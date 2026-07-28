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Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70

Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70

28 Юли, 2026 13:30 303 0

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Късата база на легендарната „седемдесетка“ се завръща с три различни изпълнения и запазено класическо шаси

Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант изненада всъдеходните ентусиасти, възраждайки легендарната версия с къса база (SWB) на своя култов Toyota Land Cruiser 70. В специално представяне главният инженер на проекта Масая Учияма и заводският пилот Такамото Миура разкриха три детайлни модификации на компактния всъдеход. Линията включва спартанско служебно изпълнение със стоманени джанти, шнорхел и винилов интериор, по-луксозен вариант с кожен салон и електрически екстри, както и изключително атрактивен кабриолет с мек покрив и сгъваемо челно стъкло.

Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70

Въпреки че возилото изглежда солидно, неговите размери са изумително компактни – междуосието от едва 2310 мм го прави по-късо дори от градския кросоувър Aygo X. Под класическите форми обаче се крие непокътната всъдеходна архитектура с класическа носеща рама, твърди мостове и двойно предаване. За задвижване купувачите могат да избират между доказан 4,2-литров атмосферен дизел с 129 к.с. и 5-степенна ръчна кутия или 4,0-литров бензинов V6 агрегат с 228 к.с. и 6-степенна автоматична трансмисия.

Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70

Тази специфична къса база няма да гони глобален масов пазар. Според официалните данни, около 90 процента от общото производство са предназначени за пазарите в Близкия изток, а останалата част ще бъде разпределена в избрани държави от Азия и Южна Америка. В Обединените арабски емирства цените за тривратата версия с твърд покрив започват от 177 900 дирхама (приближително 42 600 евро), което я прави с около 2 400 евро по-достъпна спрямо стандартните петврати изпълнения от гамата.

Toyota представи новата къса база на Land Cruiser 70


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