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Снимаха най-наточения AMG GT в историята (ВИДЕО)

Снимаха най-наточения AMG GT в историята (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 21:40 555 4

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Модификацията Black Series обещава да е най-радикалната до момента

Снимаха най-наточения AMG GT в историята (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Най-агресивният флагман на Mercedes-AMG официално излиза на свобода. След първоначалните тийзъри на Concept AMG GT Track Sport миналата година и официалното потвърждение за разработката през март, оператори заснеха AMG GT Black Series от следващото поколение по време на тестове по обществени пътища в Испания.

Въпреки плътната камуфлажна обшивка на каросерията, агресивният аеродинамичен пакет на прототипа не оставя съмнение за неговите намерения. В предната част тестовият прототип разполага с агресивен сплитер, както и с вентилирана решетка на капака, предназначена да отвежда топлината от двигателния отсек. Огромни въздухозаборници са разположени точно пред предните врати и захранват изпускателна система със страничен изход, докато задната част е доминирана от масивно задно крило с форма на лебедова шия, дълбок заден дифузьор и отвори за охлаждане в задната облицовка.

В Щутгарт винаги са подхождали с особено внимание към най-висококласните пистови версии, но Mercedes-AMG обещава, че тази версия ще бъде най-радикалната от серията „Black Series“ досега. От решаващо значение е, че моделът, одобрен за движение по пътищата, служи за две цели: той действа като официален хомологационен автомобил за пътищата за програмата на автомобилния производител за състезателни автомобили GT3 от следващо поколение за клиенти. Разработването на пътния автомобил успоредно със състезателния GT3 позволява на инженерите на AMG да пренесат аеродинамиката, охлаждането и геометрията на шасито от моторспорта директно в серийния модел, без компромиси по отношение на нормативните изисквания.

Шпионските кадри потвърждават, че под дългия капак се крие V8, макар че ключовите механични детайли остават в тайна. Настоящият топ модел GT на AMG – GT63 S E Performance – съчетава 4,0-литров V8 с двойно турбо и електромотор, за да генерира 805 конски сили. Тази хибридна конфигурация обаче води до значително собствено тегло от над 2 177 кг.

Тъй като „Black Series“ традиционно се фокусира върху безкомпромисна маневреност на пистата и агресивно намаляване на теглото, има силни спекулации, че инженерите може да се откажат изцяло от тежките хибридни компоненти. Премахването на акумулаторния пакет и електродвигателя в полза на чиста конфигурация с вътрешно горене би намалило драстично масата, оставайки верни на философията за намаляване на теглото, която отне 35 кг от предишния GT Black Series с мощност 720 конски сили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 0 Отговор
    Батко Галине...това дето пръскат за комари ли е че шумно тук

    21:54 28.07.2026

  • 2 Радо

    3 0 Отговор
    Нови немски баклуци. Хубавите коли бяха едно време, викаха им вечни. Моят мерцедес 190 Д още го карам и е на реални 1 415 000 км пробег, без основен ремонт на двигател и автоматична скоростна кутия. Е, доливам масълце, ама кво искате от тая вечна кола бе?

    Коментиран от #3

    22:00 28.07.2026

  • 3 Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радо":

    Двигателите им са вечни, но купетата гният, нали?

    Коментиран от #4

    22:10 28.07.2026

  • 4 Радо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данчо":

    Да, така е.

    22:11 28.07.2026