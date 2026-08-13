Louis Vuitton и Singer си партнираха в проект за 911 на който дори и най-богатите могат да завиждат

По време на Monterey Car Week рядко липсват екстравагантни творения, изработени по индивидуален проект, но представянето в Пебъл Бийч на два модела Porsche 911, преосмислени от Singer в партньорство с Louis Vuitton, бележи революционно съчетание между манията към автомобилите с въздушно охлаждане и френската висша мода. В исторически прецедент за 172-годишната модна къща, тя постави своето емблематично лого редом с друго име върху физически продукт, създавайки двойка ултраексклузивни рестомоди от поколението 964, които далеч надхвърлят обикновения пакет за външно обновяване.

Проектът е започнал след като частен клиент на Singer е поръчал сменяем часовник за арматурното табло, изработен от La Fabrique du Temps Louis Vuitton, вдъхновен от емблематичния часовник Tambour на марката. След като дизайнерските екипи от двете ателиета започнали да си сътрудничат, обхватът на проекта се е разширил до пълно препроектиране на класическия приборен панел с пет циферблата и, в крайна сметка, до създаването на два уникални автомобила.

Първият е купе от серията „Classic“ с лека каросерия от въглеродни влакна, боядисана в цветове на Louis Vuitton – шафран и кобалтово синьо, задвижван от атмосферния 4,0-литров шестцилиндров боксер на Singer с мощност над 400 конски сили. Вторият модел – кабриолет „Classic Turbo“, създаден съвместно с художествения директор на Louis Vuitton Никола Гескьер, е в цвят „Calcaire Lutétien“ с интериорни детайли от ценни дървесни материали, вдъхновени от морската тематика, и е оборудван с 3,8-литров шестцилиндров двигател с двойно турбо, развиващ над 500 конски сили и оборудван шестстепенна ръчна скоростна кутия.

Във вътрешността, луксозната марка си е позволила пълна творческа свобода при тапицерията и елементите, с които се влиза в контакт. Седалките са с вентилационни отвори с мотив „цвете на монограма“ и прошиване с мотив „малетаж“, докато лостът на ръчната скоростна кутия излиза от набрана кожена капачка, стилизирана по образец на класическата чанта „Noé“ на Louis Vuitton. Всяка поръчка включва изработен по поръчка пътнически багаж, облекло за водача, персонализирани каски и дори спортно оборудване – включително сърф дъска с дървена инкрустация за кабриолета и персонализирани ски, монтирани на ретро багажник на покрива на шафрановото купе – като всичко е стилизирано в пълна хармония с конкретната цветова палитра на автомобила.