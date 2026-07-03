Ново правило за светлините на автомобилите влиза от 7 юли в цяла Европа, включително и у нас

От 7 юли 2026 година всеки лек автомобил (категория M1) и лек търговски микробус (категория N1), напускащ пунктовете за доставка в рамките на Европейския съюз, трябва да бъде фабрично оборудван с автоматизирана система за аварийно спирачно сигнализиране (ESS). Отдалечавайки се от пасивните конфигурации с непрекъснато осветление, които определяха дизайна на задните светлини, предстоящото европейско изискване налага стандартизирана, силно забележима мигаща система, предназначена да намали статистиката за сблъсъци отзад, като агресивно привлича вниманието на шофьорите зад превозното средство по време на критични спирания.

Техническата архитектура на тази система се основава на прецизни динамични показатели на превозното средство, а не на произволно натискане на спирачния педал. За да се избегне ненужното изкривяване на светлинния сигнал при градски трафик с ниска скорост и често спиране и потегляне, програмната матрица на ESS работи стриктно съгласно многостепенен праг на задействане. Автоматизираната последователност от бързи мигания задейства задните светлинни групи само когато превозното средство се движи със скорост, надвишаваща 50 километра в час, като едновременно с това регистрира силно физическо забавяне, по-голямо от 6,0 метра в секунда на квадрат. След като инерцията на автомобила в посока напред бъде успешно спряна и шасито се стабилизира в състояние на пълно спиране, системата плавно превключва режима, за да включи незабавно аварийни светлини, осигурявайки активна визуална буферна зона за следващите водачи, докато водачът не освободи основния спирачен педал или ръчно не възстанови работата на педала на газта.

Това ново основно изискване бележи следващия решаващ етап в рамките на поетапното въвеждане на всеобхватния Европейски общ регламент за безопасност (GSR 2019/2144) – амбициозна законодателна рамка, насочена към систематично намаляване на смъртните случаи по пътищата до абсолютна нула. Докато производителите на автомобили от премиум сегмента прекараха почти половин десетилетие, предлагайки различни версии на конфигурации с мигащи спирачни светлини като самостоятелни опционални пакети за удобство, тази директива от юли превръща системата за активно предупреждение в задължително условие, като блокира възможността на нови превозни средства да получат европейски регистрационни номера без нея. По отношение на управлението на автомобилите произведени до 7 юли, законовото изискване се прилага строго без обратно действие, като по този начин се гарантира, че съществуващите превозни средства, които в момента са в обращение, не се нуждаят от никакви механични преустройства или модификации, за да останат допустими за движение по пътищата.