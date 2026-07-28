Руски дронове над Румъния: Букурещ вече не си затваря очите

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От февруари 2022 година, когато започна пълномащабната руска агресия срещу Украйна, 34 руски дронове и няколко ракети са нарушавали въздушното пространство на Румъния. Най-много от инцидентите обаче - цели 19 - са от тази година.

Най-тежкият инцидент беше на 29 май, когато руски дрон се вряза в жилищна сграда в румънския град Галац, двама души бяха ранени, а десетки - евакуирани.

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Букурещ свали няколко руски дрона в рамките на часове

Досега реакцията на румънската държава на руските провокации и нарушаването на въздушното ѝ пространство беше вяла. След почти всеки подобен случай руският посланик в Букурещ бе викан за обяснения, но дроновете така и не бяха сваляни.

Това вече се промени - в рамките на 48 часа в последните дни румънските военновъздушни сили свалиха три руски дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната. В понеделник четвърти руски дрон напусна румънското въздушно пространство малко преди планираното му унищожаване.

И докато преди властите в Букурещ отговаряха уклончиво на въпросите защо тези дронове не се свалят, сега президентът Никушор Дан, временният премиер Илие Боложан и министрите на отбраната и външните работи единодушно поздравиха действията на противовъздушната отбрана на страната.

Свалянето на дроновете е акт, който е „положителен за армията, за Румъния и за НАТО“, пише експертът по отбрана Адриан Попа в портала G4Media. „Той повдига морала ни и ни носи международни позитиви. Показваме, че постигаме напредък в отбраната на територията си и преодоляваме манталитета на протакането и тревогите от това, че някой дрон може да ни падне върху главите“, допълва Попа.

Руските дронове проникват на стотици километри в страната

На 24 юли руски дрон навлезе дълбоко във въздушното пространство на Румъния и беше свален едва от втория опит в близост до село Падина - на около 220 километра по въздушна линия от точката, през която беше навлязъл на румънска територия.

Отломките от сваления дрон в крайна сметка паднаха в близост до Падина върху земеделска земя и по-късно беше потвърдено, че те са руски. Втори дрон беше свален в събота, а трети дрон - в неделя над Черно море.

Така Румъния се нареди до Полша и Естония, които вече свалиха дронове, навлезли във въздушните им пространства. Последно през май 2026 г. в Естония румънски пилот в рамките на мисия на НАТО унищожи украински дрон, който явно беше отклонен от Русия.

ЕС и НАТО поздравиха Румъния

Официално НАТО разпространи само общи изявления, в които осъди нарушенията на въздушното пространство на Румъния и посочи, че свалянето на дроновете е било „комбинирана многонационална операция“.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави румънската армия за „бързата и ефективна реакция“ и изрази благодарност за защитата на общата сигурност на Европа. Същото направи и президентката на съседна Молдова Мая Санду.

Според украинския външен министър Андрий Сибиха става дума за ясно нарушение на „международното право, националния суверенитет и европейската сигурност“. Първият дипломат на Украйна каза още, че Русия така тества решимостта на Запада, а агресията на Кремъл не е ограничена географски.

"Не става въпрос за изолиран случай"

Проруският Алианс за обединението на румънците (АОР) разкритикува властите, без да осъжда руската агресия. „Политическото ръководство трябва да обясни защо след повече от четири години война на границата си Румъния все още е принудена да използва скъпи бойни самолети и ракети, за да прихваща дронове, които всъщност би трябвало да бъдат неутрализирани бързо, ефективно и значително по-близо до границата“, написаха от АОР.

От партията на Джордже Симион, която твърди, че защитава суверенистки позиции, през май миналата година гласуваха против закон, който позволява на румънската армия бързо да сваля дронове, навлезли във въздушното пространство на страната. „Нито дума за това кой е изпратил дроновете. Само атаки срещу институциите на румънската държава. Дроновете бяха изпратени от твоя приятел Путин - тоест, от началника ти“, отговори евродепутатът от Националлибералната партия Виргил Попеску.

Румъния привика руския посланик, върна своя посланик от Москва за разговори и изгони руски дипломат от страната. Правителството в Букурещ активира и член четвърти от договора за НАТО, който предвижда консултации между съюзниците. „Не става въпрос за изолиран случай, а за повтарящ се модел на поведение“, написа външната министърка Оана Цою.

Автор: Кено Верзек