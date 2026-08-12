Chevrolet се оттегля от най-големия пазар в света

След две десетилетия на китайска земя, Chevrolet официално прекратява дейността си в областта на търговията на дребно на най-големия автомобилен пазар в света. Това, което някога беше ключов стълб в глобалната експанзия на General Motors, претърпя безпрецедентен срив, като доставките в шоурумите се сринаха от рекордните над 767 000 автомобила през 2014 година до по-малко от 9 000 бройки миналата година – шокиращ спад от почти 99 процента за малко повече от десетилетие. Резкият спад подчерта фундаменталното несъответствие с местните купувачи, които активно прегърнаха електрифицираните задвижващи системи и софтуерно дефинираните кокпити, докато Chevrolet остана до голяма степен обвързана с традиционните двигатели с вътрешно горене.

Вместо да се опитва да съживи затруднената марка в изключително конкурентната местна среда, Детройт пренасочва стратегическия си фокус към Buick и Cadillac, които се ползват с по-силна стойност и динамика в Китай. По-специално, електрифицираната гама Electra на Buick е успяла да си извоюва стабилна позиция сред купувачите от средната класа, което позволява на GM да консолидира търговските си ресурси зад модели с по-висока печалба и по-голям обем на продажби. Съществуващите модели на Chevrolet – вариращи от локализирани модели като седана Monza и електромобила Menlo до познати модели като Equinox, Blazer, Malibu XL и Tracker,тихо ще изчезнат от шоурумите на местните дилъри, въпреки че GM обещава пълна следпродажбена поддръжка и наличност на резервни части за милионите настоящи собственици в цялата страна.

Въпреки че вдига бялото знаме в шоурумите за дребно, GM е далеч от това да се откаже от производственото си присъствие в Китай. В рамките на съвместното предприятие SAIC-GM сглобяващите линии ще продължат да произвеждат автомобили с марката Chevrolet строго за износ към развиващите се пазари в Южна Америка, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион, където все още има силно търсене на достъпни кросоувъри и седани с двигатели с вътрешно горене. В знак на дългосрочния си ангажимент към региона GM и SAIC наскоро подписаха 20-годишно удължаване на споразумението за съвместното предприятие, което ще бъде в сила до 2047 година, като по този начин подготвиха почвата за пускането на пазара на поне 30 модела превозни средства с нови енергийни технологии до края на десетилетието, като същевременно използват Китай като високоефективен инженерен и експортен център.