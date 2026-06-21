Ето го новия Volkswagen T-Roc R

Германският автомобилен производител Volkswagen навлиза във финалната фаза от разработката на второто поколение T-Roc. По време на високоскоростни изпитания на пистата Нюрбургринг беше уловена най-мощната и динамична модификация в гамата – бъдещият Volkswagen T-Roc R. Моделът ще запази позицията си на върхов флагман в семейството на компактния кросоувър, предлагайки по-практична алтернатива с повишен просвет и задвижване на четирите колела за клиентите, които традиционно биха избрали класически хот хечбек.

Прототипът на спортния модел в момента преминава през серия от интензивни натоварвания на германското трасе. След като вече приключиха изпитанията при тежки зимни условия, сега инженерите на марката се фокусират върху фините настройки на окачването, кормилната уредба и спирачната система при екстремни натоварвания.

Въпреки наличието на камуфлаж по каросерията, основните отличителни белези на R-версията вече се забелязват ясно. Предната част на автомобила се отличава с по-агресивна архитектура, доминирана от значително по-големи въздухозаборници за охлаждане. Профилът е допълнен от специфични алуминиеви джанти с нископрофилни гуми и по-изразени аеродинамични елементи. В задната част най-характерният детайл остава изпускателната система с четири накрайника, която е запазена марка за най-мощните представители на дивизията Volkswagen R, съчетана с променена задна броня и спортен дифузьор.

В интериора не се очакват радикални промени в оформлението, като моделът ще заложи на архитектурата на стандартния кросоувър, но с добавяне на специфични спортни акценти. Сред тях изпъкват седалки с по-дълбока странична опора, емблеми R, контрастни декоративни елементи и специални режими на работа на цифровия панел пред водача и мултимедийната система.

Основният фокус на инженерите е насочен към задвижващата система. Според предварителната техническа информация, новият Volkswagen T-Roc R ще запази 2.0-литровия TSI четирицилиндров турбодвигател, но в неговата най-модерна еволюция. Очаква се мощността му да бъде идентична с тази на актуалния Golf R, където агрегатът развива 333 к.с.

За да отговори на по-строгите екологични стандарти в Европа, централата във Волфсбург обмисля внедряването на 48-волтова мека хибридна технология. Ако този слух се потвърди, кросоувърът ще бъде сред първите модели на Volkswagen R, които получават частична електрификация. Мощността ще се задвижва към четирите колела чрез доказаната 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител DSG и системата 4MOTION, която вероятно ще разполага с по-модерна функция за векторизиране на въртящия момент за по-стабилно поведение в завои.

Концепцията на модела ще остане непроменена – съчетание от компактни размери, висока динамика, задвижване на двата моста и практичност за ежедневно шофиране. Официалният дебют на Volkswagen T-Roc R ще се състои на по-късен етап, след премиерата на стандартните версии от второто поколение. Пазарният старт на спортния кросоувър е планиран за 2027 година.