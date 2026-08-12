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Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01

Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01

12 Август, 2026 10:22 590 2

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Салонът е отделен в четири отделни пространства

Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След месеци на интензивни дебати и негативни реакции в интернет, свързани с дръзката, монолитна външна естетика, Jaguar най-накрая вдигна завесата над интериора на своя амбициозен електрически гранд турер – Type 01. Разкриването на интериора се случва в бурна епоха за британската марка, белязана от кадрови промени на ръководно ниво, включително напускането на дългогодишния дизайнерски директор Гери Макговърн и главния изпълнителен директор на JLR Северна Америка Джо Еберхард, докато марката преминава през процес на препозициониране в луксозния сегмент. Предвиден за пълния си публичен дебют на 6 октомври в Ню Йорк след представяне под камуфлаж по време на Monterey Car Week, този електромобил, предназначен за серийно производство, предлага ултрамодерно купе, проектирано да предизвика конвенционалните норми за лукс.

Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01

Стъпвайки в Type 01, се разкрива архитектура, която залага силно на архитектурен минимализъм и надлъжна драматичност, подчертана от изпъкнала централна ос, простираща се по цялата дължина на купето. С акценти, вдъхновени от месинг, тази структурна конзола разделя интериора на четири отделни, дълбоко подплатени зони за сядане. В пряко отклонение от основните пазарни тенденции, които дават приоритет на огромни екрани по цялата дължина на таблото, Jaguar е възприел философията „технология при поискване“, като е избрал изчистен, ориентиран към водача интерфейс с тънко табло, извит цифров приборен панел зад двуспицов волан и скрити вторични бутони за управление.

Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01

В салона е даден приоритет на ниска, подобна на тази в спортните автомобили, позиция на седене, предназначена да обгърне пътниците под обширния панорамен стъклен покрив. Тъй като седанът няма традиционен заден прозорец, видимостта назад разчита изцяло на цифровия дисплей ClearSight Rear View Display, разположен елегантно в основата на предното стъкло.

Jaguar разкри интериора на дългоочаквания Type 01

Под впечатляващата архитектура на кабината Type 01 крие сериозна механична мощ, която отговаря на амбициите му за флагмански модел. Построен върху специално разработената за марката 800-волтова Jaguar Electric Architecture (JEA), този гранд турер използва задвижваща система с три мотора и задвижване на всички колела, която осигурява 1 000 к.с.. Захранвана от огромен акумулаторен пакет с капацитет 120 kWh, способен да осигури пробег до близо 700 километра, тази конфигурация позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за малко под три секунди, като същевременно поддържа възможности за бързо зареждане.


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