Ген. Шивиков: Не приемам двойствената външна политика на Румен Радев

Не приемам двойствената външна политика на премиера Румен Радев. Това заяви пред БНР о.з. ген. Димитър Шивиков и коментира:

"Не е нормално, след като претендираш и биографията ти е на офицер, който би следвало да има висок праг на себеуважение, на чест, на достойнство, знаеш как да носиш отговорност с цялата си тежест, в един момент да имаш един изказ пред българската общественост, която се подвежда по казаното, а друга, точно на 180 градуса променена позиция, да заемаш пред партньорите, когато излетиш от България".

Той припомни, че по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети-цистерни, които бяха тогава на летището в София, като голяма опасност, носеща огромен риск за националната сигурност и за столицата:

"Изведнъж сега се оказва, че в авиобаза "Безмер" няма опасност и на тези самолети там им е мястото. Имало нищожен риск. Това каза министърът на отбраната. Значи ли, че животът на жителите на столицата е по-ценен, а жителите на Ямболско и Безмер - кучета ги яли?".

Според него базата "Безмер" е легитимна цел за Иран:

"Дали ще се случи - това е друг въпрос, но по големият риск и по-голямата заплаха е от т.нар. хибридни действия. Дано службите да следят и да предприемат превантивни действия".

Казармата трябва да се върне задължително под някаква форма, смята Шивиков:

"Крайно належащо е и има такава необходимост - българската младеж да преминава през военна подготовка и обучение. Има специалисти, които да преценят за колко време - за 3 или за 5 месеца, но има крещяща нужда. Не е напълно унищожена военната инфраструктура, където могат да преминават подготовка младежите за такъв кратък период".