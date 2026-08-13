Tesla Roadster ще се появи "много скоро" - пореден фалш или сериозно обещание

Дългогодишната сага около второто поколение на Tesla Roadster пое поредния си неясен обрат, като главният дизайнер Франц фон Холцхаузен отново заложи на любимия за компанията неясен график. В гостуването си в предаването „Jay Leno’s Garage“ фон Холцхаузен отговори на закачките на Лено относно забавянето в разработката, продължаващо вече почти десетилетие, с кратко уверение, че този престижен автомобил в серийно изпълнение ще се появи „много скоро“.

Този разговор подчертава познатата схема за автомобил, представен за първи път като работещ прототип още в края на 2017 година. Първоначално планиран да се появи в шоурумите през 2020 година, целевият срок за пускане на пазара на спортния автомобил многократно е отлаган, като е пропуснал крайните срокове през 2022, 2023 и 2024 година. Макар че последните съобщения сочат към потенциална публична демонстрация, не се очаква пълномащабното сглобяване в Giga Texas да започне поне до 2027 година.

Инженерните препятствия остават основното затруднение за флагманския електромобил, особено интегрирането на опционалния пакет на SpaceX. Системата – която разчита на ракетни двигатели, монтирани зад каросерията, за подпомагане на ускорението и преминаването през завои – поставя огромни предизвикателства по отношение на конструкцията, разположението на компонентите и безопасността за превозно средство, предназначено за движение по пътищата. Докато Tesla не обяви точна дата за започване на производството, притежателите на резервации, които са внесли значителни депозити преди години, ще трябва да се задоволят с поредното обещание на компанията, че финалната линия най-накрая се вижда.