Европа отново удари вноса на китайски коли

Търговското примирие между Брюксел и Пекин е на път да бъде систематично разрушено, а арената на борбата се премества от сектора на чисто електрическите автомобили към този на хибридните модели. След добре обмислена промяна в стратегията на китайските автомобилни производители, целяща да заобиколи строгите вносни бариери, въведени в края на 2024 година, Европейската комисия предприема агресивни мерки за запълване на пропуските в нормативната уредба. Пряка информация, изтекла от високопоставени представители на Европейския съюз и вътрешни източници от автомобилната индустрия, сочи, че Европейската комисия вече е финализирала рамката си за налагане на мащабни изравнителни мита върху вноса на китайски плъг-ин хибридни автомобили (PHEV), промяна в търговската политика, която ще бъде подложена на гласуване на следващата среща на върха на държавите-членки.

Когато на 31 октомври 2024 година Европейският съюз финализира първоначалните си антисубсидийни тарифи, той умишлено ограничи тежките икономически санкции изключително до изцяло електрическите автомобили (BEV). Осъзнавайки, че на хоризонта се очертава огромна правна вратичка, агресивните китайски производствени гиганти незабавно пренасочиха огромните си логистични и експортни канали към плъг-ин хибридите, които останаха напълно необременени от специалните надбавки и преминаха през митниците само със стандартната, базова 10-процентна вносна такса.

Тази корпоративна адаптация доведе до истинска златна треска за компании като BYD. Марката със седалище в Шенжен стратегически наводни европейските шоурумове с изключително конкурентни PHEV модели, като компактния кросоувър Atto 2 DM-i и Seal U DM-i. Ходът се отплати по впечатляващ начин, позволявайки на BYD официално да претендира за короната на най-продавана марка плъг-ин хибриди в Германия, като PHEV вариантите изведнъж завоюваха огромния дял от 70 процента от общия брой регистрации в Европа.

Ако погледнем зад затворените врати на европейските търговски съвети, става очевидно, че Брюксел отказва да допусне местната производствена база да бъде систематично подбивана от силно субсидирани чуждестранни активи. Първоначалните наказателни тарифи за 2024-та бяха замислени като пряк защитен щит за предпазване на традиционните местни автомобилни производители от изкуствени, спонсорирани от държавата ценови стратегии. Тези мерки наложиха конкретни, зависими от производителя надбавки върху стандартната базова вносна ставка, като наложиха на BYD допълнителна санкция от 17 процента, на Geely – допълнителни 18,8 процента, а на SAIC – абсолютен максимум от 35,3 процента.

Предстоящата тарифна структура за PHEV е разработена така, че да следва идентична, специфична за всеки производител прогресивна скала. Въпреки това висши търговски служители отбелязват, че предстоящите надбавки за хибридите вероятно ще бъдат изчислени по малко по-умерена ставка в сравнение с техните предшественици. Тъй като плъг-ин хибридите използват значително по-малки батерийни пакети в сравнение с изцяло електрическите платформи, самият обем на субсидираната от държавата стойност на батерията, вградена във всяко шаси, е математически по-нисък, което принуждава ЕС да калибрира защитните си мита, за да отразят този по-малък дял от добавената стойност.