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Абсолютен рекорд за Том Холанд и Зендая: Новият „Спайдърмен“ изпревари „Отмъстителите: Краят“

Абсолютен рекорд за Том Холанд и Зендая: Новият „Спайдърмен“ изпревари „Отмъстителите: Краят“

2 Август, 2026 16:11 536 3

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Супергеройският филм стартира с впечатляващите 72 млн. долара само от предварителните прожекции

Абсолютен рекорд за Том Холанд и Зендая: Новият „Спайдърмен“ изпревари „Отмъстителите: Краят“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Спайдърмен: Чисто нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) постави исторически боксофис рекорд още в първите часове след излизането си по кината. Новата продукция с Том Холанд и Зендая събра 168 млн. долара от предпремиерните прожекции и официалния си първи ден в Северна Америка, изпреварвайки досегашния първенец „Отмъстителите: Краят“.

Супергеройският филм стартира с впечатляващите 72 млн. долара само от предварителните прожекции. За сравнение, през 2019 г. „Отмъстителите: Краят“ спечели около 60 млн. долара от същия тип прожекции. До края на петъчния ден общите приходи на новия „Спайдърмен“ достигнаха 168 млн. долара срещу приблизително 157 млн. долара за финала на сагата за Отмъстителите.

Така филмът с Том Холанд официално записа най-големия премиерен ден в историята на северноамериканския боксофис. Резултатът е особено значим, тъй като „Отмъстителите: Краят“ държеше рекорда повече от седем години и остава носител на най-големия дебютен уикенд в САЩ и Канада със 357 млн. долара.

Според първоначалните прогнози „Спайдърмен: Чисто нов ден“ може да завърши премиерния си уикенд с около 325 млн. долара. Ако интересът на публиката се запази и в неделя, продукцията ще има шанс да се доближи до абсолютния уикенд рекорд на „Отмъстителите: Краят“.

Филмът излезе по кината в Съединените щати на 31 юли 2026 г. и е четвъртата самостоятелна продукция за Питър Паркър с Том Холанд в главната роля. Режисьор е Дестин Даниъл Кретън, познат с работата си по „Шан-Чи и легендата за десетте пръстена“.

Историята продължава след събитията от „Спайдърмен: Няма път към дома“. Питър Паркър живее сам в Ню Йорк, след като светът е забравил истинската му самоличност, и се е посветил изцяло на борбата с престъпността. Натрупващото се напрежение обаче предизвиква опасна физическа промяна, която може да се окаже както заплаха за самия него, така и единственото средство за спиране на нов противник.

Зендая отново се появява като Мишел „Ем Джей“ Джоунс, а към актьорския състав се присъединяват Сейди Синк, Джон Бърнтал, Марк Ръфало, Джейкъб Баталон, Майкъл Мандо и Трамел Тилман.

Рекордният старт затвърждава Том Холанд като една от най-доходоносните звезди на съвременното кино. Успехът има особено значение и за Sony Pictures и Marvel Studios, тъй като предишният филм от поредицата – „Спайдърмен: Няма път към дома“, спечели над 1,9 млрд. долара в световния боксофис и се превърна в най-успешната продукция със Спайдърмен досега.

След рекордните 168 млн. долара още през първия ден основният въпрос вече е дали „Спайдърмен: Чисто нов ден“ ще успее да свали „Отмъстителите: Краят“ и от върха на класацията за най-печеливш премиерен уикенд в историята.


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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    Тази Занданая прилича на безСиСест глист,
    а за Том Гэйланд не искам да казвам нищо...

    16:30 02.08.2026

  • 2 Гост

    0 1 Отговор
    Циганката го върти на малкия си пръст.

    Коментиран от #3

    16:35 02.08.2026

  • 3 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Какво лошо му е направила!?

    16:47 02.08.2026