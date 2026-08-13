Новини
Авто »
Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

13 Август, 2026 11:56 720 0

  • monterey-
  • car week-
  • автомобили-
  • porsche-
  • 911

Двете коли са създадени по поръчка на клиент

Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на Monterey Car Week рядко липсват екстравагантни творения, изработени по индивидуален проект, но представянето в Пебъл Бийч на два модела Porsche 911, преосмислени от Singer в партньорство с Louis Vuitton, бележи революционно съчетание между манията към автомобилите с въздушно охлаждане и френската висша мода. В исторически прецедент за 172-годишната модна къща, тя постави своето емблематично лого редом с друго име върху физически продукт, създавайки двойка ултраексклузивни рестомоди от поколението 964, които далеч надхвърлят обикновения пакет за външно обновяване.

Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

Проектът е започнал след като частен клиент на Singer е поръчал сменяем часовник за арматурното табло, изработен от La Fabrique du Temps Louis Vuitton, вдъхновен от емблематичния часовник Tambour на марката. След като дизайнерските екипи от двете ателиета започнали да си сътрудничат, обхватът на проекта се е разширил до пълно препроектиране на класическия приборен панел с пет циферблата и, в крайна сметка, до създаването на два уникални автомобила.

Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

Първият е купе от серията „Classic“ с лека каросерия от въглеродни влакна, боядисана в цветове на Louis Vuitton – шафран и кобалтово синьо, задвижван от атмосферния 4,0-литров шестцилиндров боксер на Singer с мощност над 400 конски сили. Вторият модел – кабриолет „Classic Turbo“, създаден съвместно с художествения директор на Louis Vuitton Никола Гескьер, е в цвят „Calcaire Lutétien“ с интериорни детайли от ценни дървесни материали, вдъхновени от морската тематика, и е оборудван с 3,8-литров шестцилиндров двигател с двойно турбо, развиващ над 500 конски сили и оборудван шестстепенна ръчна скоростна кутия.

Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

Във вътрешността, луксозната марка си е позволила пълна творческа свобода при тапицерията и елементите, с които се влиза в контакт. Седалките са с вентилационни отвори с мотив „цвете на монограма“ и прошиване с мотив „малетаж“, докато лостът на ръчната скоростна кутия излиза от набрана кожена капачка, стилизирана по образец на класическата чанта „Noé“ на Louis Vuitton. Всяка поръчка включва изработен по поръчка пътнически багаж, облекло за водача, персонализирани каски и дори спортно оборудване – включително сърф дъска с дървена инкрустация за кабриолета и персонализирани ски, монтирани на ретро багажник на покрива на шафрановото купе – като всичко е стилизирано в пълна хармония с конкретната цветова палитра на автомобила.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ