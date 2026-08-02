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Ген. Шивиков: Не приемам двойствената външна политика на Румен Радев

Ген. Шивиков: Не приемам двойствената външна политика на Румен Радев

2 Август, 2026 16:10 857 26

  • ген. димитър шивиков-
  • румен радев-
  • външна политика

Той припомни, че по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети-цистерни, които бяха тогава на летището в София, като голяма опасност

Ген. Шивиков: Не приемам двойствената външна политика на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не приемам двойствената външна политика на премиера Румен Радев. Това заяви пред БНР о.з. ген. Димитър Шивиков и коментира:

"Не е нормално, след като претендираш и биографията ти е на офицер, който би следвало да има висок праг на себеуважение, на чест, на достойнство, знаеш как да носиш отговорност с цялата си тежест, в един момент да имаш един изказ пред българската общественост, която се подвежда по казаното, а друга, точно на 180 градуса променена позиция, да заемаш пред партньорите, когато излетиш от България".

Той припомни, че по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети-цистерни, които бяха тогава на летището в София, като голяма опасност, носеща огромен риск за националната сигурност и за столицата:

"Изведнъж сега се оказва, че в авиобаза "Безмер" няма опасност и на тези самолети там им е мястото. Имало нищожен риск. Това каза министърът на отбраната. Значи ли, че животът на жителите на столицата е по-ценен, а жителите на Ямболско и Безмер - кучета ги яли?".

Според него базата "Безмер" е легитимна цел за Иран:

"Дали ще се случи - това е друг въпрос, но по големият риск и по-голямата заплаха е от т.нар. хибридни действия. Дано службите да следят и да предприемат превантивни действия".

Казармата трябва да се върне задължително под някаква форма, смята Шивиков:

"Крайно належащо е и има такава необходимост - българската младеж да преминава през военна подготовка и обучение. Има специалисти, които да преценят за колко време - за 3 или за 5 месеца, но има крещяща нужда. Не е напълно унищожена военната инфраструктура, където могат да преминават подготовка младежите за такъв кратък период".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    14 7 Отговор
    Ква казарма бе ти луд ли си 🖕

    16:12 02.08.2026

  • 2 мдаа

    14 22 Отговор
    За мурзилката Шивиков съществува само гледната точка на другаря Лилипутин. Нищо друго.

    16:12 02.08.2026

  • 3 Извинете

    9 13 Отговор
    Но тоя кой е

    16:13 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 само да попитам

    11 17 Отговор
    Шивиков защо още не се е преместил в комуналка с гледка към Кремъл? Какво го спира?

    16:14 02.08.2026

  • 6 Българин

    10 9 Отговор
    Ние не приемаме да плащаме обезщетение на един корупционер и крадец, злоупотребил със служебно положение!

    Коментиран от #18

    16:15 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай

    6 6 Отговор
    Тъпанар !

    16:18 02.08.2026

  • 10 Спокойно

    8 2 Отговор
    Ше те пита някой какво приемаш и какво не
    колкото питаха ония в Безмер
    а и не само тях за нещо...
    Разбрал или да?

    16:21 02.08.2026

  • 11 Българин

    7 7 Отговор
    Ако не се подчинява на Тръмп, тука ще стане по страшно и от Сеута! За това Радев изпълнява интересите на Тръмп, за да ни осигурии мир! И по мсъщия начин се подчинява на Путин и Ердоган, защото всеки от тях може да ни унищожи! Ние искаме мир, за това гласувахме за радев!
    Ние нямаме друг избор, освен да се подчиняваме на големите и силните! Само така имаме шанс да се запазим!

    Коментиран от #12, #13, #17

    16:23 02.08.2026

  • 12 Оги

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Ясно, разбрах те, само с подчинение и лизане на задници, снишаване ще дръпнем напред. Преклонена главица сабя я не сече. Браво, велик си! Хайде сега се снишавай и залягай, за да прогресираш.

    16:28 02.08.2026

  • 13 Мусорчик

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Чакай малко, опорката не беше ли, че ние сме независими, че за пръв път имаме правителство и премиер, който се е опълчил на американския президент?
    Извинявай, но с подобни приказки приличаш на човек без собствено мнение и повтарящ кремълски наративи. Не е особено вдъхновяващо.

    16:33 02.08.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Айдаааа .....
    И тоя сънува всяка нощ да сме Заддунайская.
    А за казармата е абсолютно прав !

    16:34 02.08.2026

  • 15 Излъгани подлъгани

    5 2 Отговор
    Лошо за хората, които излъга кРадев. Но не е като да не е имало знаци, всъщност все въртеше, сучеше и нищо конкретно.
    Не може да е шампоан 5 в 1 ,да се хареса на всички.
    И кадрите му едни треторазрядни секретарки, учили друго, но днес на удобен пост. Като Голото рамо и много други.
    Славето Мраза е още един пример.
    Трагикомедия.

    16:35 02.08.2026

  • 16 Кочо

    5 3 Отговор
    Кой го пита тоя?

    16:36 02.08.2026

  • 17 Абсолютен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    НЕ ЩАСТ. НИК СИ !!!

    16:38 02.08.2026

  • 18 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Кой те пита па тебе бе... Ще плащаш ,ще плащаш и пак ще плащаш на разните хрантутници подвизавали се последните 35 години, да не говорим за полицай и военни....

    16:38 02.08.2026

  • 19 един

    3 5 Отговор
    Шивиков, когато имаше съветски самолети в Безмер ти протестира ли. Или козирува.

    16:39 02.08.2026

  • 20 Шапкаря

    3 2 Отговор
    Шевик помня те от военното /в.т/.Такива мамини момчета провалиха кариерата на много кадърни офицери.Знам колко ти е умствения багаж.А като застанеж пред него ще вдигаш ръка до слепоочието и ще се чува само "тъй вярно".

    16:39 02.08.2026

  • 21 Прогресист

    1 1 Отговор
    Теб пък кой те пита бе,Шивик! Това да не е като да гледаш кокошки в казармата и да въртиш алъш вериш? Добре че Бойко те спаси тогава, или някой му се обади..

    16:40 02.08.2026

  • 22 Радев

    4 1 Отговор
    Американците не можеш да ги спреш,ще си приземят самолетите в България без да ни питат.

    Коментиран от #24

    16:40 02.08.2026

  • 23 Отвратен

    2 1 Отговор
    Мнозина от гласувалите за него се чувстват излъгани и не приемат безумията, които се творят ежедневно!

    16:42 02.08.2026

  • 24 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Радев":

    Още от същото !

    16:45 02.08.2026

  • 25 Добри Джуров

    0 0 Отговор
    Казарма за мамините синчета... Да бранят българските интереси...

    16:46 02.08.2026

  • 26 Ами

    0 0 Отговор
    И аз си мисля, че независима държава не трябва да има на територията си
    чужди войски за продължителен период от време, но в случая
    предпочитам американски вместо европейски войски в България.
    Исторически, винаги когато на наша територия продължително време
    сме имали европейски войски, винаги сме били от страната на булката.

    16:47 02.08.2026

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