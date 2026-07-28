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Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили

Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили

28 Юли, 2026 11:54 747 1

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Впечатляващото чудовище разполага с изцяло карбонова каросерия и агресивно аеродинамично крило, предназначено за пистови надпревари

Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

По повод достолепния си 75-годишен юбилей на пазара в Южна Африка, местното подразделение на германския гигант показа фундаментално преобразен вариант на популярния хечбек. Базиран върху стандартната платформа на VW Golf GTI, този радикален състезателен автомобил е проектиран с една-единствена цел – безапелационно доминантно представяне в дисциплините Time Attack и планинските изкачвания.

Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили

В основата на тази брутална инженерингова разработка стои емблематичният 2,5-литров петцилиндров турбоагрегат, зает директно от Audi RS3. Благодарение на монтирането на масивна нова турбина и пренастроена управляваща електроника, стандартната мощност от 400 конски сили е подсилена до покъртителните четирицифрени стойности. Цялата тази огромна сила се предават към четирите колела чрез специализирана състезателна трансмисия, подкрепена от изцяло преработено окачване и значително по-устойчива спирачна система.

Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили

Външният вид на машината претърпява пълна метаморфоза, като цялата фабрична каросерия е заменена от олекотени панели от въглеродни влакна. Инженерите са снижили центъра на тежестта и са добавили раздути аеродинамични елементи, гарантиращи максимално притискане в завоите. Оголеният интериор е лишен от всякаква звукоизолация и комфорт, за да отстъпи място на единично спортно корито, състезателен волан, дигитален дисплей и тръбна предпазна клетка.

Шокиращ Volkswagen Golf с 1000 конски сили


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