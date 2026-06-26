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Защо милионерите се редят на опашка за неугледното електрическото Ferrari Luce

Защо милионерите се редят на опашка за неугледното електрическото Ferrari Luce

26 Юни, 2026 10:55 1 488 11

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Струващото над 500 000 евро технологично чудо от Maranello се превърна в тайния входен билет за Клуба на избраните

Защо милионерите се редят на опашка за неугледното електрическото Ferrari Luce - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Първото изцяло електрическо суперкупе на италианската икона, наречено Luce, отнесе много критики заради своя дизайн и липсата на V12. Оказва се обаче, че зад затворените врати на луксозния пазар се разиграва гениална шахматна партия. Заможните клиенти бързо надушиха накъде духа вятърът и видяха в тихия иновативен модел перфектния инструмент, с който да бетонират позициите си в свръхексклузивната екосистема на марката. Според слухове, разпространени от агенция Bloomberg, покупката на това половинмилионно технологично чудо се възприема като своеобразен „натиск“ или подкуп за лоялност, гарантиращ златна виза за бъдещите лимитирани бензинови шедьоври.

Разбира се, от централата в Maranello веднага побързаха дипломатично да изчистят репутацията си, отричайки категорично, че придобиването на екологичното возило е задължително условие за достъп до списъците с редки автомобили. Италианците дебело подчертават, че разпределението на най-апетитните хапки от гамата им се основава на комплексна история от фактори, а не на покупка под строй. Цялата тази вълна от спекулации обаче е напълно логична предвид уникалния и безпощаден бизнес модел на Ferrari. Марката умишлено поддържа пазарен глад, произвеждайки по-малко коли, отколкото е реалното търсене, за да пази аурата си на недостъпност. Така правото да притежаваш бижута като Daytona SP3 или уникатите от програмата One-Off се печели с години вярност и сериозни инвестиции.

Самото Ferrari Luce е епохален и колосален проект, който пренася емблематичния конски силует в непознати досега електрически територии с брутална мощност от над 1000 конски сили и четири електромотора. Очаква се базовата цена на това безшумно острие да надхвърли космическите 550 000 евро, което автоматично го коронясва за един от най-скъпите електромобили на планетата. И въпреки че италианците навлизат смело в ерата на нулевите емисии, те нямат абсолютно никакво намерение да отварят широко вратите на фабриката за масово производство. След рекордната 2024 година с доставени 13 752 бройки, стратегията за строг контрол на обема остава желязно правило. Изглежда, че Luce, въпреки неугледния си външен вид, няма просто да разшири хоризонтите на марката, а ще се превърне в перфектния лакмус за това докъде са готови да стигнат най-богатите фенове, за да останат в най-тесния и престижен кръг на автомобилния свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щото са тъпи

    8 1 Отговор
    И извратени ,кой нормален човек че изпръца 600к за това нещо на снимката ,тойота gr gt3 това е автомобил баце

    Коментиран от #2

    11:09 26.06.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Щото са тъпи":

    Tи чете ли статията бе, калъф? Не го купуват, защото им харесва, а защото така се изкачват в програмата за лоялни клиенти и ще имат достъп до яките резачки!

    Коментиран от #4, #6

    11:26 26.06.2026

  • 3 Гост

    2 3 Отговор
    Купуват го не защото е Ферари, а защото е Ферарито! Тотално различно от всичко, дори и от собственото си стадо! Това "неугледното", така наречено от всички знайни и незнайни Специалисти, след 3 години, колкото е срока по договор да НЕ продаваш купено ново Ферари, ще струва х 10!!! И само Ганчо може да сравни Това със Онова, което според него било спортен автомобил (виж коментара в началото)!!!
    И пак ще кажа за всички Разбирачи, че това е Ферари до последната клетка на батерията си! Набира, спира, завива и се чувства 100% Ферари....., ама Специалисти бол!!!

    Коментиран от #7

    11:40 26.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    ...които ще бъдат не по-малко електрически 🤮

    11:41 26.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор
    Много хора харесват грозни коли! Вижте, колко Нисан Джук има по пътищата! Покупката на Ферари си е чист снобизъм, или просто инвестиция.

    11:46 26.06.2026

  • 6 Ей гол охлюв

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Ще изпърдиш 600к за да се изкачиш в програма за яки резачки , ти изобщо имаш ли процес на мисъл ?

    11:47 26.06.2026

  • 7 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А ти къде го пробва?🤨

    Коментиран от #9

    11:48 26.06.2026

  • 8 ХПззспзсп

    2 0 Отговор
    Боже, какъв панаир на суетата. И то не е единствен такъв. Общо взето, да идва астероида и да се приключва този панаир на тази наша клета планета.

    12:02 26.06.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    На Горубляне, ама не се разбрахме с джамбазина за стелките и се отказах!

    12:04 26.06.2026

  • 10 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Защо милионери се редят на милионерска опашка? Ами защото са преситени и търсят разнообразието. Това Ферари е същото като Тесла Сайбъртрак, грозно, но пък оригинално. И доста по-скъпо.

    12:25 26.06.2026

  • 11 По този повод в интернет се появиха

    0 0 Отговор
    емблеми на Ферари с магаре вместо кон.

    12:29 26.06.2026