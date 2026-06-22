Hyundai се отказва от комбитата

Традиционното комби остава в историята в гамата на Hyundai, като жертва на безкомпромисна корпоративна промяна към модели с висока клиренс, носещи по-висока печалба. В откровена оценка на европейския пазар изпълнителният директор на Hyundai Motor Europe Ксавие Мартине потвърди, че южнокорейската марка систематично замразява инвестициите си в традиционните платформи за комбита в обозримо бъдеще. Решението бележи повратна точка в континенталната стратегия на производителя, като на практика обявява края на модела i30 Tourer – единственият останал компактен комби модел на марката към момента.

Мартине открито призна, че моделът с дълъг покрив исторически е бил обвързан с договори за автопаркове с ниска печалба, което го превръща в изключително труден бизнес случай за оправдаване при конкуренцията за ценния инженерен капитал. Проблемът се усложнява от пълната липса на глобален импулс, като купувачите на автомобили в двете най-големи автомобилни пазари в света – Китай и САЩ – напълно пренебрегват класическия комби в полза на кросоувъри и високите многофункционални автомобили.

Вместо да разтяга ламарина върху традиционните семейни комбита, Hyundai насочва огромния си производствен капацитет към плътна, многостепенна вълна от нови модели, фокусирани предимно върху компактни размери и геометрия на кросоувърите. Едновременно с това марката ускорява разработването на директни заместители с вътрешно горене и хибридни версии за по-малкия хечбек i20 и Bayon, като по този начин гарантира, че долният сегмент на продуктовото портфолио остава изключително конкурентоспособен. Последните, масово произвеждани части от перспективния продуктов пъзел на Hyundai ще се появят под формата на значително преработена гама Kona и Tucson от следващото поколение.