Сбогом, Land Rover Discovery Sport!

След 11 години производство Jaguar Land Rover официално потвърди, че производството на Land Rover Discovery Sport ще приключи през декември 2026 година. Първоначално представен през 2015-та като духовен наследник на Freelander, този компактен SUV някога беше основният двигател на продажбите за британската марка, като само през 2016 година достигна пик от над 122 000 доставки в световен мащаб. В последните години обаче продажбите са спаднали драстично, като през 2025-та обемите са се свили до по-малко от една десета от тези рекордни нива.

Освен променящите се вкусове на потребителите, регулаторният натиск ускори изтеглянето от пазара на този SUV от входния сегмент. Въвеждането на актуализирания Общ регламент за безопасност 2 (GSR2) на Европейския съюз налага строги изисквания за хардуер за подпомагане на водача, какъвто липсва на остаряващата платформа. Предвид ниските маржове на печалба на Discovery Sport и късния етап от жизнения му цикъл, JLR прецени, че препроектирането на автомобила за спазване на стандартите е финансово неизгодно, ход, който напомня решението на Porsche да изтегли от пазара в Европа модела Macan с двигател с вътрешно горене, вместо да преработва електрониката му.

С изтеглянето на Discovery Sport от пазара, близкородственият Range Rover Evoque поема ролята на най-достъпния модел на Land Rover. За разлика от Discovery Sport, Evoque и по-големият Range Rover Velar ще останат в производство в близко бъдеще, подкрепени от локализирани специални серии, които да запазят позициите на марката в сегмента на луксозните компактни автомобили.

Прекратяването на производството на Discovery Sport бележи по-широка промяна в производството в сглобяващия завод на JLR в Халууд, Обединеното кралство. Заводът се преоборудва за производство на електромобили и хибридни автомобили от следващо поколение, базирани на новата модулна архитектура за електрифицирани автомобили (EMA) на компанията. Водач на тази нова ера е наскоро представеният Range Rover GT – нископрофилен кросоувър с висока проходимост, който заменя традиционния изправен стил на SUV-тата с елегантен профил, наподобяващ купе, предназначен да въведе марката в едно високорентабилно, изцяло електрифицирано бъдеще.