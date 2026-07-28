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BMW се похвали с 50 хиляди произведени iX3 за рекордно време

BMW се похвали с 50 хиляди произведени iX3 за рекордно време

28 Юли, 2026 15:50 299 3

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Заводът в Дебрецен работи на пълни сили

BMW се похвали с 50 хиляди произведени iX3 за рекордно време - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По-малко от година след откриването си в Дебрецен, съвсем новият завод на BMW официално премина важен праг, като сглоби своя 50 000-ен електрически кросоувър iX3. За изцяло новопостроен производствен обект, работещ с напълно нова автомобилна архитектура „Neue Klasse“, достигането на този обем само за девет месеца представлява най-бързото нарастване на производството в дългогодишната история на баварския автомобилен производител.

Безпрецедентното търсене от страна на клиентите принуди ръководството още през февруари да се откаже от първоначалния план и да въведе втора работна смяна месеци преди предвидения срок, за да успее да отговори на постъпващите поръчки. Със запаса от поръчки, който бързо се приближава до границата от 100 000 бройки в световен мащаб, високотехнологичните сглобяващи линии в Дебрецен работят практически денонощно.

В сърцевината на този електрически бум лежи обновена продуктова стратегия, съобразена с разнообразните предпочитания на шофьорите. Купувачите, които се интересуват от кросоувъра с нулеви емисии, могат да избират между две различни версии, и двете базирани на най-модерната 800-волтова технология за зареждане.

Позициониран като най-новия базов модел, iX3 40 предава 235 kW (320 к.с.) и 500 Nm въртящ момент изцяло към задните колела. С батерия с капацитет 82,6 kWh този елегантен вариант със задно задвижване залага на максимална ефективност, като осигурява пробег, сертифициран по WLTP, от до 637 км. Когато е свързан към бързозарядно устройство с постоянен ток от 300 kW, той се зарежда за минути, което улеснява дългите пътувания по магистралата, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунди, преди да достигне максималната си скорост от 200 км/ч.

За шофьорите, жадуващи за повече мощност и задвижване на всички колела, двумоторният iX3 50 xDrive разполага с 345 kW (469 к.с.) и въртящ момент от 645 Nm този топ вариант съкращава ускорението от 0 до 100 км/ч до 4,9 при максимална скорост от 210 км/ч. Батерията с капацитет 108,7 kWh удължава общия пробег по WLTP до 805 км.


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  • 1 не е лоша колицата

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    който има ойро да си купи

    15:59 28.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор
    Тесльо електрика СпейсЕкса сега ще купи акции на БМВ и ще ги захвали и тях. 😀

    16:06 28.07.2026

  • 3 Мунчо

    1 0 Отговор
    Сега е ред на сервизите да реализират рекордни печалби......

    16:08 28.07.2026