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Представяме ви най-мощния пикап в света (ВИДЕО)

Представяме ви най-мощния пикап в света (ВИДЕО)

12 Август, 2026 11:39 1 117 5

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  • mopar

Американският звяр Ram 1500 прекрачва границата от 900 конски сили с заводски тунинг от Mopar

Представяме ви най-мощния пикап в света (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американската автомобилна култура винаги е имала афинитет към колосалните мащаби, но последният ход на концерна Stellantis издига понятието за динамика при лекотоварните машини до абсолютно ново равнище. Чрез своето специализирано подразделение за високопроизводителни компоненти Mopar и програмата Direct Connection, марката Ram официално представи серия от заводски подобрения, предназначени за всъдеходите Rumble Bee и TRX. В центъра на това инженерно преобразяване стои мощен механичен компресор, създаден с единствената цел да изстиска и последната капка потенциал от емблематичните V8 двигатели.

Голямата новина за почитателите на бързите пикапи не е просто бруталното повишение на табуна под капака, а начинът, по който то бива предоставено. Инсталацията на механичния компресор струва приблизително 11 000 долара, но за разлика от традиционните тунинг ателиета, тук купувачите не рискуват спокойствието си. Моделите Ram 1500 запазват пълната си фабрична гаранция от 5 години или 96 000 километра, което официално ги класифицира като напълно серийни автомобили с пълна поддръжка от производителя.

Представяме ви най-мощния пикап в света (ВИДЕО)

Технологичният пакет предлага няколко стъпала на доработка в зависимост от базовата задвижваща единица. При влезлия в гамата Ram 1500 Rumble Bee с 5,7-литров V8 агрегат, компресорната система повишава мощността от стандартните 400 на впечатляващите 608 конски сили. Собствениците на по-големия 6,4-литров вариант също получават сериозен тласък, при който първоначалните 470 конски сили скачат директно на 700 конски сили.

Представяме ви най-мощния пикап в света (ВИДЕО)

Истинското сътресение в сегмента обаче настъпва при върховите изпълнения Ram 1500 TRX и Rumble Bee SRT. Техният 6,2-литров V8 двигател фабрично разполага с компресор, който в случая бива заменен с още по-обемно и ефективно компресорно тяло. Резултатът е зашеметяващ — скок от 777 на внушителните 900 конски сили. Тази цифра официално превръща всъдехода в най-мощния сериен пикап, раждан някога на планетата, като му позволява да упражнява ускорение от място до 100 км/ч за едва около 3 секунди.

За да бъде изживяването зад волана пълноценно, от Mopar са подготвили и съпътстващ асортимент от функционални и визуални подобрения. Гамата включва спортна генерация с по-сочен и агресивен звук на цена между 1600 и 2400 долара в зависимост от конкретната модификация. За подобряване на стабилността в завои се предлага снижено спортно окачване на стойност 4600 долара, а екстериорът може да бъде завършен с ярки графични елементи и стикери по каросерията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    6,2-литров V8 двигател - Браво, супер, на градско това нещо ще харчи 20-25 литра на 100 км...

    Коментиран от #3, #4

    12:21 12.08.2026

  • 3 цъкнах ти плюсче

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Че си прав, НО!

    Тези коли не са за хора като теб и мен да ги карат като семейни а са направени за специални нужди и терени...

    13:04 12.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Това с нашето гориво ако го свалиш градско под 35-40 на 100л ръка ти стискам! Мен друго ме притеснява! Ако се кача до вилата с това чудовище няколко пъти, въртящият момент ще изоре до основи и малкото останал асвалт! Къде всъщност може реално да се експлоатират тези американски кончета? Освен да се кефиш на звука де! Ще будя бабите ахахахахха!

    13:16 12.08.2026

  • 5 Хамериканска му работа

    1 0 Отговор
    То затва му се вика пийкап...хем пие като смок, хем капе кат пробита лейка! Тия искат всичко да им е голямо и грозно...

    13:18 12.08.2026