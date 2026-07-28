Ваня Григорова: България не е партньор, а е подчинена на САЩ

Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху промените в Кодекса на труда, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и начина, по който се отчита трудовият стаж. Това заяви общинският съветник Ваня Григорова в студиото на "Денят ON AIR".
По думите ѝ така работодателските организации ще получат по-силна позиция в бъдещите преговори със синдикатите. Според нея първо е трябвало да бъде договорен нов механизъм, а едва след това да се отменя действащият.
Обвинения към "Продължаваме промяната"
В разговора Григорова отправи остри критики към "Продължаваме промяната", като определи част от аргументите им срещу бюджета като популистки.
Тя даде за пример твърденията за липсата на средства за Националната детска болница.
"Тези 46 милиона евро са заделени за проектиране и няма да бъдат изхарчени за изграждането на болницата, просто защото в момента тече дело", каза Григорова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Тя допълни, че политиците от ПП са наясно с този факт, но въпреки това използват темата за политически дивиденти.
Според нея същият подход се наблюдава и по отношение на възнагражденията в съдебната система и заплатите на лекарите, като се отправят взаимно изключващи се послания.
Бюджетът и дефицитът
По темата за държавния бюджет Григорова коментира, че прогнозният дефицит няма как да бъде сведен под 3%, независимо от политическите спорове.
Тя посочи, че ако капиталовите разходи се окажат завишени, неизразходваните средства просто ще останат в бюджета, но това няма да промени съществено размера на дефицита.
Според Григорова действията на ГЕРБ по отношение на евентуално сезиране на Конституционния съд са част от политическата борба, докато поведението на "Продължаваме промяната" тя определи като още по-противоречиво.
Няма време за нов механизъм за МРЗ
Григорова изрази съмнение, че до края на годината ще бъде постигнато съгласие между синдикатите и работодателите за нов модел на определяне на минималната работна заплата.
Тя подкрепя въвеждането на минимални възнаграждения по икономически сектори, но само ако националната минимална работна заплата остане като гарантиран минимум.
В противен случай, според нея, в отраслите със слабо синдикално представителство съществува риск минималните възнаграждения да бъдат по-ниски.
"България е подчинена на САЩ"
В края на разговора Григорова коментира и външнополитическите теми. По думите ѝ решенията, свързани с американското военно присъствие у нас, се вземат под външен натиск.
"България не е партньор на САЩ. България е подчинена на САЩ и това ясно трябва да се каже", заяви тя.
Григорова прогнозира, че е възможно да се стигне до обществени протести и завърши с думите на американския президент Франклин Рузвелт, според които политиците често имат нужда от обществен натиск, за да реализират необходимите решения.
За нея именно активното гражданско участие е начинът работещите да защитят интересите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37
22:58 28.07.2026
2 Овчар
23:01 28.07.2026
3 Напомням
САЩ са наши съюзници !!!
Враговете на САЩ са и наши врагове !!!
Коментиран от #12, #23, #24, #25
23:01 28.07.2026
4 Циганче от кв.Христо Ботев
23:02 28.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо
23:02 28.07.2026
7 Ний ша Ва упрайм
23:02 28.07.2026
8 ТАЗИ МАН..ГУСТА
НЕПОДГОТВЕНА ?
23:04 28.07.2026
9 Ванчето-президент !
23:04 28.07.2026
10 йплимо
23:05 28.07.2026
11 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
КАТО ТО ТИ ГЛЕДАМ БОЯТА
МОМЕ
ИЗОБЩО НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ
НЯМА .
23:05 28.07.2026
12 Аз пък да ти кажа следното
До коментар #3 от "Напомням":Когато всичко си дойде на мястото, първо нас ще оправят (ей така,за назидание на другите) - защото най слабия го отнася винаги. Тогава САЩ и останлите само ще ни гледат сейра.
23:07 28.07.2026
13 Сврака!
23:09 28.07.2026
14 Копейкин Костя
Нали бяхме 45 години, и свършихме с три фалита и режим на тока!
Коментиран от #26
23:10 28.07.2026
15 Цвете
23:11 28.07.2026
16 тая копейка
23:13 28.07.2026
17 ПОЗОР
ВРЕМЕ Е ЗА РЕВОЛЮЦИЯ!
23:14 28.07.2026
18 Наглост от "Факултето!"
23:18 28.07.2026
19 БРАВО
23:18 28.07.2026
20 до 13 - и
23:19 28.07.2026
21 Иванке!
23:22 28.07.2026
22 ВАНЧЕ ДУШКО
23:23 28.07.2026
23 Куку-руку
До коментар #3 от "Напомням":Вафла чудна…
23:26 28.07.2026
24 Боруна Лом
До коментар #3 от "Напомням":ТИ НАПУШЕН ЛИ СИ? ТИКВУНИИИ
23:27 28.07.2026
25 Шорт
До коментар #3 от "Напомням":Айде бе тесняк много се мазниш!
23:27 28.07.2026
26 Боруна Лом
До коментар #14 от "Копейкин Костя":ПУУУ
23:29 28.07.2026
27 Град София
23:29 28.07.2026
28 Уха
23:30 28.07.2026
29 Град Козлодуй..
23:34 28.07.2026
30 Лопата Орешник
23:35 28.07.2026
31 Чепо
23:40 28.07.2026
32 Летец Пешеходец
Коментиран от #40
23:46 28.07.2026
33 Наследство от СДС
23:46 28.07.2026
34 Ох Ваня
23:59 28.07.2026
35 Янко
00:00 29.07.2026
36 Уха ха
00:02 29.07.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зеленски пак е напуснал със зачервен врат. То това е свикнало да го бият. Филип Киркоров в общото им предаване все го налагаше по главата.
00:02 29.07.2026
38 ....
00:06 29.07.2026
39 Да, ся, да видим
00:09 29.07.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Летец Пешеходец":За сведение. Другарката е от школата на Сорос. Няма нищо общо с русофилството. Спусната е , за да обсебе лявото пространство. Има си задължения,след като чичко Сорос е инвестирал пари в нея.
00:10 29.07.2026
41 Дееволюция
00:16 29.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.