приземена каросерия, по-къс преден капак спрямо този на Viper и почти напълно замаскирана в черно предница. Между фаровете е интегриран аеродинамичен въздуховод, визуално сходен с решението при електрическия Charger Daytona, подкрепен от допълнителен всмукател на капака, масивен преден сплитер, канали за охлаждане на спирачките и високо задно крило, оформено като умалена версия на антикрилото от Viper ACR.

Финалното решение за задвижващата система все още не е окончателно взето. Наличието на двойна изпускателна система под каросерията потвърждава присъствието на двигател с вътрешно горене, въпреки че завръщането на класическия V10 е почти изключено. Основен кандидат за моторното отделение е модернизиран 6.2-литров Hemi V8 с механичен компресор, който при всдехода Ram 1500 SRT TRX генерира 777 конски сили, но за олекотеното пистово купе мощността може да бъде изцедена до още по-екстремни стойности.

От друга страна Кунискис намекна за възможността за интегриране на силов агрегат, който към момента не се намира в серийно производство. Идеята за използването на високотехнологичния агрегат Nettuno V6 от Maserati също се споменава сред експертните среди. В същото време класическата хибридна архитектура с V8 изглежда по-малко вероятна, тъй като ръководството на Stellantis желае да създаде автомобил с колекционерска стойност, която да не избледнява с моралното остаряване на батериите и електрониката.

Все още липсва официална информация за ценовите параметри и точния календар на пускане в продажба. По изчисления на Car and Driver началната цена на Copperhead ще прехвърли границата от 100 000 долара. На пазара суперколата ще влезе в директен сблъсък с модели като Chevrolet Corvette Z06 и Ford Mustang Dark Horse SC, въпреки че от Dodge държат да подчертаят, че не създават пряк аналог на Corvette, а изграждат собствена автентична визия за ултрамощен американски спортен автомобил.