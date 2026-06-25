Производството на Hyundai Tucson и Santa Fe е застрашено

Южнокорейският автомобилен гигант, който напоследък има проблеми, основно с намаляващия интерес към електромобилите му, неочаквано се спъна в още едно сериозно препятствие. По информация на южнокорейската информационна агенция Yonhap, производственият капацитет в родината на марката е сериозно застрашен от задаваща се мащабна стачка, след като поредният кръг от преговори между ръководството и синдикатите за заплати, бонуси и условия на труд претърпя пълно фиаско. За крайните клиенти по света това не е просто поредният далечен вътрешнокорейски конфликт – затворят ли се поточните линии в Улсан, веригата от доставки ще се скъса мигновено.

Синдикалните лидери са притиснали корпорацията до стената с безкомпромисни искания: драстично увеличение на основните възнаграждения, огромен бонус в размер на 30% от нетната печалба и железни гаранции за работните места. Най-големият трън в очите на работниците обаче си остава агресивната автоматизация. Hyundai инвестира сериозно в изкуствен интелект, внедрява роботите на Boston Dynamics и трансформира заводите си, а персоналът с основание се страхува, че днешният високотехнологичен помощник на конвейера утре ще се превърне в техен заместник. Този тлеещ страх от технологично съкращаване превръща фабриките в истинско бойно поле.

Моментът за подобен вътрешен трус е меко казано катастрофален. Автомобилният производител и без това се задъхва под тежестта на новите мита, безбожно скъпата логистика, охладения интерес към определени електромобили и убийствената конкуренция в лицето на Toyota, Kia, BYD и Tesla. Евентуален ефективен протест ще парализира сглобяването на абсолютните бестселъри на марката – Tucson и Santa Fe, както и на ключовите електрически модели Ioniq 5 и Ioniq 6. Дори символично спиране на работата за броени дни ще изпрати графиците за доставки в хаос и ще ограничи достъпа до най-търсените нива на оборудване.

Обикновеният купувач едва ли се вълнува от синдикални лозунги, но със сигурност ще усети горчивите последствия. Ако конфликтът ескалира и се проточи, дилърските мрежи ще останат с празни автовози, атрактивните отстъпки ще изчезнат, а времето за чакане на конкретен цвят или двигател ще се превърне в истинско изпитание на нервите, пише южнокорейската информационна агенция Yonhap. В сегмент, където факторът "бърза доставка" е решаващ, това е чист автогол. Докато някой лоялен клиент чака с месеци своя Santa Fe, той лесно може да се откаже и да почука на вратата на конкуренцията за Toyota RAV4, Kia Sorento, Honda CR-V или някой от настъпващите китайски SUV модели.

Този спор е изключително опасен за бъдещето на Hyundai, защото оголва дълбокия конфликт между прогреса и традиционната работна ръка. Мениджмънтът бърза да се трансформира в лидер при електромобилите и роботиката, докато служителите изискват своя пай от милиардите и бариера срещу машините. Това вече не е просто пазарлък за пари, а битка за оцеляване на поточната линия. Ако двете страни не намерят общ език в най-скоро време, най-големият проблем на марката няма да бъде ценовата политика, а зловещо зреещите празни ниши в производствения календар.