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Защо Украйна иска да изолира Крим: каква е тактиката
  Тема: Украйна

Защо Украйна иска да изолира Крим: каква е тактиката

28 Юли, 2026 13:32 552 19

  • украйна-
  • русия-
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  • запорожие-
  • горива

Украйна води целенасочена военна кампания за изолирането на Крим. На полуострова, анексиран от Русия, има вече енергийна криза

Защо Украйна иска да изолира Крим: каква е тактиката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ударите на Украйна по окупирания полуостров Крим се засилват в последните месеци. Русия се сблъсква с проблеми както във военното снабдяване, така и в снабдяването на гражданското население на анексирания полуостров.

Енергийната криза в Крим започна в края на май, когато бяха въведени талони за бензин, които се изчерпаха за един ден. На този фон в региона възникна черен пазар на гориво: местните жители започнаха да продават туби с бензин на цена, значително по-висока от официалната. В резултат на украинските удари по енергийната инфраструктура през юни се появиха и проблеми с електроснабдяването. На 26 юни беше обявено извънредно положение.

Какво казват жителите на Крим за ситуацията с електроснабдяването?

"Нямам дори с кого да обсъдя случващото се – всички хора около мен са се примирили и просто търпят", разказва пенсионерката Нина, която живее в малък град близо до Феодосия. По думите ѝ, въпреки заявленията на местните власти за наличието на график за електроснабдяването, миналата седмица в нейния район е нямало ток четири дни подред. Телефонната връзка също работи с чести прекъсвания. "Не всички частни къщи в нашия град са газифицирани – заради прекъсванията на тока някои хора не могат да си приготвят храна. Добре е, че имаме вода. Вярно, само студена", казва пенсионерката.

Татяна е родом от Джанкой, но през последните 10 години живее в родното село на съпруга си, недалеч от Ялта. След удар по местната ТЕЦ в момента в дома ѝ няма ток. Жената смята, че в северната част на полуострова „сега е най-лошо", тъй като „там няма туристи, които да се оплакват в интернет от графика за електроснабдяване и мобилните връзки". Жителят на Северен Крим Иван (името е променено от редакцията) разказа пред ДВ, че от 6 юли насам в северната част на полуострова е настъпило пълно прекъсване на електрозахранването. „Нямаше ток две седмици. В другите населени места прекъсванията бяха на ротационен принцип. Ако в селата няма ток, това означава, че нямат и вода. През последните дни пускат ток за два часа. Няма никакви графици", разказва Иван.

В момент, в който гориво изобщо не се продава, достъп до него имат само служителите на силите за сигурност и държавната администрация, както и работниците от спешните служби и медицинската помощ, казва Иван. Той добавя, че кризата е продължила няколко дни: колите просто спрели да се движат. По думите му ситуацията с горивото вече е започнала да се подобрява - хората преминават през Кримския мост, за да зареждат в Русия. "След това това се превърна в бизнес – започнаха да препродават това гориво. Тогава бяха въведени ограничения за това колко литра може да превозва един човек с едно превозно средство през контролно-пропускателния пункт”, обяснява Иван.

Група от доброволци работи в северната част на Крим, където раздават на хората (преди всичко на тези в пенсионна възраст) питейна вода и продукти с дълъг срок на годност. Сред координаторите ѝ е блогърката Елена Герасименко. В блога си тя разказва как хората в Крим се оплакват от липсата на помощ от страна на назначените от Русия „власти". В социалните мрежи жители на северната част на полустров Крим също разказват, че поради липсата на връзка и прекъсванията в електроснабдяването някои от тях са принудени да предават на роднините си бележки на хартия чрез шофьорите на автобуси, които обаче се движат нередовно.

Ударите по Крим спират руското настъпление към Запорожие

Украинската кампания за изолиране на Крим се разгръща едновременно по няколко направления. Удари се извършват в Азовско и в Черно море - срещу т.нар. Сенчест флот на Русия, съставен от малки танкери и влекачи, които превозват нефт към големи кораби и гориво към Крим. Успоредно с това продължава украинската операция за нанасяне на удари по енергийните обекти на анексирания полуостров. Командващият на безпилотните отряди на украинската армия Роберт Бровди наскоро обясни, че Украйна съзнателно не атакува Кримския мост. В интервю Бровди отбеляза, че мостът се оставя като коридор, по който хора от анексирания Крим да могат да напускат полуострова.

Действията на Украйна се вписват в понятието „изолиране на театъра на военните действия", обяснява военният експерт Иван Киричевски, който служи в украинската армия. Според него Киев действа в условия на ограничени ресурси, затова наличните дронове с голям обсег на действие се използват, за да се затрудни максимално логистиката на руската армия.

Ударите по Крим имат конкретно значение за сухопътния фронт, пояснява Киричевски. „За да се лишат руснаците от възможността да се приближат до Запорожие, трябва да се оказва натиск върху техните комуникации във временно окупирания юг, по-конкретно в Крим", обяснява пред ДВ Иван Киричевски. Според военния експерт Павел Нарожний Крим остава огромна военна база, от която зависят по-голямата част от руските войски в областите Херсон и Запорожие. Преди значителна част от логистиката на въоръжените сили на Русия преминаваше именно през този полуостров. Сега тази артерия е прекъсната от двете страни.

"Вече не само военни проблеми"

Сидхарт Каушал, старши научен сътрудник в британския аналитичен център RUSI казва, че тази стратегия в комбинация с нарастващите разходи за Русия в тила, може да принуди Москва да води сериозни преговори за прекратяване на войната. Дори това да изглежда невъзможно сега, ако тези действия продължат, през следващите месеци ситуацията може да се промени и "руското ръководство да бъде подтикнато към по-рационална позиция”. През есента проблемите, с които Крим се сблъсква в момента, ще се задълбочат, предупреждава експертът Нарожний. „Путин ще трябва да решава вече не само военни проблеми. Към тях ще се прибавят и проблемите на населението".

Автори: Лилия Ржеутская | Ася Локина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 4 Отговор
    Мисира във факти ще ни каже истинската тактика.

    13:34 28.07.2026

  • 2 Кан Кубрат

    11 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Винаги нападат в гръб.

    13:34 28.07.2026

  • 3 А50

    8 2 Отговор
    Опитват се укрите, но ще завърши с изолиране на Одеса

    13:36 28.07.2026

  • 4 Няма не искам, няма недей!

    3 2 Отговор
    Крим е ключовата тертория за началото на края на войната и ако Русия го загуби, губи и войната.

    13:36 28.07.2026

  • 5 Тактиката на Украйна

    4 0 Отговор
    е Пълна Капитулация

    13:37 28.07.2026

  • 6 Не е украйна

    5 0 Отговор
    а кръвосмешателите. Украйна е пешка.
    Но всички ще си счупят зъбите ПАК

    13:37 28.07.2026

  • 7 МГАНЧЕВ

    5 0 Отговор
    Малее , срашна работа!
    Направо да се предават руснаците!
    А за Киев нещо, Хасково, колко върнят нощувките в метрото?
    Хайде със здраве и само да ви кажа Факти ...
    Вие си зтаете

    Коментиран от #12

    13:37 28.07.2026

  • 8 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Поредният разказ със съчинение на Дойче Сор..... Жалка история.

    13:38 28.07.2026

  • 9 Хе хе...

    3 9 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Демек за няма пет години населението на 4о4 се е свило до под половината, а територията с над една четвърт.
    Така че според мен логичната цел е нула у краинци и нула у крайна.

    13:40 28.07.2026

  • 10 Коментар

    10 5 Отговор
    Няма никакво съмнение че Крим се връща в Украйна .

    13:41 28.07.2026

  • 11 Украйна никой не я пита

    5 7 Отговор
    Нейната роля е начертана от съюзниците и. Тя трябва да мре, заради тях. Те искат да победят Русия от векове, но не им стиска да мрат . Украйна е чудесен избор за тази роля. Украйна е между чука и наковалнята. Няма избор.

    13:41 28.07.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "МГАНЧЕВ":

    Аааааа правилно не обиждате ФакOFFти,те са професионалисти и дават право на мнение и поле за изява на всички заинтересовани особено на Мара и Дойче Веле,на тях наблягат обаче хахахахааа

    13:44 28.07.2026

  • 13 Трол

    0 1 Отговор
    Тактиката е да обкръжат Крим по суша.

    13:44 28.07.2026

  • 14 Коста

    1 1 Отговор
    Жителите на Крим са руснаци. Някой тях пита ли ги? Путин ги пита, направи референдум.

    13:44 28.07.2026

  • 15 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Ооо, Крим е само брънка от една по- голяма верига. Както ви писах многократно, тепърва украинците ще се "фиксират" върху Москва и Санкт- Петербург. В момента трупат ракети и дронове за масираната зимна офанзива срещу столицата на Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина. Зимата в Русия е дълга, студена, настъпва рано и със сигурност, крепостните ще я усетят подобаващо. В крайна сметка, ще им се наложи да "замръзнат", поради липсата на ток и горива. Иронията е, че преди близо пет години, Путин, Лавров, Песков, Медведев и останалите измекяри от кремълската шайка, предричаха това за ЕС. А то какво стана- РФ остана без гориво, ток и стоки от първа необходимост. Карикатурната Африканска Диктатура, разположена частично в Европа и основно в Азия, стана за смях пред целият Свят.

    13:44 28.07.2026

  • 16 А защо

    0 0 Отговор
    ЕК не иска да пуска в Европа красивата жена на Песков, бивша олимпийска шампионка? Завиждат, че е красавица, а не кривокрака жаба, като акушерката.

    13:45 28.07.2026

  • 17 Хубаво е в крим

    0 0 Отговор
    Да пратим нашите ушанки там

    13:45 28.07.2026

  • 18 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    ДВ за пореден път става за смях с репродуцирането на украински халюцинации.

    13:45 28.07.2026

  • 19 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Сигурен съм че ще го изолира ,както съм сигурен че и ракетите на руснаците свършиха ,Путин и Кадиров умряха по няколко пъти и се рвзболяваха от смъртоносни болести

    13:46 28.07.2026

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