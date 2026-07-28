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Жоан Лапорта претърпя сърдечен инцидент – няма да придружи Барселона в Англия

Жоан Лапорта претърпя сърдечен инцидент – няма да придружи Барселона в Англия

28 Юли, 2026 23:03 610 1

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Президентът на каталунския гранд благодари на лекарите и увери феновете, че здравето му е стабилизирано

Жоан Лапорта претърпя сърдечен инцидент – няма да придружи Барселона в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадваща новина разтърси редиците на Барселона – президентът на клуба Жоан Лапорта няма да се присъедини към отбора по време на предстоящата визита в Англия. Причината е неочакван здравословен проблем, който наложи спешна медицинска намеса.

В официално изявление, публикувано в социалните мрежи, Лапорта разкри, че е бил диагностициран с аритмия – състояние, при което сърдечният ритъм се нарушава и може да бъде както ускорен, така и забавен или неравномерен. Благодарение на бързата реакция на медицинския екип, състоянието му е овладяно и към момента няма опасност за живота му.

С неподправена емоция президентът на Барса изрази дълбоката си признателност към лекарите, сестрите и целия персонал на болницата в Барселона, начело с д-р Жорди Мориляс. Той не пропусна да похвали и медицинските служби на клуба, ръководени от д-р Шавиер Корбея, както и своя началник на кабинета Манана Гиоргадзе, които са координирали лечението с изключителна прецизност. Лапорта отправи специални благодарности и към д-р Валенти Фустер от „Маунт Синай“ за ценните съвети, както и към д-р Бругада за препоръчаната процедура, която е помогнала за стабилизирането на сърдечния му ритъм. Не на последно място, той благодари на своето семейство и приятели за подкрепата в трудния момент.

Докато Лапорта се възстановява, отговорността да представлява клуба по време на предсезонната подготовка на Острова ще поеме вицепрезидентът Рафа Юсте. Към него ще се присъедини и спортният директор Деко, които ще бъдат начело на делегацията за приятелския мач срещу Бирмингам.

В заключение, Жоан Лапорта увери всички привърженици на Барселона, че се чувства добре и сърцето му отново бие в правилния ритъм. Със завидна доза оптимизъм той подчерта, че благодарение на професионализма и човечността на медицинските специалисти.


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  • 1 Само питам

    2 0 Отговор
    Не пропуснахте ли някой доктор? Да бяха български лекари да им правите реклама,но на чужди?!?!Утре ако ( не дай Боже)Флорентино влезе в болница тройно по- голям трябва да е списъкът.

    23:35 28.07.2026

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