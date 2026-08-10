Ето колко трябва да печелите, за да карате чисто ново Porsche 911 в България

Porsche 911 е мечта за много автомобилни ентусиасти. Но какъв доход е необходим, за да можете спокойно да притежавате чисто нова Carrera в България?

Направихме ориентировъчна сметка с базовия модел, без скъпи опции или около €142 200 за начало. Моделът разполага с 3,0-литров шестцилиндров боксер с два турбокомпресора и 394 к.с. Максималната скорост достига 294 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,1 секунди.

И докато покупната цена е най-големия, то далеч не е единственият разход. При 20% първоначална вноска ще трябва да осигурите около €28 440 на момента, а останалите €113 760 се финансират. При 60-месечен лизинг и примерна лихва от 6% месечната вноска би била около €2200. За автомобил за над €140 000 каското също е сериозен разход. При ориентировъчна премия от 4–5% годишно можем да заложим около €560 месечно. Гумите добавят още около €65 месечно, ако разпределим бъдещата им смяна във времето.

При реален разход около 12 л/100 км и 1000 км месечно ще са необходими приблизително €160–€180 за бензин. За обслужване, консумативи и непредвидени разходи е разумно да се заделят още около €125 месечно. Така общият разход за автомобила достига приблизително €3200 месечно. И това е без жилище, храна, почивки и останалите разходи от ежедневието.

В този ред на мисли, за ново Porsche 911 Carrera бихме поставили ориентировъчната граница от около €12 500–€15 000 чист месечен доход. Разбира се, това е базова Carrera, а няколко сериозни опции или избор на по-наточено изпълнение могат да добавят десетки хиляди евро към крайната цена.