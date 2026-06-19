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Как колата ви алармира за нискокачествен бензин

Как колата ви алармира за нискокачествен бензин

19 Юни, 2026 13:52 840 3

  • бензин-
  • качество-
  • съвети

Специфична миризма от ауспуха и забавени реакции при ускорение издават нискокачествената смес в резервоара броени километри след посещение на бензиностанцията

Как колата ви алармира за нискокачествен бензин - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Качеството на горивото, което наливате в автомобила си, е практически невъзможно да бъде оценено визуално на самата колонка. Скритите дефекти на нискокачествения бензин обаче започват да се проявяват съвсем скоро – обикновено в рамките на първите 50 до 100 изминати километра след напускане на обекта. Модерните горивни системи са изключително чувствителни към химическия състав на течностите и превозното средство бързо започва да изпраща ясни сигнали към водача, че в горивната камера протича неправилно и потенциално опасно възпламеняване.

Един от най-характерните и неприятни симптоми за лош бензин е появата на специфична, остра миризма на сероводород (наподобяваща развалени яйца) от изпускателната система. Тази съставка е директен индикатор за прекомерно съдържание на сяра и други примеси в горивото, които буквално претоварват и увреждат скъпоструващия екологичен катализатор в изпускателния тракт. Паралелно с миризмата, шофьорите бързо забелязват осезаем спад в динамиката на автомобила, мудно ускорение при натискане на педала на газта и неоправдан скок в разхода на гориво по бордовия компютър.

Когато електрониката отчете, че детонациите в цилиндрите излизат извън нормите и датчиците регистрират заплаха за компонентите, на арматурното табло неизменно светва жълтата предупредителна лампа Check Engine. При появата на подобна комбинация от симптоми веднага след зареждане на непозната или съмнителна локация, професионалистите съветват да не се предприемат дълги пътувания и диагностиката да не се отлага. Продължителното шофиране с компрометирано гориво може да доведе до перфорация на бутала, запушване на дюзи и трайно унищожаване на каталитичния конвертор.

Навременната реакция и източването на резервоара в специализиран сервиз спестяват хиляди левове за последващи ремонти. Това е особено важно в контекста на икономическата ситуация, в която поддръжката на личния транспорт става все по-скъпа. Общите разходи за собствениците на автомобили продължават да растат, като освен цените на резервните части, сериозен скок отбелязват и стандартните сезонни услуги, включително разходите за гуми и текущ ремонт, което прави превенцията на големи повреди най-разумната финансова стратегия за всеки шофьор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Откак почна тази криза с горива и зареждаха бензиностанциите с нафта от държавния резерв на армията, колата ми почна да прекъсва/придърпва при шофирани.

    13:58 19.06.2026

  • 2 Механик

    7 1 Отговор
    В България НЯМА качествен бензин/дизел.
    Всеки който е пътувал в чужбина е усетил разликата .
    Така че статията не важи за тая локация.

    14:09 19.06.2026

  • 3 Нещо подобно от вчера

    1 1 Отговор
    Точно нещо подобно се случи вчера с колата без миризмата. Караш си и изведнъж ти показва на таблото риск от повреда на двигателя и stop в червено, че трябва да спреш. Отиваме в сервиза, датчиците отчитали грешка, защото горивото не е било качествено. Трябвало да караш на 2ра по баира да са изчистят някакви филтри от самосебе си.

    14:21 19.06.2026