Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70

Японският автомобилен гигант изненада всъдеходните ентусиасти, възраждайки легендарната версия с къса база (SWB) на своя култов Toyota Land Cruiser 70. В специално представяне главният инженер на проекта Масая Учияма и заводският пилот Такамото Миура разкриха три детайлни модификации на компактния всъдеход. Линията включва спартанско служебно изпълнение със стоманени джанти, шнорхел и винилов интериор, по-луксозен вариант с кожен салон и електрически екстри, както и изключително атрактивен кабриолет с мек покрив и сгъваемо челно стъкло.

Въпреки че возилото изглежда солидно, неговите размери са изумително компактни – междуосието от едва 2310 мм го прави по-късо дори от градския кросоувър Aygo X. Под класическите форми обаче се крие непокътната всъдеходна архитектура с класическа носеща рама, твърди мостове и двойно предаване. За задвижване купувачите могат да избират между доказан 4,2-литров атмосферен дизел с 129 к.с. и 5-степенна ръчна кутия или 4,0-литров бензинов V6 агрегат с 228 к.с. и 6-степенна автоматична трансмисия.

Тази специфична къса база няма да гони глобален масов пазар. Според официалните данни, около 90 процента от общото производство са предназначени за пазарите в Близкия изток, а останалата част ще бъде разпределена в избрани държави от Азия и Южна Америка. В Обединените арабски емирства цените за тривратата версия с твърд покрив започват от 177 900 дирхама (приближително 42 600 евро), което я прави с около 2 400 евро по-достъпна спрямо стандартните петврати изпълнения от гамата.