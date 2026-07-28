Новото Mitsubishi Pajero вече има премиерна дата

Mitsubishi се готви официално да възроди един от най-легендарните си офроуд модели с предстоящото пето поколение на Pajero — известен като Montero на западните пазари. След петгодишно прекъсване, настъпило след изтеглянето от пазара на предишното поколение през 2021 година, според информациите обновеният флагмански офроуд модел на марката ще направи световния си дебют на 2 септември, като поръчките ще започнат да се приемат скоро след глобалното представяне.

Отдалечавайки се от независимата конструкция на непосредствения си предшественик, Pajero от следващото поколение се връща към своите здрави корени, като възприема шаси с рама за тежки условия, което споделя с пикапа L200/Triton. Тази промяна на платформата ефективно обединява предишните самостоятелни серии Pajero и Pajero Sport, произхождащи от пикапи, в единен 4x4 модел с каросерия върху шаси, проектиран да се съревновава наравно с утвърдени конкуренти като Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest.

Визуално прототипите и визуализациите разкриват агресивен профил с квадратни линии, подчертан от внушителната предна решетка „Dynamic Shield“, изразителни LED светлинни елементи и плосък вертикален багажник, който се отваря към просторно багажно отделение. Под капака се очаква първите серийни модели да бъдат оборудвани с 2,4-литровия четирицилиндров дизелов двигател с двойно турбо от модела „Triton“, който развива 204 конски сили и 470 Нм въртящ момент. Силата ще се предава чрез системата за задвижване на четирите колела Super-Select II на Mitsubishi, докато вариантите с електрифицирани хибридни и плъг-ин хибридни (PHEV) двигатели се очаква да се присъединят към глобалната гама от двигатели по-късно в производствения цикъл на автомобила.

На японския пазар първоначалните прогнози предвиждат стартова цена между 5 и 7 милиона йени – което се равнява на около 30 000 до 42 000 евро.