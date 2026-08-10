Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

Porsche 911 е мечта за много автомобилни ентусиасти. Но какъв доход е необходим, за да можете спокойно да притежавате чисто нова Carrera в България?
Направихме ориентировъчна сметка с базовия модел, без скъпи опции или около €142 200 за начало. Моделът разполага с 3,0-литров шестцилиндров боксер с два турбокомпресора и 394 к.с. Максималната скорост достига 294 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,1 секунди.
И докато покупната цена е най-големия, то далеч не е единственият разход. При 20% първоначална вноска ще трябва да осигурите около €28 440 на момента, а останалите €113 760 се финансират. При 60-месечен лизинг и примерна лихва от 6% месечната вноска би била около €2200. За автомобил за над €140 000 каското също е сериозен разход. При ориентировъчна премия от 4–5% годишно можем да заложим около €560 месечно. Гумите добавят още около €65 месечно, ако разпределим бъдещата им смяна във времето.
При реален разход около 12 л/100 км и 1000 км месечно ще са необходими приблизително €160–€180 за бензин. За обслужване, консумативи и непредвидени разходи е разумно да се заделят още около €125 месечно. Така общият разход за автомобила достига приблизително €3200 месечно. И това е без жилище, храна, почивки и останалите разходи от ежедневието.
В този ред на мисли, за ново Porsche 911 Carrera бихме поставили ориентировъчната граница от около €12 500–€15 000 чист месечен доход. Разбира се, това е базова Carrera, а няколко сериозни опции или избор на по-наточено изпълнение могат да добавят десетки хиляди евро към крайната цена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фют
16:10 10.08.2026
2 Янко
16:10 10.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Мъжка, виж къв нов жип имам!
- И сега кво?
- Ами сега Ду Пе да ми е яко❗
Коментиран от #4
16:18 10.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Между мутреси:
- Муцка, виж къв нов жип имам!
- И сега кво?
- Ами сега Ду Пе да ми е яко❗
16:19 10.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Масла, филтри....
16:22 10.08.2026
6 Така е
16:25 10.08.2026
7 Гост
16:26 10.08.2026
8 Хулиганин и авантюрист
16:27 10.08.2026
9 за да го карате обачиии
Коментиран от #16
16:28 10.08.2026
10 А ченгетата тогава
16:33 10.08.2026
11 ФВ Бйитъл
Коментиран от #19
16:44 10.08.2026
12 Копейко
16:52 10.08.2026
13 123411
16:56 10.08.2026
14 Край
17:17 10.08.2026
15 Тиквострала
Коментиран от #17
17:26 10.08.2026
16 ти защо не
До коментар #9 от "за да го карате обачиии":научиш български и после да се правиш на умен? как очакваш неграмотен човек да повлияе положително на някого?
17:42 10.08.2026
17 за теб не стават
До коментар #15 от "Тиквострала":защото неможеш да си ги позволиш но пък нашите мутрагени мутреси и политучески любовници(от двата пола) си ги карат без проблем..!
17:43 10.08.2026
18 Пешу
18:48 10.08.2026
19 Илиян
До коментар #11 от "ФВ Бйитъл":Хахаха....по добре си изтрии коментара,че се излагаш! От автомобили явно не разбираш насочи се към фигурното пързаляне.
21:48 10.08.2026