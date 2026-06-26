Защо милионерите се редят на опашка за неугледното електрическото Ferrari Luce

Първото изцяло електрическо суперкупе на италианската икона, наречено Luce, отнесе много критики заради своя дизайн и липсата на V12. Оказва се обаче, че зад затворените врати на луксозния пазар се разиграва гениална шахматна партия. Заможните клиенти бързо надушиха накъде духа вятърът и видяха в тихия иновативен модел перфектния инструмент, с който да бетонират позициите си в свръхексклузивната екосистема на марката. Според слухове, разпространени от агенция Bloomberg, покупката на това половинмилионно технологично чудо се възприема като своеобразен „натиск“ или подкуп за лоялност, гарантиращ златна виза за бъдещите лимитирани бензинови шедьоври.

Разбира се, от централата в Maranello веднага побързаха дипломатично да изчистят репутацията си, отричайки категорично, че придобиването на екологичното возило е задължително условие за достъп до списъците с редки автомобили. Италианците дебело подчертават, че разпределението на най-апетитните хапки от гамата им се основава на комплексна история от фактори, а не на покупка под строй. Цялата тази вълна от спекулации обаче е напълно логична предвид уникалния и безпощаден бизнес модел на Ferrari. Марката умишлено поддържа пазарен глад, произвеждайки по-малко коли, отколкото е реалното търсене, за да пази аурата си на недостъпност. Така правото да притежаваш бижута като Daytona SP3 или уникатите от програмата One-Off се печели с години вярност и сериозни инвестиции.

Самото Ferrari Luce е епохален и колосален проект, който пренася емблематичния конски силует в непознати досега електрически територии с брутална мощност от над 1000 конски сили и четири електромотора. Очаква се базовата цена на това безшумно острие да надхвърли космическите 550 000 евро, което автоматично го коронясва за един от най-скъпите електромобили на планетата. И въпреки че италианците навлизат смело в ерата на нулевите емисии, те нямат абсолютно никакво намерение да отварят широко вратите на фабриката за масово производство. След рекордната 2024 година с доставени 13 752 бройки, стратегията за строг контрол на обема остава желязно правило. Изглежда, че Luce, въпреки неугледния си външен вид, няма просто да разшири хоризонтите на марката, а ще се превърне в перфектния лакмус за това докъде са готови да стигнат най-богатите фенове, за да останат в най-тесния и престижен кръг на автомобилния свят.