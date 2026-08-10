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Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

10 Август, 2026 16:03 2 931 19

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  • 911-
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  • българия

Новото Porsche 911 Carrera струва €142 200, но това е само началото. Ето колко ще ви струват лизингът, каското, горивото и поддръжката

Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche 911 е мечта за много автомобилни ентусиасти. Но какъв доход е необходим, за да можете спокойно да притежавате чисто нова Carrera в България?

Направихме ориентировъчна сметка с базовия модел, без скъпи опции или около €142 200 за начало. Моделът разполага с 3,0-литров шестцилиндров боксер с два турбокомпресора и 394 к.с. Максималната скорост достига 294 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,1 секунди.

Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

И докато покупната цена е най-големия, то далеч не е единственият разход. При 20% първоначална вноска ще трябва да осигурите около €28 440 на момента, а останалите €113 760 се финансират. При 60-месечен лизинг и примерна лихва от 6% месечната вноска би била около €2200. За автомобил за над €140 000 каското също е сериозен разход. При ориентировъчна премия от 4–5% годишно можем да заложим около €560 месечно. Гумите добавят още около €65 месечно, ако разпределим бъдещата им смяна във времето.

Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

При реален разход около 12 л/100 км и 1000 км месечно ще са необходими приблизително €160–€180 за бензин. За обслужване, консумативи и непредвидени разходи е разумно да се заделят още около €125 месечно. Така общият разход за автомобила достига приблизително €3200 месечно. И това е без жилище, храна, почивки и останалите разходи от ежедневието.

В този ред на мисли, за ново Porsche 911 Carrera бихме поставили ориентировъчната граница от около €12 500–€15 000 чист месечен доход. Разбира се, това е базова Carrera, а няколко сериозни опции или избор на по-наточено изпълнение могат да добавят десетки хиляди евро към крайната цена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    12 0 Отговор
    Муцунката му много мяза на Ora, дето ще се произвежда в България.

    16:10 10.08.2026

  • 2 Янко

    32 0 Отговор
    Защо трябва да печелим като можем да крадем за да караме такива коли каза Румен вълка

    16:10 10.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Между мутреси:
    - Мъжка, виж къв нов жип имам!
    - И сега кво?
    - Ами сега Ду Пе да ми е яко❗

    Коментиран от #4

    16:18 10.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Между мутреси:
    - Муцка, виж къв нов жип имам!
    - И сега кво?
    - Ами сега Ду Пе да ми е яко❗

    16:19 10.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Нещо за Ежегодното ТО🤔
    Масла, филтри....

    16:22 10.08.2026

  • 6 Така е

    12 0 Отговор
    Не е за хърби

    16:25 10.08.2026

  • 7 Гост

    11 0 Отговор
    Затова китайки за €32 месечно

    16:26 10.08.2026

  • 8 Хулиганин и авантюрист

    33 0 Отговор
    Грешно мислене! За да караш такава и по добра кола, въобще не трябва да вземаш заплата!

    16:27 10.08.2026

  • 9 за да го карате обачиии

    12 1 Отговор
    Първо пътища ще са ви нужни щото иначи така ще го изпилите от долу че трябва краката на кормилото да си качите по някое време

    Коментиран от #16

    16:28 10.08.2026

  • 10 А ченгетата тогава

    10 1 Отговор
    Що карат такива? А?

    16:33 10.08.2026

  • 11 ФВ Бйитъл

    4 8 Отговор
    След като Корветт разби тоя бо клук който за 70 години не е мръднал нещата са ясни

    Коментиран от #19

    16:44 10.08.2026

  • 12 Копейко

    2 11 Отговор
    Ние още за Масквичи мечтаеме

    16:52 10.08.2026

  • 13 123411

    10 1 Отговор
    Как лизинг? Плащаме в брой и се мятаме, това с лизинга е за някакви заблудени работещи. 150000 евро са 6 мигранта през границата, чиста пара.

    16:56 10.08.2026

  • 14 Край

    4 8 Отговор
    Основно трябва да ви е празна кратуната за да карате лагерница която много ел автомобили за 1/3 от цената я правят смешна. За комфорт и практичност да не говорим. Порше прави добри ретро коли които след 10 -15 г ще можете да показвате само по паради да им се радват децата и да им ср показват коли от времената когато телефоните бяха вързани с жица за стената а телевизора беше чернобял.

    17:17 10.08.2026

  • 15 Тиквострала

    4 0 Отговор
    Пътищата на АПИ не стават за спортни автомобили. Порше, Ферари, Ламборгини и Мазерати имат някои модели подобни на СУВ или кросовър, но те не са точно като 911.

    Коментиран от #17

    17:26 10.08.2026

  • 16 ти защо не

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "за да го карате обачиии":

    научиш български и после да се правиш на умен? как очакваш неграмотен човек да повлияе положително на някого?

    17:42 10.08.2026

  • 17 за теб не стават

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тиквострала":

    защото неможеш да си ги позволиш но пък нашите мутрагени мутреси и политучески любовници(от двата пола) си ги карат без проблем..!

    17:43 10.08.2026

  • 18 Пешу

    5 0 Отговор
    Я кат тиражия наке моа си го позволя. Я вземам 3500 на месец че ми остават 200 за храна - спя в камиона не плащам ток вода и квартира - берекет

    18:48 10.08.2026

  • 19 Илиян

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ФВ Бйитъл":

    Хахаха....по добре си изтрии коментара,че се излагаш! От автомобили явно не разбираш насочи се към фигурното пързаляне.

    21:48 10.08.2026