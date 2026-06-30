Запознаваме ви с новото BMW X5, вече на бензин, дизел, ток и водород

Когато оригиналният BMW X5 нахлу на световния пазар на автомобили от премиум сегмента през 1999 година, той на практика пренаписа правилата в луксозния сегмент, съчетавайки атлетичните рефлекси на спортен седан, подкоряващ аутобаните, с внушителната височина на каросерията и огромната практичност на традиционен семеен автомобил. Минавайки почти три десетилетия напред, Мюнхен официално вдига цифровата завеса над петото поколение на този премиум титан с вътрешно кодово име G65 осъществявайки най-впечатляващия технологичен и визуален еволюционен скок в богатата история на модела. Отхвърляйки консервативния дизайнерски език, който определяше предшествениците му, новият модел служи като масивен индустриален мост, съчетаващ силно експерименталната естетическа матрица на „Neue Klasse“ с офанзива от мултиенергийни задвижващи системи, която в крайна сметка ще включва двигатели с вътрешно горене, плъг-ин хибриди, изцяло електрически модели, V8 двигатели с висока мощност и архитектура на водородни горивни клетки от следващо поколение, разработена съвместно с Toyota за пускане на пазара през 2028 година.

Поглеждайки значително преработената каросерия, веднага става ясно, че този модел, произведен в Спартанбърг, напълно е изоставил миналото, за да влезе в битка с наскоро обновения, но визуално сдържан GLE на Mercedes-Benz. Заимствайки в голяма степен стилистични елементи от по-малкия кросоувър iX3, който излезе на пазара миналата есен, новият X5 възприема минималистична, изключително изчистена повърхностна обработка и отличителна предна маска, наподобяваща козирка, въпреки че дизайнерите са се постарали да придадат на тази икона в премиум сегмента на средния клас своя собствена, отличителна механична идентичност.

В предната част изключително сложната двойна „X“-образна светлинна лента интегрира основните фарове, дневните светлини и решетките за акцентно осветление в единен корпус, наподобяващ скъпоценен камък, докато по страничните части традиционните външни дръжки на вратите са заменени с вградени, монтирани на колоните аеродинамични сензорни бутони. Долната част на каросерията е доминирана от силно квадратни, мускулести колесни арки.

Интериорът е преминал към абсолютен цифров минимализъм с премиум материали. Шофьорите ще се възползват от спорната архитектура на волана с вертикални спици, заимствана директно от дизайнерските книги на „Neue Klasse“ – въпреки че изборът на пакета „M Sport Professional“ възстановява по-традиционния кръгъл волан – докато списъкът с опции вече включва напълно автоматизирани, моторизирани врати със самозатваряне, проектирани да изолират без усилие купето за истински изолирано преживяване на пътниците.

Основният цифров интерфейс се определя от системата BMW Panoramic iDrive, в центъра на която е разположен „плаващ“ 17,9-инчов централен таблет за инфоразвлечения, подкрепен от цифров дисплей с пълна ширина, простиращ се от колона до колона и разположен точно в най-долната част на предното стъкло, допълнен от усъвършенствана 3D проекция на хед-ъп дисплея и опционален 14,6-инчов екран за стрийминг за пътника.

Под капака обаче новият X5 напълно се отказва от специалната архитектура „Neue Klasse“, като вместо това разчита на силно оптимизирана, ултратвърда еволюция на утвърдената платформа CLAR на BMW, за да се справи с главозамайващото разнообразие от хардуерни конфигурации, което принуждава инженерите да се справят с огромна разлика в теглото от 600 кг между най-леките бензинови варианти и най-тежките електрически модели. Йерархията на двигателите с вътрешно горене започва с базовия модел xDrive40 с задвижване на четирите колела, който използва преработен 3,0-литров турбокомпресиран редови шестцилиндров двигател, подсилен от 48-волтова система за мек хибрид, за да развива 400 PS и 580 Nm въртящ момент, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунди. Купувачите, загрижени за околната среда, могат да преминат към xDrive50e plug -in хибрид, който съчетава същия този редови шестцилиндров двигател с мощен 197 PS електромотор, интегриран директно в корпуса на осемстепенната автоматична скоростна кутия, за да осигури комбинирана мощност от 490 PS и 700 Nm въртящ момент, като използва значително увеличен акумулаторен пакет с полезен капацитет от 25,7 kWh, за да удължи пробега на чисто електрическо задвижване до изключително практичните 102 километра по европейския WLTP цикъл. Наличен е и 3.0-литров дизелов двигател с 313 конски сили, който традиционно е популярен на нашия пазар.

Абсолютната и безспорна звезда на промяната на поколението е историческият дебют на първия изцяло електрически iX5, който заменя въздухозаборниците в долната част на бронята на модела с двигател с вътрешно горене с елегантна, аеродинамично ефективна предна маска. Задвижван от конфигурация xDrive60 с два мотора, този батерийно-електрически титан развива комбинирана мощност от 578 hp и въртящ момент от 805 Nm, за да ускори огромното си собствено тегло от 2 825 kg от нула до 100 km/h за 4,6 секунди, преди да достигне електронно ограничената максимална скорост от 210 km/h. Но истинският инженерен триумф се крие в издръжливостта му при дълги разстояния; оборудван с колосална батерия с полезен капацитет от 141 kWh, използваща усъвършенствана химична формула с изключително високи цилиндрични клетки, iX5 се стреми към изключителен пробег по WLTP от до 845 километра с едно зареждане, без притеснения за автономността. Използвайки авангардна 800-волтова електрическа архитектура, електрическият флагман може да поема токове за бързо DC зареждане с водеща в индустрията мощност до 460 kW, което позволява на огромния акумулаторен пакет да се зареди от 10 до 80 процента за едва 22 минути, като същевременно разполага с възможности за двупосочно зареждане, за да поддържа безпроблемно домашните електроенергийни мрежи. На по-късен етап се очаква появаъа и на още варианти за задвижване, включително и водородния вариант, който вече споменахме.