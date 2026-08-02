Ген. Шивиков: Не приемам двойствената външна политика на Румен Радев

Не приемам двойствената външна политика на премиера Румен Радев. Това заяви пред БНР о.з. ген. Димитър Шивиков и коментира:
"Не е нормално, след като претендираш и биографията ти е на офицер, който би следвало да има висок праг на себеуважение, на чест, на достойнство, знаеш как да носиш отговорност с цялата си тежест, в един момент да имаш един изказ пред българската общественост, която се подвежда по казаното, а друга, точно на 180 градуса променена позиция, да заемаш пред партньорите, когато излетиш от България".
Той припомни, че по време на предизборната кампания Радев е определял американските самолети-цистерни, които бяха тогава на летището в София, като голяма опасност, носеща огромен риск за националната сигурност и за столицата:
"Изведнъж сега се оказва, че в авиобаза "Безмер" няма опасност и на тези самолети там им е мястото. Имало нищожен риск. Това каза министърът на отбраната. Значи ли, че животът на жителите на столицата е по-ценен, а жителите на Ямболско и Безмер - кучета ги яли?".
Според него базата "Безмер" е легитимна цел за Иран:
"Дали ще се случи - това е друг въпрос, но по големият риск и по-голямата заплаха е от т.нар. хибридни действия. Дано службите да следят и да предприемат превантивни действия".
Казармата трябва да се върне задължително под някаква форма, смята Шивиков:
"Крайно належащо е и има такава необходимост - българската младеж да преминава през военна подготовка и обучение. Има специалисти, които да преценят за колко време - за 3 или за 5 месеца, но има крещяща нужда. Не е напълно унищожена военната инфраструктура, където могат да преминават подготовка младежите за такъв кратък период".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
16:12 02.08.2026
2 мдаа
16:12 02.08.2026
3 Извинете
16:13 02.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 само да попитам
16:14 02.08.2026
6 Българин
Коментиран от #18
16:15 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай
16:18 02.08.2026
10 Спокойно
колкото питаха ония в Безмер
а и не само тях за нещо...
Разбрал или да?
16:21 02.08.2026
11 Българин
Ние нямаме друг избор, освен да се подчиняваме на големите и силните! Само така имаме шанс да се запазим!
Коментиран от #12, #13, #17
16:23 02.08.2026
12 Оги
До коментар #11 от "Българин":Ясно, разбрах те, само с подчинение и лизане на задници, снишаване ще дръпнем напред. Преклонена главица сабя я не сече. Браво, велик си! Хайде сега се снишавай и залягай, за да прогресираш.
16:28 02.08.2026
13 Мусорчик
До коментар #11 от "Българин":Чакай малко, опорката не беше ли, че ние сме независими, че за пръв път имаме правителство и премиер, който се е опълчил на американския президент?
Извинявай, но с подобни приказки приличаш на човек без собствено мнение и повтарящ кремълски наративи. Не е особено вдъхновяващо.
16:33 02.08.2026
14 АГАТ а Кристи
И тоя сънува всяка нощ да сме Заддунайская.
А за казармата е абсолютно прав !
16:34 02.08.2026
15 Излъгани подлъгани
Не може да е шампоан 5 в 1 ,да се хареса на всички.
И кадрите му едни треторазрядни секретарки, учили друго, но днес на удобен пост. Като Голото рамо и много други.
Славето Мраза е още един пример.
Трагикомедия.
16:35 02.08.2026
16 Кочо
16:36 02.08.2026
17 Абсолютен
До коментар #11 от "Българин":НЕ ЩАСТ. НИК СИ !!!
16:38 02.08.2026
18 Европеец
До коментар #6 от "Българин":Кой те пита па тебе бе... Ще плащаш ,ще плащаш и пак ще плащаш на разните хрантутници подвизавали се последните 35 години, да не говорим за полицай и военни....
16:38 02.08.2026
19 един
16:39 02.08.2026
20 Шапкаря
16:39 02.08.2026
21 Прогресист
16:40 02.08.2026
22 Радев
Коментиран от #24
16:40 02.08.2026
23 Отвратен
16:42 02.08.2026
24 Радев
До коментар #22 от "Радев":Още от същото !
16:45 02.08.2026
25 Добри Джуров
16:46 02.08.2026
26 Ами
чужди войски за продължителен период от време, но в случая
предпочитам американски вместо европейски войски в България.
Исторически, винаги когато на наша територия продължително време
сме имали европейски войски, винаги сме били от страната на булката.
16:47 02.08.2026