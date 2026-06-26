Вреден за колата ли е бензинът с етанол в него?

Представете си следната ситуация: спирате на бензиностанцията, плащате предварително на касата и точно преди да хванете пистолета за зареждане, погледът ви попада върху малък, но стряскащ стикер на помпата. На него има графично предупреждение, което буквално казва: „Не вкарвайте това в резервоара си!“. Точно това се случва с американеца Спенсър, чиято светкавична реакция във Facebook натрупа над 3 милиона гледания и се превърна в абсолютна сензация. Мъжът без колебание отменя плащането си и напуска обекта, оставяйки хиляди интернет потребители в недоумение какво точно крият съвременните горива.

Оказа се, че ябълката на раздора е добре познатото в Европа, но все по-настъпващо и В САЩ гориво с обозначение „E15“ (в Европа Е10). Зад този код се крие стандартен бензин, който обаче е смесен с по-високо съдържание на биоетанол – между 10,5% и 15%. Спенсър категорично заявява във видеото си, че това е „нещото, което чупи колите на всички“, тъй като масовият шофьор изобщо не си прави труда да прочете спецификациите на помпата, преди да натисне спусъка. И донякъде е абсолютно прав – за определена категория превозни средства подобен коктейл в резервоара може да завърши със скъпоструващо посещение в автосервиза.

Официалните данни от Министерството на енергетиката ясно посочват, че бензинът E15 е абсолютно забранен за мотоциклети, тежкотоварна техника, извънпътни машини и всички конвенционални автомобили, произведени преди 2001 година. Причината? Редица автомобилни производители и инженерни асоциации алармират, че високата концентрация на спирт действа агресивно върху по-старите материали, като буквално разяжда гумените уплътнения, пластмасовите маркучи и алуминиевите детайли по горивната система. Вълната от скептицизъм в коментарите под видеото дори стигна до конспиративни теории, че това е умишлен план за насилствено премахване на по-старите и лесни за поддръжка коли от пътищата.

От другата страна на барикадата обаче застават мащабни научни изследвания. Легендарният тест на Националната лаборатория Оук Ридж, обхванал 82 автомобила в рамките на две години и над 6 милиона мили пробег, доказва, че Е15 не нанася никакви допълнителни щети върху катализаторите или емисионните системи на съвременните коли. Нещо повече – близо 95% от новите автомобили по пътищата днес са фабрично сертифицирани да работят с такова гориво. Големият улов тук не е в повредите, а в портфейла: етанолът съдържа около една трета по-малко енергия от чистия бензин, което автоматично вдига разхода на гориво с 4 до 5 процента.

В крайна сметка истината, както винаги, е някъде по средата и изисква шофьорска грамотност. Ако управлявате модерен автомобил, инвестицията бензин E15 няма да взриви мотора ви, въпреки паниката в социалните мрежи. Но ако притежавате по-стара и класическа кола, наистина отделете тези заветни две секунди, за да погледнете стикера на колонката – това може да ви спести хиляди левове за подмяна на пробити горивни магистрали.

В Европа бензинът с обозначение Е15 (съдържащ до 15% биоетанол) на практика не се продава по бензиностанциите. Европейското законодателство и текущата Горивна директива на ЕС налагат строг таван за масовите автомобилни горива, като ограничават масовото смесване до Е10 (до 10% етанол). Докато в САЩ Е15 става все по-широко разпространен и дори се насърчава целогодишната му продажба, за европейските производители и регулатори това все още е „далечна мечта“. В някои страни от ЕС (като Франция) съществува горивото Е85 (с до 85% спирт), но то е предназначено само за специално модифицирани "Flex-Fuel" автомобили. Обсъждат се идеи за бъдещо въвеждане на Е20 с цел екология, но те са в начален етап. А какво мислите вие по темата, можете да споделите в коментарите.