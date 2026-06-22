Вижте колко пари взимат работниците в завода на Volkswagen

Въпреки сериозното преструктуриране и свиването на разходите в германската автомобилна индустрия, условията на труд в сърцето на Долна Саксония продължават да изглеждат впечатляващо. Според актуалните данни от отдела за човешки ресурси на концерна, абсолютното дъно, под което никой не може да бъде паднал, е брутна ставка от 15.29 евро на час. Важно е обаче да се отбележи, че крайната сума във фиша за заплата не е фиксирана за всички, а варира в сериозни граници в зависимост от локацията на конкретното производствено хале, трудовия стаж и специфичния колективен договор, подписан със синдикатите.
Когато теглим чертата обаче, тази стартова почасова ставка е брутна, което означава, че преди да стигне до джоба на работника, тя сериозно оредява от тежките германски данъци и осигуровки. На практика, за един служител на пълен работен ден, чистите пари за харчене в края на месеца възлизат на приблизително 2000 евро нето. Новаците в занаята без никакъв предходен опит обикновено биват разпределяни на позиции с по-ниски нива на отговорност – като например предварително сортиране и сглобяване на елементарни комплекти от детайли. Любопитен щрих от кухнята на завода е, че за тези базови длъжности дори не се изисква перфектно владеене на немски език.
При по-опитните и висококвалифицирани кадри обаче финансовите изражения скачат рязко нагоре. Специалистите с доказан ценз и солиден стаж зад гърба си редовно се разписват срещу суми между 3000 и 5000 евро на месец, като тук везните натежават спрямо конкретното ниво в корпоративната йерархия.
Истинският „джакпот“ обаче се крие в някои от най-натоварените и специфични сектори на производството. Най-пресният пример е поточната линия за сглобяване на двигатели, където дори един новопостъпил служител може да си докара завидните 6500 евро месечно. Големият бонус в случая е, че тези солидни пари се изкарват при съкратена, изключително щадяща работна седмица от едва 32 часа – лукс, за който повечето европейски работници в други сфери могат само да мечтаят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчю
Коментиран от #6, #9, #17, #28
10:46 22.06.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #3
10:48 22.06.2026
3 Кон Спиратор
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Те затова са пред фалит бе. А Ганчю да си изчисти балкона от празни бирени пластмасови бутилки и да си мълчи.
Коментиран от #35
10:57 22.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е
До коментар #4 от "Един немец печели за 2 дни":Но един немец работи ,а руснака пие
10:59 22.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Пък немчулята нека сглабят брички за по 2000 еврака!
Коментиран от #10
11:03 22.06.2026
9 млад еврас
До коментар #1 от "Ганчю":Тя минималката е 13 евра на час ве, вземали по 6500 евро, хахахахаха майтапчия, едвам изкарват и 2000 евра чисто бачкаторите в цеха, 15 евро час е бруто, махаш данъците и стават 8 евро чисто и ако нямаш достатъчно часове и гълташ бафора и немоиш и 2000 чисто да вземеш и като платиш режиините и в края на месеца пляскаш с ръчички и ходиш да търсиш на заем. Тва с голямата ставка на час са го замислили много хитро ама нещата не са така както изглеждат.
11:05 22.06.2026
10 Хахахаха
До коментар #8 от "Българин":Те тогава и цените в магазините са ви такива. Щот сте много богати. Висок стандарт, високи цени!
Коментиран от #16
11:13 22.06.2026
11 Разбирачев
И всеки иска да ми докаже, колко зле е в Немция и колко сме добре във Велик Абсурдистан с няколко пъти по-ниски трудови възнаграждения.
Да, в сравнение с преди 4 години и преди 21 пакета от санкции срещу Русийката, сега е зле. Немция вече над три години и половина е в рецесия.
Но... все още никой от Немция не ще да дойде и да работи в нашия рай...
Коментиран от #14
11:14 22.06.2026
12 .....до1
Коментиран от #13
11:16 22.06.2026
13 хихи
До коментар #12 от ".....до1":маати за колко дава
11:19 22.06.2026
14 млад еврас
До коментар #11 от "Разбирачев":Никой нищо не иска да ти доказва, и кво общо има Русия с ставката в фолцваген, просто ти се казва реалността, а тва дали ти харесва е съвсем друг въпрос, тва е немския рай, що си мислиш, че немците не искат да работят там ако е толкова хубаво, те лекарите в държавна болница едвам стигат 3-4 хилки чисто а на бачкатора щели да дадат 6 майтапчия.
Коментиран от #18, #19
11:21 22.06.2026
15 Иван
11:21 22.06.2026
16 Хахахаха
До коментар #10 от "Хахахаха":Що цъкате минуси? Човека горе ви пише, че на седмица в България се взима 6 хиляди евро. Естествено, щом се взима толкова, значи стандарта в България е висок и цените на стоките се оскъпяват! Защото на други места, не се дават такива пари за плочкаджии, още повече без образование за плочкаджии.
Коментиран от #20
11:22 22.06.2026
17 .....до1
До коментар #1 от "Ганчю":Само а та светна, че с 32 часа на седмица и 1800 евро чисто няма да докараш, блажени са вярващите.
11:26 22.06.2026
18 Те и доста други обли парчета так мислят
До коментар #14 от "млад еврас":Но, има едни неща, на които им "викат" ресурси...Енергийни и природни...
И когато немаш достъп до финансово изгодни такива ресурси, та да произведеш конкурентен продукт, колкото и велики инженери и патенти да имаш, си просто гола вода и кал в ушаците.
Светът не се зародил на Джомолунгма или в някоя иракска пустиня, а се е зародил край водите и горите, щото това са ресурси.
Коментиран от #23
11:27 22.06.2026
19 Хахахаха
До коментар #14 от "млад еврас":Горе ви го пише, че ниското заплащане е 2 хиляди евро, а се стига до 6 хиляди евро. И е точно така. Зависи каква работа работиш и колко години стаж имаш. Вие като отидете, да не мислите че ще започнете със 6 хиляди евро все пак? Без стаж, без опит, без опит в тази сфера, без образование за това? И ще искате 6 хиляди евро? 6 хиляди евро взимат служителите с дълъг стаж, с образование, с опит и специалисти в тяхната сфера. Но това са все пак няколко години работа във фабриката, а не като отидеш и да започнеш на тази заплата. Само у нас дават на плочкаджии без образование за 1 седмица 6 хиляди евро, като залепи 2 плочки и да има за 2 месеца на почивка в Гърция!
Коментиран от #26
11:27 22.06.2026
20 млад еврас
До коментар #16 от "Хахахаха":Ми дават се ве, в Германия примерно една баня да ти направи легална фирма с гаранция и всичко, ще ти струва около 40 хиляди евро, затова викаш нелегална бригада българи да ти я светнат за седмица за 10 хиляди евро, гаранция франция ама 30 холки спестяваш, сервизи за коли също е така, в легален фирмен сервиз 200-300 евро ша та завлекат за смяна на крушката на фара.
Коментиран от #21, #25
11:31 22.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #20 от "млад еврас":Така е, само че като ти протече банята на съседите отдолу, българската фирма вече я няма, а застраховката няма да ти покрие, защото ви извикал нелегална фирма без документи. И тогава плащаш и твоя ремонт и ремонта на съседите.
11:33 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така е, обаче..
До коментар #18 от "Те и доста други обли парчета так мислят":И ако е обратното ,имаш всичките ресурси на света ама нищо не става от теб на татък няма да продължавам ,че ще ми забранят да пиша. Някои с всичките ресурси на света една кола не можаха да измислят от индустриалната революция до днес ние за германците ще мислим. Да се оправят
Коментиран от #33
11:46 22.06.2026
24 Оп па
Коментиран от #27
11:46 22.06.2026
25 Тц тц тц тц
До коментар #20 от "млад еврас":Абе ти тия хиляди евра си ги говориш като празни приказки на пазара. Няма такива цени в Германия, млъкни и не се излагай.
Коментиран от #29
11:53 22.06.2026
26 до19
До коментар #19 от "Хахахаха":Никога и при никви обстоятелства и с квито и мгодини трудов сташ да имаш, обикновен работник няма да вземе 6000 евра, личи си, че не си излизал в чужбина, аз съм работил в фолцваген а сега работя в БМВ и ти го казвам от първа ръка, дребните началници в цеха едвам стигат 2800 чисто, а бянята ти няма да протече, ако протичаха така досега да са се изпонаводнили, понеже само богатите викат легални фирми, всичко друго е на черно, хора ходили в чужбина само на почивка моля да не си ръсят идиotиzмитe тука.
Коментиран от #32
11:53 22.06.2026
27 .....
До коментар #24 от "Оп па":Кой ти ги ръси тея глupoteвини ве, да във фолсваген са от вишист и професор нагоре бачкаторите, повечето работници там и немски не знаят хахахахаха, цедка хахахаха майтапчия.
11:56 22.06.2026
28 Лесно е
До коментар #1 от "Ганчю":Еми щом си завършил тяхната гимназия до 13ти клас, после си завършил университет с инжинерна специалност още пет години, след това си правил магистратура по специалността завършил инжинер и тепърва на 30 години започваш работа няма да вземеш 6500 евра а по-малко. Когато направиш стаж и докажеш, че си квалифициран кадър след още поне пет години ще ги настигнеш другите. Ама ако не си с тяхното темпо и образование им, остава само да тролиш тука.
11:59 22.06.2026
29 .....
До коментар #25 от "Тц тц тц тц":А няма, я се пробвай пак, пак ви казвам, хора ходили само на почивка в чужбина да не ръсят глупотевици, ти ходил ли си в сервиз в германия, щото аз съм ходил, и ти съобщавам нещата от първо лице, труд на час в легален сервиз се смята от 80-120 евро на час, а е ходи на сервиз в мерцедес примерно и пак ша говорим.
12:01 22.06.2026
30 ТоваСа
12:04 22.06.2026
31 Немецофил
12:04 22.06.2026
32 Хахахаха
До коментар #26 от "до19":Аз живея в чужбина, половината ми живот е в чужбина. Но съм в друга държава, не в Германия. И като цяло имах предвид, че заплащането е според стаж и образование. Но все пак, не съм им броил парите в крайна сметка, колко взимат.
12:15 22.06.2026
33 Пак си в девета глуха душко
До коментар #23 от "Така е, обаче..":Я пак си помисли, ама логично, колко държави на тзи планета, могат да си бъдат на 100% самодостатъчни и то във всеки един аспект?
Не може ли да си произведат една кола...!?
Ами не е баш така, но ако имаш предвид немските возила, да, по-изгодно им е да си ги купуват.
А пропо, ний като сме в НАТО-ту, в ЕС, в Шенгеня, в Клубчето на богаташчетата, колко коли произвеждаме?
Та ние вече не можем сами, дори прехраната си да произведем бре...!
12:17 22.06.2026
34 Софийски
12:46 22.06.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Кон Спиратор":Кога Фолксваген фалира, ела ми се обади
13:21 22.06.2026
36 Москвич от Москве
13:25 22.06.2026