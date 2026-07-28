Шефът на XPeng: Няма причина за страх от изкуствения интелект

Въпреки че е сред сравнително младите играчи на автомобилната сцена, базираната в Гуанджоу компания XPeng оказва сериозен натиск върху сектора на електрическите превозни средства. С европейски развойни и административни центрове в Мюнхен и Амстердам, както и със стратегическо партньорство с германския гигант Volkswagen, марката бързо привлича вниманието на индустрията. След като вече доказа възможностите си с високоефективни системи за бързо зареждане при модели като G6 и G9, компанията насочва усилията си както към достъпния, така и към висшия луксозен сегмент с нови предложения от ранга на P7+, L03 и ванa X9.

В основата на стратегията на главния изпълнителен директор Хе Сяопън стои широкото прилагане на изкуствения интелект, автономното управление и авангардните електрически архитектури. Търговските амбиции на марката надхвърлят традиционното производство на автомобили, като концепциите за бъдещето включват дори разработки в областта на летателните средства. Влошената среда на вътрешния китайски пазар, която според прогнозите на Сяопън ще остане силно конкурентна и оспорвана през следващите пет до десет години, прави глобалната диверсификация с фокус върху Европа от жизненоважно значение за компанията.

Дългосрочните планове на XPeng предвиждат годишните продажби извън пределите на Китай да надхвърлят един милион автомобила до 2030 година. За постигането на тази цел и за избягване на търговските мита, марката вече води преговори за придобиване на производствени мощности в Европа или за създаване на нови партньорства на континента. С вече работещи заводи в Индонезия и подготвяно производство в Малайзия, китайският производител бързо изгражда международна мрежа за глобално присъствие.