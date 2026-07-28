Ваня Григорова: България не е партньор, а е подчинена на САЩ

Президентът Илияна Йотова трябва да наложи вето върху промените в Кодекса на труда, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и начина, по който се отчита трудовият стаж. Това заяви общинският съветник Ваня Григорова в студиото на "Денят ON AIR".

По думите ѝ така работодателските организации ще получат по-силна позиция в бъдещите преговори със синдикатите. Според нея първо е трябвало да бъде договорен нов механизъм, а едва след това да се отменя действащият.

Обвинения към "Продължаваме промяната"

В разговора Григорова отправи остри критики към "Продължаваме промяната", като определи част от аргументите им срещу бюджета като популистки.

Тя даде за пример твърденията за липсата на средства за Националната детска болница.

"Тези 46 милиона евро са заделени за проектиране и няма да бъдат изхарчени за изграждането на болницата, просто защото в момента тече дело", каза Григорова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя допълни, че политиците от ПП са наясно с този факт, но въпреки това използват темата за политически дивиденти.

Според нея същият подход се наблюдава и по отношение на възнагражденията в съдебната система и заплатите на лекарите, като се отправят взаимно изключващи се послания.

Бюджетът и дефицитът

По темата за държавния бюджет Григорова коментира, че прогнозният дефицит няма как да бъде сведен под 3%, независимо от политическите спорове.

Тя посочи, че ако капиталовите разходи се окажат завишени, неизразходваните средства просто ще останат в бюджета, но това няма да промени съществено размера на дефицита.

Според Григорова действията на ГЕРБ по отношение на евентуално сезиране на Конституционния съд са част от политическата борба, докато поведението на "Продължаваме промяната" тя определи като още по-противоречиво.

Няма време за нов механизъм за МРЗ

Григорова изрази съмнение, че до края на годината ще бъде постигнато съгласие между синдикатите и работодателите за нов модел на определяне на минималната работна заплата.

Тя подкрепя въвеждането на минимални възнаграждения по икономически сектори, но само ако националната минимална работна заплата остане като гарантиран минимум.

В противен случай, според нея, в отраслите със слабо синдикално представителство съществува риск минималните възнаграждения да бъдат по-ниски.

"България е подчинена на САЩ"

В края на разговора Григорова коментира и външнополитическите теми. По думите ѝ решенията, свързани с американското военно присъствие у нас, се вземат под външен натиск.

"България не е партньор на САЩ. България е подчинена на САЩ и това ясно трябва да се каже", заяви тя.

Григорова прогнозира, че е възможно да се стигне до обществени протести и завърши с думите на американския президент Франклин Рузвелт, според които политиците често имат нужда от обществен натиск, за да реализират необходимите решения.

За нея именно активното гражданско участие е начинът работещите да защитят интересите си.