Новини
България »
Ваня Григорова: България не е партньор, а е подчинена на САЩ

Ваня Григорова: България не е партньор, а е подчинена на САЩ

28 Юли, 2026 22:57 1 014 42

  • ваня григорова-
  • сащ-
  • пп-
  • кодекс на труда

Илияна Йотова трябва да наложи вето върху промените в Кодекса на труда, смятат общинският съветник

Ваня Григорова: България не е партньор, а е подчинена на САЩ - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху промените в Кодекса на труда, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и начина, по който се отчита трудовият стаж. Това заяви общинският съветник Ваня Григорова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ така работодателските организации ще получат по-силна позиция в бъдещите преговори със синдикатите. Според нея първо е трябвало да бъде договорен нов механизъм, а едва след това да се отменя действащият.

Обвинения към "Продължаваме промяната"

В разговора Григорова отправи остри критики към "Продължаваме промяната", като определи част от аргументите им срещу бюджета като популистки.

Тя даде за пример твърденията за липсата на средства за Националната детска болница.

"Тези 46 милиона евро са заделени за проектиране и няма да бъдат изхарчени за изграждането на болницата, просто защото в момента тече дело", каза Григорова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя допълни, че политиците от ПП са наясно с този факт, но въпреки това използват темата за политически дивиденти.

Според нея същият подход се наблюдава и по отношение на възнагражденията в съдебната система и заплатите на лекарите, като се отправят взаимно изключващи се послания.

Бюджетът и дефицитът

По темата за държавния бюджет Григорова коментира, че прогнозният дефицит няма как да бъде сведен под 3%, независимо от политическите спорове.

Тя посочи, че ако капиталовите разходи се окажат завишени, неизразходваните средства просто ще останат в бюджета, но това няма да промени съществено размера на дефицита.

Според Григорова действията на ГЕРБ по отношение на евентуално сезиране на Конституционния съд са част от политическата борба, докато поведението на "Продължаваме промяната" тя определи като още по-противоречиво.

Няма време за нов механизъм за МРЗ

Григорова изрази съмнение, че до края на годината ще бъде постигнато съгласие между синдикатите и работодателите за нов модел на определяне на минималната работна заплата.

Тя подкрепя въвеждането на минимални възнаграждения по икономически сектори, но само ако националната минимална работна заплата остане като гарантиран минимум.

В противен случай, според нея, в отраслите със слабо синдикално представителство съществува риск минималните възнаграждения да бъдат по-ниски.

"България е подчинена на САЩ"

В края на разговора Григорова коментира и външнополитическите теми. По думите ѝ решенията, свързани с американското военно присъствие у нас, се вземат под външен натиск.

"България не е партньор на САЩ. България е подчинена на САЩ и това ясно трябва да се каже", заяви тя.

Григорова прогнозира, че е възможно да се стигне до обществени протести и завърши с думите на американския президент Франклин Рузвелт, според които политиците често имат нужда от обществен натиск, за да реализират необходимите решения.

За нея именно активното гражданско участие е начинът работещите да защитят интересите си.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 9 Отговор
    Срещата Тръмп с Зеленски свърши бързо.Пак са се скарали.

    Коментиран от #37

    22:58 28.07.2026

  • 2 Овчар

    8 4 Отговор
    Тази започна да става неудобна за вампирите..! Обикновенно в такива ситуации идва предложение което няма да може да откаже , виждали сме такива филми и преди..! Такъв е живота...!

    23:01 28.07.2026

  • 3 Напомням

    14 33 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    САЩ са наши съюзници !!!
    Враговете на САЩ са и наши врагове !!!

    Коментиран от #12, #23, #24, #25

    23:01 28.07.2026

  • 4 Циганче от кв.Христо Ботев

    17 14 Отговор
    А на раша ли да е подчинена да сме без бензин и храна?

    23:02 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    10 9 Отговор
    Никой не го оправя туй злото, за да се успокои и да стане по блага? Още има ляб у нея!

    23:02 28.07.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    6 8 Отговор
    тая мома откри топлата вода хахахахахахаха

    23:02 28.07.2026

  • 8 ТАЗИ МАН..ГУСТА

    16 12 Отговор
    ПАК ЛИ СЕ ИЗКАЗВА
    НЕПОДГОТВЕНА ?

    23:04 28.07.2026

  • 9 Ванчето-президент !

    8 10 Отговор
    Има потенциала.

    23:04 28.07.2026

  • 10 йплимо

    7 4 Отговор
    Масона летец, е партньорка на дъртия Дони. Този каалпазанин и нас ран масон направи едно Моника Люински на Доналд като една долна жрица на повикване. Излъга българите този боклук, и си мисли че ще го търпи някои и него да лъже и граби. Не е познал. Ако не почне да вкарва в ареста и след съд 2 те свини дето ограбиха България, до нова година може да лети без самолет наглеца. Слава на Господ Иисус Христос има пълно мнозинство и няма никакви оправдания. Няма да може да лъже и граби дълго. Време е да почне да си събира багажа че ще метем.

    23:05 28.07.2026

  • 11 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    8 7 Отговор
    ОТ НАШТЕ СИ

    КАТО ТО ТИ ГЛЕДАМ БОЯТА

    МОМЕ

    ИЗОБЩО НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ

    НЯМА .

    23:05 28.07.2026

  • 12 Аз пък да ти кажа следното

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Напомням":

    Когато всичко си дойде на мястото, първо нас ще оправят (ей така,за назидание на другите) - защото най слабия го отнася винаги. Тогава САЩ и останлите само ще ни гледат сейра.

    23:07 28.07.2026

  • 13 Сврака!

    5 8 Отговор
    Пази Боже сляпо да прогледне! Тази сврака разбира от всичко !

    23:09 28.07.2026

  • 14 Копейкин Костя

    8 13 Отговор
    Ами на Рассия ли да бъде подчинена?
    Нали бяхме 45 години, и свършихме с три фалита и режим на тока!

    Коментиран от #26

    23:10 28.07.2026

  • 15 Цвете

    8 9 Отговор
    А ТИ НА КОГО СИ ПОДЧИНЕНА ,ЧЕ НЕ РАЗБРАХ.

    23:11 28.07.2026

  • 16 тая копейка

    6 6 Отговор
    какво иска развитата и мощна дърава САЩ да е подчинена на беге гетото котило на дребни мошеници като нея ли?

    23:13 28.07.2026

  • 17 ПОЗОР

    8 4 Отговор
    ПОДЧИНЕНИ УПРАВЛЕНЦИ ДА РЕШАВАТ СЪДБАТА НА НЕПОКОРНИ БЪЛГАРИ.
    ВРЕМЕ Е ЗА РЕВОЛЮЦИЯ!

    23:14 28.07.2026

  • 18 Наглост от "Факултето!"

    5 6 Отговор
    Стига! Стоге сте ни натрапвмали тази противна физиономия! Не виждате ли, че три години повтаря едно и също, понеже мозъчето й не може да роди нещо ново! Не стаавйте смешни като тая нагла "хубаивца"! Ами, какво да се прави, катунът си е катун, не можеш да избягаиш от него, дори и да се палривш на правоверна комунистка от "Позитано"!

    23:18 28.07.2026

  • 19 БРАВО

    11 3 Отговор
    ТОЧНО КАЗАНО,НИЕ ПРОСТО СМЕ ЕДНИ СМАЧКАНИ И БЕЗХАРАКТЕРНИ И ВЕЧНО НАВЕДЕНИ ВАСАЛИ.

    23:18 28.07.2026

  • 20 до 13 - и

    4 7 Отговор
    Изпуснали са я от катуна!

    23:19 28.07.2026

  • 21 Иванке!

    6 5 Отговор
    Хайде обратно в катуна!

    23:22 28.07.2026

  • 22 ВАНЧЕ ДУШКО

    4 4 Отговор
    ИСКАМ БЕЗ ГУМА ДУШКО САКАШ

    23:23 28.07.2026

  • 23 Куку-руку

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Напомням":

    Вафла чудна…

    23:26 28.07.2026

  • 24 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Напомням":

    ТИ НАПУШЕН ЛИ СИ? ТИКВУНИИИ

    23:27 28.07.2026

  • 25 Шорт

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Напомням":

    Айде бе тесняк много се мазниш!

    23:27 28.07.2026

  • 26 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкин Костя":

    ПУУУ

    23:29 28.07.2026

  • 27 Град София

    7 3 Отговор
    Еми говори истината жената!

    23:29 28.07.2026

  • 28 Уха

    3 5 Отговор
    А бе моме никой не те пита, няма нужда да се слагаш. Нямаш и капацитет да говориш за външна политика. Всяка жаба да си знае гьола. А и Факти от какъв зор те публикуват?

    23:30 28.07.2026

  • 29 Град Козлодуй..

    2 4 Отговор
    Много интелигентна личност!

    23:34 28.07.2026

  • 30 Лопата Орешник

    1 3 Отговор
    В океана около всяка голяма акула плуват малки рибки! Тези малки рибки трудно могат да се нарекат партньори! Те са зависими и получават защита в резултат на дейност с която са полезни за голямата риба! Днешните политици не са виновни, че времето на България като колос са отминали! Виновни са само , че са избрали грешната акула около която да се въртят! Лудост е да вярваш, че може да си равнопоставен партньор на империя! Та ние не сме равни на тях и тези големи държави имат своя поглед над малките държави! Могат да ги сдъвчат мигновено, но не го правят докато има полза! Тая тетка говори така все едно ако има власт може да ни направи равни с великите сили, но сама знае че е лесно да критикуваш като нищо не зависи от теб! За мен е грешка , че сме избрали акула, която плава в чужди води каквато е САЩ, вместо да сме с тази , с която вече сме плавали, естествено по близка е като култура и като територия!

    23:35 28.07.2026

  • 31 Чепо

    0 1 Отговор
    България винаги е била подчинена в новата си история , но не е от кой да е , а от силните на деня или както са ни отредили по между си те ...

    23:40 28.07.2026

  • 32 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор
    Другарката от малцинствата се опитва да трупа точки, включително и на гърба на Мунчо. Вместо да се метне при "прогресивните" мошеници, където ще е тъкмо на място с русофилските си възгледи, тя реши да го играе "моралистка". Явно е решила да прави самостоятелна кариера, без да се обвързва засега.

    Коментиран от #40

    23:46 28.07.2026

  • 33 Наследство от СДС

    0 0 Отговор
    И после от Борисов и ГЕРБ

    23:46 28.07.2026

  • 34 Ох Ваня

    0 1 Отговор
    И аз искам да си ми подчинена и разкрачена както твърдиш за България

    23:59 28.07.2026

  • 35 Янко

    2 0 Отговор
    Че кой мисли друго

    00:00 29.07.2026

  • 36 Уха ха

    2 2 Отговор
    А бе моме никой не те пита, няма нужда да се слагаш. Нямаш и капацитет да говориш за външна политика. Всяка жаба да си знае гьола. А и Факти от какъв зор те публикуват?

    00:02 29.07.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зеленски пак е напуснал със зачервен врат. То това е свикнало да го бият. Филип Киркоров в общото им предаване все го налагаше по главата.

    00:02 29.07.2026

  • 38 ....

    1 0 Отговор
    Визите паднаха ли😂😂

    00:06 29.07.2026

  • 39 Да, ся, да видим

    0 0 Отговор
    от кога РБ е подчинена, ти Ванче, кога го разбра и що до ся мълча....

    00:09 29.07.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Летец Пешеходец":

    За сведение. Другарката е от школата на Сорос. Няма нищо общо с русофилството. Спусната е , за да обсебе лявото пространство. Има си задължения,след като чичко Сорос е инвестирал пари в нея.

    00:10 29.07.2026

  • 41 Дееволюция

    1 0 Отговор
    Гена си е ген, предаван от поколения на поколения. Ниското ниво на интелект личи, щом си отвори устата...

    00:16 29.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове