Продава се Ferrari-то на Майк Тайсън

Един от най-желаните екземпляри Ferrari F50 в автомобилния свят се подготвя да смени своя притежател по време на престижния аукцион на RM Sotheby's в Монтерей. Италианската икона, която някога е била част от личната колекция на легендарния световен шампион в тежка категория Майк Тайсън, е оценена от експертите на внушителната сума между 7 и 9 милиона долара. Изключителната пазарна стойност се дължи не само на звездната биография, но и на екстремната рядкост на този конкретен суперавтомобил.

Въпросната машина, произведена в края на 1995 година, е под номер 73 от общо едва 349 сглобени бройки в глобален мащаб и представлява една от едва 55-те спецификации, създадени специално за пазара в Съединените щати. Железния Майк придобива бруталното возило през 1996 година, непосредствено след като триумфално си възвръща абсолютната титла на ринга. Въпреки че боксьорът се разделя с колата още същата година, нейният статус остава легендарен сред редица американски колекционери, които я стопанисват през годините. Безупречното състояние и историческа автентичност са официално заверени през 2008 година с издаването на престижния сертификат Ferrari Classiche Red Book, потвърждаващ пълното съответствие на оригиналното шаси, двигател, каросерия и трансмисия.

Техническите параметри на това инженерно произведение на изкуството остават впечатляващи и за съвременните стандарти. В основата на конструкцията лежи олекотен карбонов монокок, изработен по подобие на състезателните болиди, а външните панели комбинират въглеродни влакна, кевлар и композитни материали Nomex. Задвижването е поверено на 4,7-литров атмосферен V12 агрегат, генериращ мощност от 513 конски сили и въртящ момент от 470 Нм. Тези показатели позволяват катапултиране от място до 97 км/ч за скромните 3,6 секунди и развиване на максимална скорост от 325 км/ч.

Преди да бъде изложено под светлините на прожекторите на аукционната зала, Ferrari F50 е преминало през пълна техническа инспекция и обслужване при официален дилър на марката, въпреки че километражът му отчита едва 9973 изминати километра. Бъдещият купувач ще получи шедьовъра в комплект с всички фабрични аксесоари: оригинален сваляем твърд покрив, комплект брандирани куфари, пълна сервизна документация и ръководства за експлоатация. Като специален бонус към покупката се предлагат и оригинални боксови ръкавици Everlast, лично подписани от самия Майк Тайсън.